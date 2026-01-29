Соглашение между РФ и Украиной близко во всем, за исключением вопросов, которые действительно имеют значение - Politico

Хотя делегации Украины и России готовятся к очередному раунду переговоров при посредничестве США о прекращении войны, Киев и Москва остаются в тупике из-за основных разногласий.

Как пишет Politico,перед переговорами прошлых выходных в Объединенных Арабских Эмиратах посол США Стив Виткофф сказал, что разногласия свелись к одному "развязному" вопросу, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, соглашение по Украине "достаточно близко".

Достижению решения мешают три вопроса

Однако, как пишет издание, переговоры в ОАЭ между Москвой и Киевом зашли в тупик из-за трех вопросов, лежащих в основе конфликта: требование России относительно территории Украины, будущее гарантий безопасности Украины и то, следует ли прекратить боевые действия до или после достижения соглашения.

И хотя Россия больше не может реально надеяться захватить всю Украину в ближайшее время, российский президент все еще стремится получить, как минимум, весь Донбасс в дополнение к уже аннексированному Крыму.

Москва предлагает схему, которую она называет "формулой Анкориджа", по которой Украина должна была бы уступить весь Донбасс, включая территории, которые Россия не смогла захватить. Кремль утверждает, что именно об этом договорились Путин и Трамп во время встречи на Аляске в прошлом году.

Но для Киева сдача территории была бы и незаконной, и чрезвычайно непопулярной.

Мирные переговоры в ОАЭ

Топ комментарии
+19
Big russia - big problems.
Small russia - small problems.
No russia - no problems!
29.01.2026 10:35 Ответить
+12
А для чого Україні домовлятися, от реально? В росії з кожним днем все розваленіша економіка, все менше людей, фронт ось ось і піде на схід через дефіцит чмонів на милицях, гроші закінчуються, з ракетами й шахедами теж біда. Треба триматися, москалі хочуть зіскочити й викрутитися, важливо їх не відпускати. Це як ставки - ти можеш зупинитися або продовжити і виграти все. То треба вигравати все і не шкодувати ставок. Так воно працює, перевірено багатьма людьми й країнами.
29.01.2026 10:42 Ответить
+11
Короче НІ В ЧОМУ.

- припинення вогню НЕ БУДЕ - РФ треба вічна війна щоб всі виїжджали із дітьми щоб скоротилось населення до 7-10 млн
- території
- церква щоб їм втирали що "ето все запад начал вайну"

і тд
29.01.2026 10:30 Ответить
Чекай, зараз прийдуть місцеві пікейні жилети і пояснять тобі що це все тому що Маннергейм був голова, а в нас одні пернможники і на менше ніж кордони 91 не згодні.🤣
29.01.2026 10:35 Ответить
кордони 91 вони ж 2013 вони безальтернативні бо ЗАКОННІ. Але головне це демографія. РФ хоче нас знищити демографічно. І хочуть це зробити саме через психологічне виснаження + вирізання інфраструктури і це вони не роблять таємницею вони напряму кажуть "ето наше віезжайте в ЕС"
29.01.2026 10:42 Ответить
Безальтернативність чи законність не дорівнює реалістичність.
29.01.2026 10:51 Ответить
кордони 2013 безальтернативні бо законні, а реальність така що РФ хоче обнулити населення тоді нікому буде жити в тих кордонах.

Це те що вона робить з усіма народами від татар до якутів - геноцид і тоді нема кому говорити про окупацію, незалежність чи "якого біса ви юзаєте наші ресурси"

принцип сталіна - нема людей нема проблем. ТЕ саме робили під час Голодомору
29.01.2026 10:54 Ответить
У мережі активно пишуть як з української так і з російської сторони, що, схоже, рф та Україна зупинили удари по енергетиці.
Офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував.
29.01.2026 10:38 Ответить
ага) в 4 утра по Одессе били и по многим районам )
29.01.2026 10:42 Ответить
А енергетичні об'єкти як?
29.01.2026 10:55 Ответить
ну если запустили на подстанцию в одну точку 12 шахедов, наверно по энергетике били
29.01.2026 11:05 Ответить
если Украине предложат хорошие условия, может и есть смысл договариваться, а так боротьба триває
29.01.2026 10:43 Ответить
Хоч і предложат, то зеоточення не прийме,бо закінчення для нього означатиме притягнення до відповідальності.
29.01.2026 10:50 Ответить
та Зеля больше хочет чем фуйло договорится, если конечно его на второй срок утвердят там уже можно будлет воровать без бомбежек )
29.01.2026 11:06 Ответить
😄
29.01.2026 10:52 Ответить
Це якийсь товстий тролінг чи реально після 4 років де вірять у 2-3 тижня
29.01.2026 11:54 Ответить
Хто періодично новини читає - той в цирку не сміється!
29.01.2026 10:44 Ответить
Якщо не хоче підписати угоду,то нехай виїзжає на фронт,а не в підземеллі ховатись.
29.01.2026 10:53 Ответить
"ГЛУХИЙ КУТ" - ЧАС , КОТРИЙ ПОТРАЧЕНИЙ НА ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ І ВБИВСТВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
29.01.2026 11:00 Ответить
Як у Рабіновича з радянською владою - маленьке питання,що до землі! Вони хочуть,щоб Рабінович лежав у землі,а він -навпаки!!
29.01.2026 12:03 Ответить
Зблизились в екстазі.
29.01.2026 12:52 Ответить
 
 