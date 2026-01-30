РФ зупинила процес обміну полоненими, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона зупинила процес обміну полоненими, бо не в ньому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
РФ не зацікавлена в обміні
"Рускіє зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що вони не відчувають, що їм це щось дає", - зазначив президент.
За його словами, росіяни бачать, що обміни полоненими більш важливі для України, ніж для них.
"Вони вважають, що це дає нам. Але я думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових", – додав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Росії загальмували великий обмін полоненими, про який було домовлено раніше і який мав відбутися перед Новим роком. Зараз вони "хочуть загальних домовленостей".
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відтермінувала досягнуті наприкінці 2025 року домовленості щодо обміну військовополонених.
Військовополнених рашистів в Україні утримують згідно Конвенції, в добрих умовах, вони здорові та відгодовані повертаються за обміном на службу путлєру. ЄС ще й оплачує їх утримання. А наших полонених у рашистських лагерях доводять до стану хворих інвалідів, непридатних до служби, після чого обмінюють на своїх відновлених, здорових вояків.
Хіба це не вигідно рашистам?
Може доцільно ефективно використовувати фізичну працю військовополонених для відновлення зруйнованих рашистами обʼєктів цивільної інфраструктури України.
У першу чергу тих, хто воював проти України на умовах контракту, а не через мобілізацію.