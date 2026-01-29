РФ несерьезно относится к переговорам, об этом свидетельствует состав делегации в ОАЭ, - Каллас
Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Россия только делает вид, что ведет мирные переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно?
По ее словам, Россия отправляет на мирные переговоры с Украиной военных без мандата согласовывать решения, что свидетельствует о ее нежелании установить мир.
"Если мы посмотрим на эти переговоры (в ОАЭ. - Ред.), то Россию представляют военнослужащие, которые не имеют никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому", - считает Каллас.
Дипломат отметила, что россияне в то же время "бомбят украинцев, пытаясь бомбардировать и заморозить их, чтобы заставить сдаться".
"Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем им оказать, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Грядет гуманитарная катастрофа", - добавила она.
Каллас еще раз подчеркнула, что РФ только делает вид, что ведет мирные переговоры.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ху*ло відправляє делегацію - бо боїться санкцій від тампона
Зеля відправляє делегацію - бо боїться що тампон перестане допомогати ( розвідка, продаж зброї )
Але Тампон та вся його команда будуть казати що переговори ведуться продуктивно (бо ху*ло ще ніколи так не водив по губам представникам США, він сидить у себе і радіє як йому вдається дурити тампона та його команду).
Це все що потрібно знати про ці переговори.