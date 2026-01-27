Рютте заявил о неспособности Европы защитить себя без США: во Франции не соглашаются
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ответил на слова генсека НАТО Марка Рютте, что Европа не способна защитить себя без помощи США.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа в целом не способна защитить себя от потенциальных угроз без помощи Соединенных Штатов.
Реакция Франции
"Нет, уважаемый Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность", - отметил он.
По словам Барро, даже Соединенные Штаты с этим согласны.
"Это европейский столб НАТО", - добавил министр.
Звідси у Європи з'являється логіка , по суті така ж як і в ухилоти , мовляв - нехай за мене воює хтось інший , США там , чи Україна , а я для вайни нє раждьон .
...але вже пʼята година, робочий день скінчився, пора додому їсти круасан з вінішком... тож мабудь іншим разом...
Зеленський остаточно втрачає зв'язок з реальністю. Його атака на Європу не тільки фактично неправильна, але й сприймається як відверто невдячна в той момент, коли українська держава буквально живе на європейські гроші. Лише Німеччина витрачає близько 8 мільярдів євро на рік тільки на українських біженців. Тим часом кримінальне розслідування масштабної корупції досягло найближчого оточення Зеленського - його соратники були змушені піти у відставку або втекти з країни. За даними слідчих і західних спецслужб, близько третини кожної великої операції з донорськими коштами розкрадається.
Ситуація в Україні важка: російські авіаудари залишають сім'ї замерзати у темряві, але нападки на Європу йому точно не допоможуть.
Найгірше, що виступ Зеленського у Давосі викликав не роздратування, а лють у наших союзників і те, що він, Зеленський, дав привід ультраправим європейцям «булити» українських біженців, наприклад, в Польщі. Це факт, а і ні припущення.
Р.S.Чим відрізняється дипломатія від стендап-шоу всі побачили на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО. Порошенко сказав у Брюсселі : "Якщо НАТО - це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна - її опора... Україна може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку зрештою підтримає кожна європейська нація."