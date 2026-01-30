РФ зупинила процес обміну полоненими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона зупинила процес обміну полоненими, бо не в ньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

РФ не зацікавлена в обміні

"Рускіє зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що вони не відчувають, що їм це щось дає", - зазначив президент.

За його словами, росіяни бачать, що обміни полоненими більш важливі для України, ніж для них.

"Вони вважають, що це дає нам. Але я думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових", – додав Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Росії загальмували великий обмін полоненими, про який було домовлено раніше і який мав відбутися перед Новим роком. Зараз вони "хочуть загальних домовленостей".

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відтермінувала досягнуті наприкінці 2025 року домовленості щодо обміну військовополонених.

