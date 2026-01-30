РФ остановила процесс обмена пленными, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона остановила процесс обмена пленными, потому что не в нем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.
РФ не заинтересована в обмене
"Русские остановили процесс. Они не очень заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что им это что-то дает", - отметил президент.
По его словам, россияне видят, что обмены пленными более важны для Украины, чем для них.
"Они считают, что это дает нам. Но я думаю, что им нужно также думать о своих людях, своих военных", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в России затормозили крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отложила достигнутые в конце 2025 года договоренности об обмене военнопленных.
Військовополнених рашистів в Україні утримують згідно Конвенції, в добрих умовах, вони здорові та відгодовані повертаються за обміном на службу путлєру. ЄС ще й оплачує їх утримання. А наших полонених у рашистських лагерях доводять до стану хворих інвалідів, непридатних до служби, після чого обмінюють на своїх відновлених, здорових вояків.
Хіба це не вигідно рашистам?
Може доцільно ефективно використовувати фізичну працю військовополонених для відновлення зруйнованих рашистами обʼєктів цивільної інфраструктури України.
У першу чергу тих, хто воював проти України на умовах контракту, а не через мобілізацію.