РФ несерьезно относится к переговорам, об этом свидетельствует состав делегации в ОАЭ, - Каллас

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Россия только делает вид, что ведет мирные переговоры.

По ее словам, Россия отправляет на мирные переговоры с Украиной военных без мандата согласовывать решения, что свидетельствует о ее нежелании установить мир.

"Если мы посмотрим на эти переговоры (в ОАЭ. - Ред.), то Россию представляют военнослужащие, которые не имеют никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому", - считает Каллас.

Дипломат отметила, что россияне в то же время "бомбят украинцев, пытаясь бомбардировать и заморозить их, чтобы заставить сдаться".

"Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем им оказать, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Грядет гуманитарная катастрофа", - добавила она.

Каллас еще раз подчеркнула, что РФ только делает вид, что ведет мирные переговоры.

