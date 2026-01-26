Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Європа в цілому не здатна захистити себе від потенційних загроз без допомоги Сполучених Штатів.

Про це він сказав на засіданні Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роль США в НАТО

Рютте похвалив президента США Дональда Трампа, наголосивши, що той робить "багато хорошого", зокрема досяг зростання витрат членів НАТО на оборону до 5%:

"Тож коли президент Трамп робить добрі справи, я хвалитиму його… І якщо хтось тут знову думає, що Європейський Союз або Європа в цілому можуть захистити себе без США – продовжуйте мріяти. Ви не можете. Ми не можемо. Ми потрібні одне одному.

І чому ми потрібні одне одному? Я вам скажу. Перш за все тому, що США також потребують НАТО. США перебувають у НАТО не лише для того, щоб запобігти помилці, зробленій після Першої світової війни, — не відновлювати взаємодію з Європою", - пояснив генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте закликав ЄС проявити гнучкість у принципах щодо закупівлі зброї для України

Оборона Європи та Гренландія

Рютте зауважив, що Європа в разі наміру самостійно піклуватися про власну безпеку, має підняти витрати на оборону до 10% та інвестувати мільярди євро у створення власного ядерного арсеналу.

Він також заявив, що він і Трамп погодили два "робочі напрямки" для зменшення напруженості щодо Гренландії: зростання відповідальності НАТО за оборону Арктики та тристоронні перемовини між США, Данією та Гренландією.

"Вони також перебувають у НАТО, тому що для безпеки США – і, до речі, Арктичний регіон є доказом цього – їм потрібна безпечна Арктика, їм потрібен безпечний Євроатлантичний простір, і їм також потрібна безпечна Європа. Тож США мають такий самий інтерес у НАТО, як і Канада та європейські союзники по НАТО", - додав генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Ми із генсеком НАТО сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії