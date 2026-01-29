Соглашение между РФ и Украиной близко во всем, за исключением вопросов, которые действительно имеют значение - Politico

Хотя делегации Украины и России готовятся к очередному раунду переговоров при посредничестве США о прекращении войны, Киев и Москва остаются в тупике из-за основных разногласий.

Как пишет Politico,перед переговорами прошлых выходных в Объединенных Арабских Эмиратах посол США Стив Виткофф сказал, что разногласия свелись к одному "развязному" вопросу, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, соглашение по Украине "достаточно близко".

Достижению решения мешают три вопроса

Однако, как пишет издание, переговоры в ОАЭ между Москвой и Киевом зашли в тупик из-за трех вопросов, лежащих в основе конфликта: требование России относительно территории Украины, будущее гарантий безопасности Украины и то, следует ли прекратить боевые действия до или после достижения соглашения.

И хотя Россия больше не может реально надеяться захватить всю Украину в ближайшее время, российский президент все еще стремится получить, как минимум, весь Донбасс в дополнение к уже аннексированному Крыму.

Москва предлагает схему, которую она называет "формулой Анкориджа", по которой Украина должна была бы уступить весь Донбасс, включая территории, которые Россия не смогла захватить. Кремль утверждает, что именно об этом договорились Путин и Трамп во время встречи на Аляске в прошлом году.

Но для Киева сдача территории была бы и незаконной, и чрезвычайно непопулярной.

