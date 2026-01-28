Европа больше не является главным центром притяжения для США, - Каллас

Европа перестала быть главным внешнеполитическим приоритетом Вашингтона, а сдвиг в трансатлантических отношениях носит структурный, а не временный характер.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Каллас отметила, что, несмотря на изменение роли Европы во внешней политике США, Европейский Союз по-прежнему заинтересован в прочных трансатлантических связях, а Соединенные Штаты останутся союзником.

В то же время, по ее словам, Европа должна адаптироваться к новым геополитическим реалиям и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. "НАТО должно стать более европейским, чтобы сохранить свою силу", - подчеркнула Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте заявил о неспособности Европы защитить себя без США: во Франции не соглашаются

Она также предостерегла от возвращения к политике принуждения и сфер влияния в международных отношениях.

"Риск полноценного возвращения к политике принуждения, сфер влияния и миру, где сильный порождает право, вполне реален", - заявила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если кто-то думает, что Европа способна защитить себя без США, – пусть продолжает мечтать, - Рютте