Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відповів на слова генсека НАТО Марка Рютте, що Європа не здатна захистити себе без допомоги США.

Що відомо?

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа в цілому не здатна захистити себе від потенційних загроз без допомоги Сполучених Штатів.

Реакція Франції

"Ні, шановний Марку Рютте. Європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку", - зазначив він.

За словами Барро, навіть Сполучені Штати з цим погоджуються.

"Це європейський стовп НАТО", - додав міністр.

