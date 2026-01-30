РФ остановила процесс обмена пленными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона остановила процесс обмена пленными, потому что не в нем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ не заинтересована в обмене

"Русские остановили процесс. Они не очень заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что им это что-то дает", - отметил президент.

По его словам, россияне видят, что обмены пленными более важны для Украины, чем для них.

"Они считают, что это дает нам. Но я думаю, что им нужно также думать о своих людях, своих военных", - добавил Зеленский.

Читайте также: В 2025 году проведено 10 обменов, возвращено из плена 2080 военных и 230 гражданских, - Коордштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в России затормозили крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отложила достигнутые в конце 2025 года договоренности об обмене военнопленных.

Читайте также: Есть сигналы от партнеров о помощи в возвращении украинских пленных и детей из РФ, - Зеленский