Дату та місце наступних тристоронніх перемовин може бути змінено, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський припустив, що дату тристоронніх мирних перемовин між Україною, США та РФ може бути змінено.

"Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце", - зазначив він.

Зміни можуть бути пов'язані у зв'язку з тим, що "щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном", тому це може вплинути на дату.

