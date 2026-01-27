Рютте заявил о неспособности Европы защитить себя без США: во Франции не соглашаются

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ответил на слова генсека НАТО Марка Рютте, что Европа не способна защитить себя без помощи США.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа в целом не способна защитить себя от потенциальных угроз без помощи Соединенных Штатов.

Реакция Франции

"Нет, уважаемый Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность", - отметил он.

По словам Барро, даже Соединенные Штаты с этим согласны.

"Это европейский столб НАТО", - добавил министр.

