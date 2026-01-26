Если кто-то думает, что Европа способна защититься без США, – пусть продолжает мечтать, – Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Европа в целом не способна защитить себя от потенциальных угроз без помощи Соединенных Штатов.
Об этом он сказал на заседании Европарламента, информирует Цензор.НЕТ.
Роль США в НАТО
Рютте похвалил президента США Дональда Трампа, отметив, что тот делает "много хорошего", в частности добился роста расходов членов НАТО на оборону до 5%:
"Поэтому, когда президент Трамп делает добрые дела, я буду хвалить его... И если кто-то здесь снова думает, что Европейский Союз или Европа в целом могут защитить себя без США – продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу.
И почему мы нужны друг другу? Я вам скажу. Прежде всего потому, что США также нуждаются в НАТО. США находятся в НАТО не только для того, чтобы не повторить ошибку, сделанную после Первой мировой войны, — не восстанавливать взаимодействие с Европой", — пояснил генсек НАТО.
Оборона Европы и Гренландия
Рютте отметил, что Европа в случае намерения самостоятельно заботиться о собственной безопасности, должна поднять расходы на оборону до 10% и инвестировать миллиарды евро в создание собственного ядерного арсенала.
- Он также заявил, что он и Трамп согласовали два "рабочих направления" для снижения напряженности в отношении Гренландии: рост ответственности НАТО за оборону Арктики и трехсторонние переговоры между США, Данией и Гренландией.
"Они также находятся в НАТО, потому что для безопасности США – и, кстати, Арктический регион является доказательством этого – им нужна безопасная Арктика, им нужно безопасное евроатлантическое пространство, и им также нужна безопасная Европа. Поэтому США имеют такой же интерес в НАТО, как и Канада и европейские союзники по НАТО", - добавил генсек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рютте зауважив, що Європа в разі наміру самостійно піклуватися про власну безпеку, має підняти витрати на оборону до 10% та інвестувати мільярди євро у створення власного ядерного арсеналу Джерело: https://censor.net/ua/n3597375
заПіздали і перші, і другі, оскільки ніякі 10% не витягнуть навіть підготовку персоналу для того.
ЯЗ це не гранати, не снаряди і не міни, які можна зберігати століттями.
на цьому все, йди до школи і вивчи фізику, а потім прийдеш з доповіддю.
Був би він генеральним секретарем армії ЄС, то говорив б зовсім інші речі. Але тоді б це інше говорила зовсім інша людина.
Бо в них немає такого батька племені, Лідара Світу як наш головнокомандувач Буба Зелений. Тактик і стратег, випускник школи військового мистецтва квартал95.
Якщо шо - поділимось - відправимо Юзіка...Хоча, він вже там, приймає справи.
Тим більше що Україна отримує і озброєння з того ж ЄС.
Несуть якусь дурню. Яка мета такої риторики?
Для нового нападу орді потрібно ще років з десять, поки підросте нове м'ясо та наштампують нових ракет та бомб.
Він подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте та союзникам за послідовну підтримку України, та наголосив, що допомога Києву є інвестицією у безпеку всієї Європи. За словами Порошенка, захист України означає захист європейського континенту.
Петро Порошенко підкреслив, що НАТО залишається найсильнішим гарантом безпеки, а будь-які безпекові гарантії для України можуть бути лише перехідним етапом до повноправного членства в Альянсі.
Окремо Порошенко зазначив, що Україна здатна стати найбільшими та найпрофесійнішими збройними силами Європи. Водночас він наголосив, що НАТО - це не лише про безпеку, а й про свободу та демократію, які потребують захисту через реформи, боротьбу з корупцією, повагу до прав опозиції та проведення вільних і чесних виборів після завершення війни.
"Нам потрібно підтримувати реформи, включаючи антикорупційну, а також захищати права опозиції. Саме тому ми маємо наполягати на вільних та чесних виборах в Україні. Але після мирної угоди, а не під час війни. А НАТО робить безпеку, стабільність, демократію, свободу та мир більш тривалими та гарантованими для кожної європейської країни" - зазначив таким висновком Порошенко свій виступ.
Рютте закликає https://espreso.tv/svit-ryutte-zaklikae-zakupovuvati-potribnu-zbroyu-dlya-ukraini-vidiyshovshi-vid-pravila-kupuy-evropeyske закуповувати потрібну зброю для України, відійшовши від правила "купуй європейське"
"Пакет позики на 90 мільярдів євро кардинально вплине на безпеку України... Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське", - наголосив Рютте.
Генсек підкреслив: розуміє, що "Європа зараз розбудовує свою оборонну промисловість", однак та "не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра".