Если кто-то думает, что Европа способна защититься без США, – пусть продолжает мечтать, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Европа в целом не способна защитить себя от потенциальных угроз без помощи Соединенных Штатов.

Роль США в НАТО

Рютте похвалил президента США Дональда Трампа, отметив, что тот делает "много хорошего", в частности добился роста расходов членов НАТО на оборону до 5%:

"Поэтому, когда президент Трамп делает добрые дела, я буду хвалить его... И если кто-то здесь снова думает, что Европейский Союз или Европа в целом могут защитить себя без США – продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу.

И почему мы нужны друг другу? Я вам скажу. Прежде всего потому, что США также нуждаются в НАТО. США находятся в НАТО не только для того, чтобы не повторить ошибку, сделанную после Первой мировой войны, — не восстанавливать взаимодействие с Европой", — пояснил генсек НАТО.

Оборона Европы и Гренландия

Рютте отметил, что Европа в случае намерения самостоятельно заботиться о собственной безопасности, должна поднять расходы на оборону до 10% и инвестировать миллиарды евро в создание собственного ядерного арсенала.

  • Он также заявил, что он и Трамп согласовали два "рабочих направления" для снижения напряженности в отношении Гренландии: рост ответственности НАТО за оборону Арктики и трехсторонние переговоры между США, Данией и Гренландией.

"Они также находятся в НАТО, потому что для безопасности США – и, кстати, Арктический регион является доказательством этого – им нужна безопасная Арктика, им нужно безопасное евроатлантическое пространство, и им также нужна безопасная Европа. Поэтому США имеют такой же интерес в НАТО, как и Канада и европейские союзники по НАТО", - добавил генсек.

