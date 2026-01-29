Угода між РФ та Україною близька в усьому, за винятком питань, які дійсно мають значення - Politico

Хоча делегації України та Росії готуються до чергового раунду переговорів за посередництва США щодо припинення війни, Київ та Москва залишаються в глухому куті через основні розбіжності.

Як пише Politico, перед переговорами минулих вихідних в Об'єднаних Арабських Еміратах посол США Стів Віткофф сказав, що розбіжності звелися до одного "розв'язного" питання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступаючи в Давосі, президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що, на його думку, угода щодо України "досить близька".

Досягнення рішення блокують три питання

Однак, як пише видання, переговори в ОАЕ між Москвою та Києвом зайшли в глухий кут через три питання, що лежать в основі конфлікту: вимога Росії щодо території України, майбутнє гарантій безпеки України та те, чи слід припинити бойові дії до чи після досягнення угоди.

І хоча Росія більше не може реально сподіватися захопити всю Україну найближчим часом, російський президент все ще прагне отримати, як мінімум, весь Донбас на додаток до вже анексованого Криму.

Москва пропонує схему, яку вона називає "формулою Анкориджа", за якою Україна мала б поступитися всім Донбасом, включаючи території, які Росія не змогла захопити. Кремль стверджує, що саме про це домовилися Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці минулого року.

Але для Києва здача території була б і незаконною, і надзвичайно непопулярною.

+19
Big russia - big problems.
Small russia - small problems.
No russia - no problems!
29.01.2026 10:35 Відповісти
29.01.2026 10:35 Відповісти
+12
А для чого Україні домовлятися, от реально? В росії з кожним днем все розваленіша економіка, все менше людей, фронт ось ось і піде на схід через дефіцит чмонів на милицях, гроші закінчуються, з ракетами й шахедами теж біда. Треба триматися, москалі хочуть зіскочити й викрутитися, важливо їх не відпускати. Це як ставки - ти можеш зупинитися або продовжити і виграти все. То треба вигравати все і не шкодувати ставок. Так воно працює, перевірено багатьма людьми й країнами.
29.01.2026 10:42 Відповісти
29.01.2026 10:42 Відповісти
+11
Короче НІ В ЧОМУ.

- припинення вогню НЕ БУДЕ - РФ треба вічна війна щоб всі виїжджали із дітьми щоб скоротилось населення до 7-10 млн
- території
- церква щоб їм втирали що "ето все запад начал вайну"

і тд
29.01.2026 10:30 Відповісти
29.01.2026 10:30 Відповісти
Чекай, зараз прийдуть місцеві пікейні жилети і пояснять тобі що це все тому що Маннергейм був голова, а в нас одні пернможники і на менше ніж кордони 91 не згодні.🤣
29.01.2026 10:35 Відповісти
29.01.2026 10:35 Відповісти
кордони 91 вони ж 2013 вони безальтернативні бо ЗАКОННІ. Але головне це демографія. РФ хоче нас знищити демографічно. І хочуть це зробити саме через психологічне виснаження + вирізання інфраструктури і це вони не роблять таємницею вони напряму кажуть "ето наше віезжайте в ЕС"
29.01.2026 10:42 Відповісти
29.01.2026 10:42 Відповісти
Безальтернативність чи законність не дорівнює реалістичність.
29.01.2026 10:51 Відповісти
29.01.2026 10:51 Відповісти
кордони 2013 безальтернативні бо законні, а реальність така що РФ хоче обнулити населення тоді нікому буде жити в тих кордонах.

Це те що вона робить з усіма народами від татар до якутів - геноцид і тоді нема кому говорити про окупацію, незалежність чи "якого біса ви юзаєте наші ресурси"

принцип сталіна - нема людей нема проблем. ТЕ саме робили під час Голодомору
29.01.2026 10:54 Відповісти
29.01.2026 10:54 Відповісти
У мережі активно пишуть як з української так і з російської сторони, що, схоже, рф та Україна зупинили удари по енергетиці.
Офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував.
29.01.2026 10:38 Відповісти
29.01.2026 10:38 Відповісти
ага) в 4 утра по Одессе били и по многим районам )
29.01.2026 10:42 Відповісти
29.01.2026 10:42 Відповісти
А енергетичні об'єкти як?
29.01.2026 10:55 Відповісти
29.01.2026 10:55 Відповісти
ну если запустили на подстанцию в одну точку 12 шахедов, наверно по энергетике били
29.01.2026 11:05 Відповісти
29.01.2026 11:05 Відповісти
если Украине предложат хорошие условия, может и есть смысл договариваться, а так боротьба триває
29.01.2026 10:43 Відповісти
29.01.2026 10:43 Відповісти
Хоч і предложат, то зеоточення не прийме,бо закінчення для нього означатиме притягнення до відповідальності.
29.01.2026 10:50 Відповісти
29.01.2026 10:50 Відповісти
та Зеля больше хочет чем фуйло договорится, если конечно его на второй срок утвердят там уже можно будлет воровать без бомбежек )
29.01.2026 11:06 Відповісти
29.01.2026 11:06 Відповісти
😄
29.01.2026 10:52 Відповісти
29.01.2026 10:52 Відповісти
Це якийсь товстий тролінг чи реально після 4 років де вірять у 2-3 тижня
29.01.2026 11:54 Відповісти
29.01.2026 11:54 Відповісти
Хто періодично новини читає - той в цирку не сміється!
29.01.2026 10:44 Відповісти
29.01.2026 10:44 Відповісти
Якщо не хоче підписати угоду,то нехай виїзжає на фронт,а не в підземеллі ховатись.
29.01.2026 10:53 Відповісти
29.01.2026 10:53 Відповісти
"ГЛУХИЙ КУТ" - ЧАС , КОТРИЙ ПОТРАЧЕНИЙ НА ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ І ВБИВСТВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
29.01.2026 11:00 Відповісти
29.01.2026 11:00 Відповісти
Як у Рабіновича з радянською владою - маленьке питання,що до землі! Вони хочуть,щоб Рабінович лежав у землі,а він -навпаки!!
29.01.2026 12:03 Відповісти
29.01.2026 12:03 Відповісти
Зблизились в екстазі.
29.01.2026 12:52 Відповісти
29.01.2026 12:52 Відповісти
 
 