Если кто-то думает, что Европа способна защититься без США, – пусть продолжает мечтать, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Европа в целом не способна защитить себя от потенциальных угроз без помощи Соединенных Штатов.

Об этом он сказал на заседании Европарламента, информирует Цензор.НЕТ.

Роль США в НАТО

Рютте похвалил президента США Дональда Трампа, отметив, что тот делает "много хорошего", в частности добился роста расходов членов НАТО на оборону до 5%:

"Поэтому, когда президент Трамп делает добрые дела, я буду хвалить его... И если кто-то здесь снова думает, что Европейский Союз или Европа в целом могут защитить себя без США – продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу.

И почему мы нужны друг другу? Я вам скажу. Прежде всего потому, что США также нуждаются в НАТО. США находятся в НАТО не только для того, чтобы не повторить ошибку, сделанную после Первой мировой войны, — не восстанавливать взаимодействие с Европой", — пояснил генсек НАТО.

Оборона Европы и Гренландия

Рютте отметил, что Европа в случае намерения самостоятельно заботиться о собственной безопасности, должна поднять расходы на оборону до 10% и инвестировать миллиарды евро в создание собственного ядерного арсенала.

Он также заявил, что он и Трамп согласовали два "рабочих направления" для снижения напряженности в отношении Гренландии: рост ответственности НАТО за оборону Арктики и трехсторонние переговоры между США, Данией и Гренландией.

"Они также находятся в НАТО, потому что для безопасности США – и, кстати, Арктический регион является доказательством этого – им нужна безопасная Арктика, им нужно безопасное евроатлантическое пространство, и им также нужна безопасная Европа. Поэтому США имеют такой же интерес в НАТО, как и Канада и европейские союзники по НАТО", - добавил генсек.

