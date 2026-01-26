Рютте призвал ЕС проявить гибкость в принципах закупки оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС при расходовании средств из 90 млрд евро займа на поддержку ВСУ не продвигать принцип "покупай европейское" или "покупай украинское", а закупать необходимое для Украины оружие, в том числе и в США.

Об этом он заявил на заседании оборонного комитета Европарламента 26 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Поддержка Украины

В частности, Рютте просит ЕС закупать Украине оружие, в котором она нуждается, не привязываясь к правилу "покупай европейское" или "покупай украинское" и обеспечить определенную гибкость.

"Пакет займа на 90 миллиардов евро кардинально повлияет на безопасность Украины... Но здесь я действительно настойчиво призываю вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными со стороны ЕС и его принципов "покупай украинское" и "покупай европейское", - заявил генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят довести войну до такого состояния, чтобы РФ никогда не атаковала Украину снова, - Рютте

Европа не покроет все потребности без США

Рютте отметил, что понимает, что "Европа сейчас развивает свою оборонную промышленность, и это жизненно важно".

"Но пока она [Европа] не может обеспечить полностью все, что нужно Украине для защиты сегодня и сдерживания завтра. Поэтому, продвигая этот кредит, я призываю вас, пожалуйста, ставить потребности Украины на первое место", - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что если какие-то вооружения можно купить в Европе или Украине – это "приоритет номер один".

"Но все мы знаем, что без поставок вооружения из США мы не сможем удержать Украину в борьбе. Буквально: нет, не сможем", - убежден Рютте.

Читайте также: ЕС мобилизует часть гражданской помощи из кредита 90 млрд евро на поддержку энергосистемы Украины

Чиновник напомнил, что Соединенные Штаты в настоящее время предоставляют, например, "необходимые перехватчики, чтобы каждую ночь сбивать как можно больше ракет, летящих на Киев, Харьков и другие города".

"НАТО и ЕС сейчас работают бок о бок, как в Брюсселе, так и в Киеве, чтобы помочь Украине. Наша координация военной помощи, обучение Вооруженных сил Украины, усилия, конечно, для развития украинской оборонной промышленности - все это очень взаимодополняющее, и нам нужно продолжать это", - добавил генеральный секретарь НАТО.