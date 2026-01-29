Угода між РФ та Україною близька в усьому, за винятком питань, які дійсно мають значення - Politico

Хоча делегації України та Росії готуються до чергового раунду переговорів за посередництва США щодо припинення війни, Київ та Москва залишаються в глухому куті через основні розбіжності.

Як пише Politico, перед переговорами минулих вихідних в Об'єднаних Арабських Еміратах посол США Стів Віткофф сказав, що розбіжності звелися до одного "розв'язного" питання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступаючи в Давосі, президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що, на його думку, угода щодо України "досить близька".

Досягнення рішення блокують три питання

Однак, як пише видання, переговори в ОАЕ між Москвою та Києвом зайшли в глухий кут через три питання, що лежать в основі конфлікту: вимога Росії щодо території України, майбутнє гарантій безпеки України та те, чи слід припинити бойові дії до чи після досягнення угоди.

І хоча Росія більше не може реально сподіватися захопити всю Україну найближчим часом, російський президент все ще прагне отримати, як мінімум, весь Донбас на додаток до вже анексованого Криму.

Москва пропонує схему, яку вона називає "формулою Анкориджа", за якою Україна мала б поступитися всім Донбасом, включаючи території, які Росія не змогла захопити. Кремль стверджує, що саме про це домовилися Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці минулого року.

Але для Києва здача території була б і незаконною, і надзвичайно непопулярною.

Мирні перемовини в ОАЕ

