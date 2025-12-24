У 2025 році проведено 10 обмінів, повернуто з полону 2080 військових та 230 цивільних, - Коордштаб

Нинішній 2025 рік був рекордним за кількістю українських людей, яких вдалося повернути додому з російської неволі.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Обміни полоненими

Зазначається, що загалом за 2025 рік було проведено 10 обмінів. Також проведено обмін згідно з першими Стамбульськими домовленостями (він відбувся у три етапи і тривав три дні). Крім цього проведено 10 етапів обміну згідно з другими домовленостями у Стамбулі.

Загалом під час десятьох обмінів та першого обміну згідно з домовленістю у Стамбулі було повернуто:

2080 військових (1 жінка, 2079 чоловіків);

230 цивільних (217 чоловіків, 13 жінок).

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Що ще зроблено?

Повідомляється, що було створено Громадську раду при Коордштабі, проведено безліч зустрічей, індивідуальних та групових консультацій, подій та заходів.

Крім того, у регіонах триває робота громадських приймалень на базі МВС та представництв Омбудсмана.

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"Наші регіональні центри у Львові, Вінниці, Харкові та Миколаєві надають усю необхідну інформацію та підтримку. Працює Особистий кабінет. Ми розробили також функціонал для звільнених з полону, який дозволяє онлайн повідомляти про всіх, хто ще залишається у ворожій неволі", - розповіли в Коордштабі.