РФ остановила процесс обмена пленными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона остановила процесс обмена пленными, потому что не в нем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

РФ не заинтересована в обмене

"Русские остановили процесс. Они не очень заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что им это что-то дает", - отметил президент.

По его словам, россияне видят, что обмены пленными более важны для Украины, чем для них.

"Они считают, что это дает нам. Но я думаю, что им нужно также думать о своих людях, своих военных", - добавил Зеленский.

Читайте также: В 2025 году проведено 10 обменов, возвращено из плена 2080 военных и 230 гражданских, - Коордштаб

Зеленский Владимир обмен россия пленные
За Україну думай - він за кацапів думає - мислитель ти наш
30.01.2026 11:16 Ответить
А питання повернення наших полонених - це не за Україну?
30.01.2026 11:26 Ответить
Так кацапи ж не віддають - до чого ці балачки шо вони думають?
30.01.2026 11:35 Ответить
"Рускіє зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що вони не відчувають, що їм це щось дає", - зазначив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3598032

Військовополнених рашистів в Україні утримують згідно Конвенції, в добрих умовах, вони здорові та відгодовані повертаються за обміном на службу путлєру. ЄС ще й оплачує їх утримання. А наших полонених у рашистських лагерях доводять до стану хворих інвалідів, непридатних до служби, після чого обмінюють на своїх відновлених, здорових вояків.
Хіба це не вигідно рашистам?
Може доцільно ефективно використовувати фізичну працю військовополонених для відновлення зруйнованих рашистами обʼєктів цивільної інфраструктури України.
У першу чергу тих, хто воював проти України на умовах контракту, а не через мобілізацію.
30.01.2026 11:43 Ответить
На одного попа мпц-фсб можна міняти 100 наших солдат, у кожного попа майорські погони.
30.01.2026 11:17 Ответить
 
 