Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відповів на слова генсека НАТО Марка Рютте, що Європа не здатна захистити себе без допомоги США.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа в цілому не здатна захистити себе від потенційних загроз без допомоги Сполучених Штатів.
Реакція Франції
"Ні, шановний Марку Рютте. Європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку", - зазначив він.
За словами Барро, навіть Сполучені Штати з цим погоджуються.
"Це європейський стовп НАТО", - додав міністр.
Звідси у Європи з'являється логіка , по суті така ж як і в ухилоти , мовляв - нехай за мене воює хтось інший , США там , чи Україна , а я для вайни нє раждьон .
...але вже пʼята година, робочий день скінчився, пора додому їсти круасан з вінішком... тож мабудь іншим разом...
Зеленський остаточно втрачає зв'язок з реальністю. Його атака на Європу не тільки фактично неправильна, але й сприймається як відверто невдячна в той момент, коли українська держава буквально живе на європейські гроші. Лише Німеччина витрачає близько 8 мільярдів євро на рік тільки на українських біженців. Тим часом кримінальне розслідування масштабної корупції досягло найближчого оточення Зеленського - його соратники були змушені піти у відставку або втекти з країни. За даними слідчих і західних спецслужб, близько третини кожної великої операції з донорськими коштами розкрадається.
Ситуація в Україні важка: російські авіаудари залишають сім'ї замерзати у темряві, але нападки на Європу йому точно не допоможуть.
Найгірше, що виступ Зеленського у Давосі викликав не роздратування, а лють у наших союзників і те, що він, Зеленський, дав привід ультраправим європейцям «булити» українських біженців, наприклад, в Польщі. Це факт, а і ні припущення.
Р.S.Чим відрізняється дипломатія від стендап-шоу всі побачили на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО. Порошенко сказав у Брюсселі : "Якщо НАТО - це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна - її опора... Україна може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку зрештою підтримає кожна європейська нація."