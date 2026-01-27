Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються

Барро відповів Рютте на заяву про нездатність Європи захистити себе

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відповів на слова генсека НАТО Марка Рютте, що Європа не здатна захистити себе без допомоги США.

Що відомо?

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа в цілому не здатна захистити себе від потенційних загроз без допомоги Сполучених Штатів.

Реакція Франції

"Ні, шановний Марку Рютте. Європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку", - зазначив він.

За словами Барро, навіть Сполучені Штати з цим погоджуються.

"Це європейський стовп НАТО", - додав міністр.

Топ коментарі
+4
Те, що "Європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку" не скасовує того, що саме на на сьогодні вони себе самі захистити не здатні.
27.01.2026 11:37 Відповісти
+4
"Повинні взяти відповідальність" і "можуть захиститись", це доволі різні поняття... Поки що, більше красивих і потужних заяв, ніж реальних кроків.
27.01.2026 11:48 Відповісти
+4
Рютте непоганий хлопець але дуже звик стояти навколішки перед американцями. Це вже не працює. Пора змінити позу і становитись дорослим. Трамп не збирається слухати тих хто впав на вколішки, а хоче витирати об них ноги. Треба підійматись, друже Рютте.
27.01.2026 13:57 Відповісти
Так воно і є, бо Європа не моноліт, а є багато дуполизів Пуйла. Тільки за півдтримки США Європа буде такою, якою ми її знаємо.
27.01.2026 11:36 Відповісти
Може, колись Європа (Євросоюз, бо в Європі, на жаль присутня і азіопа) і здатна буде захистити сама себе від тої ж азіопи, без допомоги США - але це може бути колись, не сьогодні.
27.01.2026 11:40 Відповісти
Потрібно відділити тих хто не може захиститись без США, від тих хто може не тільки захиститись а ще я вести атакувальні дії проти росії і тоді все стане на свої місця! ЄС може успішно воювати з росією і війна в Україні це доводить. росія це паперовий тигр, якого давно потрібно спалити нах.
27.01.2026 11:58 Відповісти
Балачками пустопорожніми та замірами своїх чЛЄНІв, безпеку країни не забезпечиш від ****** і його агентів!!!! А ****** у цей час, черговий кабель розриває країн ЄС і НАТО на дні моря….
27.01.2026 12:26 Відповісти
Захлопни пащу. Тобі до Рютте як до Київа рачки. На даний момент це найбільш професійний політик серед тих соплежуїв і маразматиків.
27.01.2026 12:28 Відповісти
Іди в дупу, пісюн. І сиди там тихо, бо ТЦК забере..
27.01.2026 18:20 Відповісти
Бггг, фантазіі тіки на "сам дурак" вистачає. А ще шось на Рюттє скавучав
27.01.2026 22:00 Відповісти
Ох у тебе і вологі мрії )).
27.01.2026 22:57 Відповісти
я би послав такого дебіла.... ІМНО
27.01.2026 18:16 Відповісти
Яскравим прикладом, чому саме сьогодні Європа не здатна захиститись від азіопи є випадко блокування надання (продажу) Україні тими ж французами ракет Storm Shadow
27.01.2026 11:43 Відповісти
От французам треба менше патякати. В двох світових війнах відгребли по-повній і якби не союзники, то вже більше 100 років розмовляли німецькою. Забули, що кацапня творила в Парижі в 1814 - зараз є що помародерити.
27.01.2026 12:27 Відповісти
тільки не зрозуміло від кого французи збираються захищатися, бо з росіянами у них все достатньо дружно, і торгівля триває - і газом у великих обсягах, і не тільки ним, і гостинний прийом багатих росіян. Французи більше недолюблюють американців ніж росіян, бо від росіян вони не відчувають загрози для себе, росія ж далеко
27.01.2026 11:53 Відповісти
Європа нездатна себе захистити не тому що вона слабка , бо потенціал в ЄС величезний , людський , фінансовий , економічний та ін , а тому що Європа вкрай серлива і нерішуча . Це справжня біда .
Звідси у Європи з'являється логіка , по суті така ж як і в ухилоти , мовляв - нехай за мене воює хтось інший , США там , чи Україна , а я для вайни нє раждьон .
27.01.2026 11:59 Відповісти
Кацапи в Куршевель: https://www.youtube.com/watch?v=zvsaU11Vgjc
27.01.2026 12:03 Відповісти
европейцы конечно могут, но это жопу нужно с удобного дивана поднять. деньжата выделить. поколение не одно воспитать готовое оружие в руки взять, а главное снять розовые очки и посмотреть реально на окружающий мир
27.01.2026 12:16 Відповісти
Ну он отчасти прав, у Франции есть ядерное оружие и средства его доставки поэтому никто к ней претензий не предьявляет
27.01.2026 12:23 Відповісти
"Європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку..."

...але вже пʼята година, робочий день скінчився, пора додому їсти круасан з вінішком... тож мабудь іншим разом...
27.01.2026 12:24 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/zelens-kiy-ostatochno-vtracha-zv-yazok-z-real-n-styu---wsj/183626#gsc.tab=0 Павло Нусс:
Зеленський остаточно втрачає зв'язок з реальністю. Його атака на Європу не тільки фактично неправильна, але й сприймається як відверто невдячна в той момент, коли українська держава буквально живе на європейські гроші. Лише Німеччина витрачає близько 8 мільярдів євро на рік тільки на українських біженців. Тим часом кримінальне розслідування масштабної корупції досягло найближчого оточення Зеленського - його соратники були змушені піти у відставку або втекти з країни. За даними слідчих і західних спецслужб, близько третини кожної великої операції з донорськими коштами розкрадається.
Ситуація в Україні важка: російські авіаудари залишають сім'ї замерзати у темряві, але нападки на Європу йому точно не допоможуть.
Найгірше, що виступ Зеленського у Давосі викликав не роздратування, а лють у наших союзників і те, що він, Зеленський, дав привід ультраправим європейцям «булити» українських біженців, наприклад, в Польщі. Це факт, а і ні припущення.
Р.S.Чим відрізняється дипломатія від стендап-шоу всі побачили на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО. Порошенко сказав у Брюсселі : "Якщо НАТО - це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна - її опора... Україна може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку зрештою підтримає кожна європейська нація."
27.01.2026 12:45 Відповісти
опять реклама ноунейм тг каналов очередных экспердов))0) а сколько лярдов беженцы потом приносят в казну Германии твой эксперд не забыл упомянуть?))9)
27.01.2026 13:12 Відповісти
Щось той Рютте виявився слабким як марлеві труси та ще й лизоблюдом Тампона. Нащо таке ліверне лайно на керівні посади призначати? Україна на початку вторгнення 3 місяці трималась власними силами, а ціла Європа з її бюджетами та можливостями без Штатів ні на що не здатна?
27.01.2026 13:59 Відповісти
 
 