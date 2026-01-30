РФ зупинила процес обміну полоненими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона зупинила процес обміну полоненими, бо не в ньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

РФ не зацікавлена в обміні

"Рускіє зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що вони не відчувають, що їм це щось дає", - зазначив президент.

За його словами, росіяни бачать, що обміни полоненими більш важливі для України, ніж для них.

"Вони вважають, що це дає нам. Але я думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових", – додав Зеленський.

Зеленський Володимир обмін росія полонені
За Україну думай - він за кацапів думає - мислитель ти наш
30.01.2026 11:16 Відповісти
А питання повернення наших полонених - це не за Україну?
30.01.2026 11:26 Відповісти
Так кацапи ж не віддають - до чого ці балачки шо вони думають?
30.01.2026 11:35 Відповісти
Військовополнених рашистів в Україні утримують згідно Конвенції, в добрих умовах, вони здорові та відгодовані повертаються за обміном на службу путлєру. ЄС ще й оплачує їх утримання. А наших полонених у рашистських лагерях доводять до стану хворих інвалідів, непридатних до служби, після чого обмінюють на своїх відновлених, здорових вояків.
Хіба це не вигідно рашистам?
Може доцільно ефективно використовувати фізичну працю військовополонених для відновлення зруйнованих рашистами обʼєктів цивільної інфраструктури України.
У першу чергу тих, хто воював проти України на умовах контракту, а не через мобілізацію.
30.01.2026 11:43 Відповісти
На одного попа мпц-фсб можна міняти 100 наших солдат, у кожного попа майорські погони.
30.01.2026 11:17 Відповісти
 
 