Європа більше не є головним центром тяжіння для США, - Каллас

Європа перестала бути головним зовнішньополітичним пріоритетом Вашингтону, а зсув у трансатлантичних відносинах має структурний, а не тимчасовий характер.

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Каллас зазначила, що попри зміну ролі Європи у зовнішній політиці США, Європейський Союз і надалі зацікавлений у міцних трансатлантичних зв’язках, а Сполучені Штати залишатимуться союзником.

Водночас, за її словами, Європа має адаптуватися до нових геополітичних реалій і взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. "НАТО має стати більш європейським, щоб зберегти свою силу", - наголосила Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються

Вона також застерегла від повернення до політики примусу та сфер впливу у міжнародних відносинах.

"Ризик повноцінного повернення до політики примусу, сфер впливу та світу, де сильний породжує право, є цілком реальним", - заявила Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте