В 2025 году проведено 10 обменов, возвращено из плена 2080 военных и 230 гражданских, - Коордштаб

Нынешний 2025 год стал рекордным по количеству украинцев, которых удалось вернуть домой из российского плена.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обмены пленными

Отмечается, что в целом за 2025 год было проведено 10 обменов. Также проведен обмен в соответствии с первыми Стамбульскими договоренностями (он состоялся в три этапа и длился три дня). Кроме этого, проведено 10 этапов обмена в соответствии со вторыми договоренностями в Стамбуле.

В целом во время десяти обменов и первого обмена в соответствии с договоренностью в Стамбуле было возвращено:

2080 военных (1 женщина, 2079 мужчин);

230 гражданских (217 мужчин, 13 женщин).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ затормозила крупный обмен пленными, провести который планировалось перед Новым годом, - Зеленский

Что еще сделано?

Сообщается, что был создан Общественный совет при Коордштабе, проведено множество встреч, индивидуальных и групповых консультаций, событий и мероприятий.

Кроме того, в регионах продолжается работа общественных приемных на базе МВД и представительств Омбудсмана.

Читайте также: В рамках мирного процесса Украина настаивает на формуле обмена "всех на всех", - Лубинец

"Наши региональные центры во Львове, Виннице, Харькове и Николаеве предоставляют всю необходимую информацию и поддержку. Работает Личный кабинет. Мы разработали также функционал для освобожденных из плена, который позволяет онлайн сообщать о всех, кто еще остается в вражеском плену", - рассказали в Координационном штабе.