Кожна країна Європи має робити ядерку, ми тебе почули.
26.01.2026 20:19
26.01.2026 20:19 Ответить
Деморалізація країн Альянсу? Чи підлизали Нарцису-трампону ??
26.01.2026 20:20
26.01.2026 20:20 Ответить
Ну і для чого це було висрано? Й@бнутий якийсь. Реально,повні неадеквати ці єврпопейці.
26.01.2026 20:20
26.01.2026 20:20 Ответить
Кожна країна Європи має робити ядерку, ми тебе почули.
26.01.2026 20:19
26.01.2026 20:19 Ответить
🤣😄😆
26.01.2026 20:32 Ответить
ще один спєц по ядерці вискочив з мотлоху. 😂
26.01.2026 20:40
26.01.2026 20:40 Ответить
Рютте вискочив?
Рютте зауважив, що Європа в разі наміру самостійно піклуватися про власну безпеку, має підняти витрати на оборону до 10% та інвестувати мільярди євро у створення власного ядерного арсеналу Джерело: https://censor.net/ua/n3597375
26.01.2026 21:14 Ответить
ну, Рютте, мабуть теж спєц ядерщик, як і багато тут і не тільки тут.
заПіздали і перші, і другі, оскільки ніякі 10% не витягнуть навіть підготовку персоналу для того.
26.01.2026 21:38 Ответить
Пакістану розкажи 🤣🤣🤣
26.01.2026 21:51 Ответить
менше читай )(уйлопліток як про Пакістан, так і про КНДР, де випробували ЯЗ з )(уйлокассапердонії і отримали пшик замість 20 кт.
ЯЗ це не гранати, не снаряди і не міни, які можна зберігати століттями.
на цьому все, йди до школи і вивчи фізику, а потім прийдеш з доповіддю.
26.01.2026 22:00 Ответить
А в Ізраілі як ядерну бімбу отримали?
26.01.2026 22:54
26.01.2026 22:54 Ответить
сам бачив, чи знову з баблавки новини? 👀🧐
26.01.2026 23:47
26.01.2026 23:47 Ответить
Шо, нема бімби, тоді диран вас знищить 🤣🤣🤣
26.01.2026 23:56
26.01.2026 23:56 Ответить
бімба є тільки у тебе, і та біля копчика. 😂
27.01.2026 00:07
27.01.2026 00:07 Ответить
Вкрали звичайно як і все
27.01.2026 01:02 Ответить
Деморалізація країн Альянсу? Чи підлизали Нарцису-трампону ??
26.01.2026 20:20
26.01.2026 20:20 Ответить
Підлизали...
26.01.2026 20:45 Ответить
Може до них щось і доходить, але дуже туго .
26.01.2026 21:29
26.01.2026 21:29 Ответить
Так і є, + ще виграє час.Посада зобовязує.
26.01.2026 22:42
26.01.2026 22:42 Ответить
Ну і для чого це було висрано? Й@бнутий якийсь. Реально,повні неадеквати ці єврпопейці.
26.01.2026 20:20
26.01.2026 20:20 Ответить
Це саме банальне що міг сказати генеральний секретар НАТО.
Був би він генеральним секретарем армії ЄС, то говорив б зовсім інші речі. Але тоді б це інше говорила зовсім інша людина.
26.01.2026 21:16 Ответить
поэтому должна подарить Гренландию..пока....
26.01.2026 20:22
26.01.2026 20:22 Ответить
Ну, такі як орбан та фіцо наводитимуть ракети,як наші підерас" в Україні((Попробуй оборонятися(А применшувати можливості Європи неварто.
26.01.2026 20:26
26.01.2026 20:26 Ответить
Саме смішне, що він цілком правий. ******* Европа сама себе не захистить. Тому що не збірна солянка купи різних країн, переважна більшість з яких дрібні за розміром, або не мають військової сили. ЕС мае стати однією країною, з однією арміею, даним урядом, однією столицею. Сполучені Штати Европи.
26.01.2026 20:26
26.01.2026 20:26 Ответить
Європа різна. Німеччина, Франція, Італія, Польща, Ірландія цілком здатні захистити себе через свій економічний і військовий потенціал і (або) особливості географії. А ось припустимо Естонію не зможе захистити і США з тих же причин.
26.01.2026 20:44
26.01.2026 20:44 Ответить
Руки прочь от Эстонии! Нашел тоже страну для сравнения! Разве страна размером с Днепропетровскую область может себя защитить от соседа, который в 140 раз больше?
26.01.2026 21:19
26.01.2026 21:19 Ответить
Якщо матиме ядерну бімбу - зможе.
26.01.2026 21:27 Ответить
Ага, друга світова це дуже добре демонструє. Тут саму Францію взяли за два тижні.
26.01.2026 22:50
26.01.2026 22:50 Ответить
А хто її взяв? Китай? Та ж Європа. До цього Франція виграла 1 світову, а до цього дійшла до Єгипту і Москви.
26.01.2026 23:18
26.01.2026 23:18 Ответить
І правий.
Бо в них немає такого батька племені, Лідара Світу як наш головнокомандувач Буба Зелений. Тактик і стратег, випускник школи військового мистецтва квартал95.
Якщо шо - поділимось - відправимо Юзіка...Хоча, він вже там, приймає справи.
26.01.2026 20:44 Ответить
Не стане ЄС однією країною.
26.01.2026 21:26 Ответить
Це необхідно щоб біла людина і далі контролювала світ.
26.01.2026 20:34
26.01.2026 20:34 Ответить
Це він люто опустив українських інфантилів з їхньою сліпою вірою в "сильну та об'єднану Європу, яка зараз як підніметься та як надає клятим піндосам".
26.01.2026 20:34
26.01.2026 20:34 Ответить
Якщо хочете зрозуміти наскільки сміхотворна Європа, подивіться "навчання" НАТО зі смішними назвами.
26.01.2026 20:42
26.01.2026 20:42 Ответить
Якщо Україна мотає орків скоро п'ятий рік - то чому ЕС не здатен себе захистити?
Тим більше що Україна отримує і озброєння з того ж ЄС.
Несуть якусь дурню. Яка мета такої риторики?
26.01.2026 20:35 Ответить
все просто: у випадку нашої поразки європейці і касапи будуть "мотати" один одного. Зараз ми касапів "мотаємо" один одного.
26.01.2026 20:44
26.01.2026 20:44 Ответить
Немає у орків вже ніяких сил мотати ще і ЄС. Кинули Сирію Іран Вірменію...
