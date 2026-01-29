РФ несерьезно относится к переговорам, об этом свидетельствует состав делегации в ОАЭ, - Каллас

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Россия только делает вид, что ведет мирные переговоры.

Что известно?

По ее словам, Россия отправляет на мирные переговоры с Украиной военных без мандата согласовывать решения, что свидетельствует о ее нежелании установить мир.

"Если мы посмотрим на эти переговоры (в ОАЭ. - Ред.), то Россию представляют военнослужащие, которые не имеют никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому", - считает Каллас.

Дипломат отметила, что россияне в то же время "бомбят украинцев, пытаясь бомбардировать и заморозить их, чтобы заставить сдаться".

"Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем им оказать, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Грядет гуманитарная катастрофа", - добавила она.

Каллас еще раз подчеркнула, что РФ только делает вид, что ведет мирные переговоры.

склад не української делегації такий самий...
29.01.2026 09:46 Ответить
вся суть перемовин

ху*ло відправляє делегацію - бо боїться санкцій від тампона

Зеля відправляє делегацію - бо боїться що тампон перестане допомогати ( розвідка, продаж зброї )
29.01.2026 09:56 Ответить
немає ні однієї причини щоб ху*ло закінчило війну або підписало мирні угоди

Але Тампон та вся його команда будуть казати що переговори ведуться продуктивно (бо ху*ло ще ніколи так не водив по губам представникам США, він сидить у себе і радіє як йому вдається дурити тампона та його команду).
29.01.2026 09:53 Ответить
які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий.(безмандатні трьохсторонні 3,14стаболиб в тому числі і від американської сторони (вітькоффф і зять трампона...це що за *********?
29.01.2026 10:00 Ответить
ху*лу не потрібен мир та мирні угоди. Мета ху*ла окупація Україні.
Це все що потрібно знати про ці переговори.
29.01.2026 10:05 Ответить
Якісь перемовини ідуть тільки,щоби заспокоїти трампа.❤️🇺🇦❤️
29.01.2026 10:06 Ответить
А нічого, що минулого разу на двосторонніх перемовинах взагалі кацапську делегацію очолював клоун-історик мединський? Так що цього разу бачимо "прогрес" - клоуна-історика замінили на пихатих військових з різних кланів оточення пуйла. Це доводить, що ймовірність підписання є, бо пуйло намагається спихнути відповідальність за перемир'я на своє оточення.
29.01.2026 10:50 Ответить
 
 