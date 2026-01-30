Дату та місце наступних тристоронніх перемовин може бути змінено, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський припустив, що дату тристоронніх мирних перемовин між Україною, США та РФ може бути змінено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце", - зазначив він.
Зміни можуть бути пов'язані у зв'язку з тим, що "щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном", тому це може вплинути на дату.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фідбек? А чого ти , КЛОВАН, не скажеш по-людські - "зворотній зв'язок" ?!
За 7 років зі своїми мародерами довів Неньку до напівРУЇНИ , продовжуєшь тягти її до ПОВНОЇ РУЇНИ, а прикидається таким собі розумником - знавцем "американської" мови!