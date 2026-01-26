Рютте закликав ЄС проявити гнучкість у принципах щодо закупівлі зброї для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни ЄС під час витрачання коштів з 90 млрд євро позики на підтримку ЗСУ не просувати принцип "купуй європейське" чи "купуй українське", а закуповувати необхідну для України зброю, зокрема й у США.

Про це він заявив на засіданні оборонного комітету Європарламенту 26 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Підтримка України

Так, Рютте просить ЄС закуповувати Україні зброю, яку вона потребує, не прив’язуючись до правила "купуй європейське" чи "купуй українське" та забезпечити певну гнучкість.

"Пакет позики на 90 мільярдів євро кардинально вплине на безпеку України... Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське", - заявив генсек.

Європа не покриє всі потреби без США

Рютте зазначив, що розуміє, що "Європа зараз розбудовує свою оборонну промисловість, і це життєво важливо".

"Але наразі вона [Європа] не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра. Тому, просуваючи цю позику, я закликаю вас, будь ласка, ставити потреби України на перше місце", - наголосив генсек НАТО.

Він додав, що якщо якісь озброєння можна купити у Європі чи Україні –– це "пріоритет номер один".

"Але всі ми знаємо, що без постачання озброєння зі США ми не зможемо втримати Україну в боротьбі. Буквально: ні, не зможемо", - переконаний Рютте.

Посадовець нагадав, що Сполучені Штати нині надають, наприклад, "необхідні перехоплювачі, щоб щоночі збивати якомога більше ракет, які летять на Київ, Харків та інші міста".

"НАТО та ЄС зараз працюють пліч-о-пліч, як у Брюсселі, так і в Києві, щоб допомогти Україні. Наша координація військової допомоги, навчання Збройних сил України, зусилля, звичайно, для розвитку української оборонної промисловості – все це дуже взаємодоповнююче, і нам потрібно продовжувати це", - додав генеральний секретар НАТО.