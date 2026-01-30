Тристоронні перемовини в ОАЕ
Дату та місце наступних тристоронніх перемовин може бути змінено, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський припустив, що дату тристоронніх мирних перемовин між Україною, США та РФ може бути змінено. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце", - зазначив він.

Зміни можуть бути пов'язані у зв'язку з тим, що "щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном", тому це може вплинути на дату.

Читайте: Угода між РФ та Україною близька в усьому, за винятком питань, які дійсно мають значення - Politico

Також читайте: Історію з Гренландією можуть використати проти України, - Зеленський

Зеленський Володимир ОАЕ перемовини
30.01.2026 11:17 Відповісти
"...тому що всі очікують фідбек"

Фідбек? А чого ти , КЛОВАН, не скажеш по-людські - "зворотній зв'язок" ?!

За 7 років зі своїми мародерами довів Неньку до напівРУЇНИ , продовжуєшь тягти її до ПОВНОЇ РУЇНИ, а прикидається таким собі розумником - знавцем "американської" мови!
30.01.2026 11:19 Відповісти
О! Ішак вийшов з "потужною новиною". Воно вивчило нове слово feedback.
30.01.2026 11:29 Відповісти
Що,вирішив зустрічатися гдє-то посрєдинє? Юстас викликає Алєкса на килим,до мацкви?
30.01.2026 11:32 Відповісти
Так ішаку вигідне затягування війни , затягування переговорів, двушки міндича можна відправляти ще і ще і ще..коли така спроможність буде грабувати так вільно Україну?!
30.01.2026 11:35 Відповісти
А про що можна домовитися з орками? Хіба що про апітуляцію і здачу України. Переговори - фікція, яка потрібна Путіну, щоб дати Трампу змогу тягнути час перед Конгресом і не вводити санкції против свого московського куратора. А ще переговори - можжливість гарненько макнути Зеленського і продавлювати на московські забаганки
30.01.2026 12:54 Відповісти
Так зеленський і є московський агент, навіть так воно здає Україну ало, ще з 2019 року коли їздив в Оман
30.01.2026 12:56 Відповісти
 
 