Для нового нападу орді потрібно ще років з десять, поки підросте нове м'ясо та наштампують нових ракет та бомб.
26.01.2026 20:53 Ответить
так в тому й то справа, що "ще років з десять" промайнуть - не помітиш. А політик зобов'язаний думати і передбачати на більший проміжок часу, можливо, на століття наперед
26.01.2026 21:06
26.01.2026 21:06 Ответить
У 1941 (до 22 червня) думали, що Гітлер не ризикне воювати на два фронти - але ризикнув. Щоправда, можна сказати, що у Гітлера не було вибору, бо Сталін сам почав би війну через кілька тижнів (В. Суворов називає дату 6 липня). Але й ***** іноді порівнює себе із щуром, якого загнали в глухий кут.
26.01.2026 21:50
26.01.2026 21:50 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/14759 «Збройні Сили України є опорою трансатлантичної безпеки», - заявив Петро Порошенко під час участі у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі.
26.01.2026 20:36
Він подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте та союзникам за послідовну підтримку України, та наголосив, що допомога Києву є інвестицією у безпеку всієї Європи. За словами Порошенка, захист України означає захист європейського континенту.
Петро Порошенко підкреслив, що НАТО залишається найсильнішим гарантом безпеки, а будь-які безпекові гарантії для України можуть бути лише перехідним етапом до повноправного членства в Альянсі.
Окремо Порошенко зазначив, що Україна здатна стати найбільшими та найпрофесійнішими збройними силами Європи. Водночас він наголосив, що НАТО - це не лише про безпеку, а й про свободу та демократію, які потребують захисту через реформи, боротьбу з корупцією, повагу до прав опозиції та проведення вільних і чесних виборів після завершення війни.
"Нам потрібно підтримувати реформи, включаючи антикорупційну, а також захищати права опозиції. Саме тому ми маємо наполягати на вільних та чесних виборах в Україні. Але після мирної угоди, а не під час війни. А НАТО робить безпеку, стабільність, демократію, свободу та мир більш тривалими та гарантованими для кожної європейської країни" - зазначив таким висновком Порошенко свій виступ.
26.01.2026 20:36 Ответить
https://t.me/espresotb/153900 Телеканал Еспресо.TV:
Рютте закликає https://espreso.tv/svit-ryutte-zaklikae-zakupovuvati-potribnu-zbroyu-dlya-ukraini-vidiyshovshi-vid-pravila-kupuy-evropeyske закуповувати потрібну зброю для України, відійшовши від правила "купуй європейське"
"Пакет позики на 90 мільярдів євро кардинально вплине на безпеку України... Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське", - наголосив Рютте.
Генсек підкреслив: розуміє, що "Європа зараз розбудовує свою оборонну промисловість", однак та "не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра".
26.01.2026 20:42 Ответить
Рютте маленька напомажена ***** Трампа.
26.01.2026 20:46 Ответить
Якщр хтось думає що США їх захистить-хай мріє далі
26.01.2026 20:47 Ответить
Колись були великі держави. Тепер за труси папіка тримаються.
26.01.2026 20:48 Ответить
На думку Рютте Трамп - гарний хлопець? Можливо. Хтозна...
26.01.2026 20:57 Ответить
Я думаю він не так сказав
показать весь комментарий
його не так сприймають... Сказав він все правильно. Не міг же він акцентувати на тому, що Трампа треба уберегти від союзу з ******... бо такий варіант цілком можливий.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:08 Ответить
население Евросоюза плюс Великобритания 500 миллионов человек. Оружие у них есть, гроши есть. Они привыкли к высокой стоимости человеческой жизни в Европе, люди типа гитлера или путлера очень быстро опускают стоимость жизни. Поэтому либо будут защищать свои земли и ценности, либо поедут в мордовские лагеря, и на новый китайско-путлеровский беломорканал. Хай Шаламова читают, там про это хорошо написано.
26.01.2026 21:06 Ответить
Це пряме запрошення до агресії.
26.01.2026 21:09 Ответить
рютте стрімко трампеніє, в повітрі перезувається
26.01.2026 21:22 Ответить
може чяс подумати за нового Генерального Cекретаря НАТО?
26.01.2026 21:23 Ответить
І як Європа до Х. Колумба жила?
26.01.2026 21:44 Ответить
Які в Європи потенційні загрози ,Рюгге їх визначив ? Якщо кацапи ,то завдяки Україні справиться.Якщо кацапи, венгри та серби -має всі можливості справитися, якщо кацапи й американці -то мають ядерну зброю ,які проблеми?Цей Рюгге вирішив попрацювати дискобомбуляром трампа, захист Європи слід починати з його заміни.
26.01.2026 22:01 Ответить
Суща правда,"охочих" самих треба захищати.Недаром амер.війська стоять в Європі,як гарантія безпеки.
26.01.2026 22:02 Ответить
Да отдайте им уже Гренландию. Посмотрим что будет.
26.01.2026 22:34 Ответить
Сша будують золотий купол. А потім ядерна війна. Європа все, якщо Гренландію віддасть. Кінець при ядерній війні.
26.01.2026 22:57 Ответить
Ще ніхто не нападав а Рюте в штани наклав....вже.
26.01.2026 23:59 Ответить
Рютте, а чого європейські країни НАТО не виготовляють ******* військову техніку?
27.01.2026 00:33 Ответить
Це ж треба такий анекдот - сцикун 'керує' НАТО
27.01.2026 11:22 Ответить
 
 