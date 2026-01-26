Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Європа в цілому не здатна захистити себе від потенційних загроз без допомоги Сполучених Штатів.
Про це він сказав на засіданні Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Роль США в НАТО
Рютте похвалив президента США Дональда Трампа, наголосивши, що той робить "багато хорошого", зокрема досяг зростання витрат членів НАТО на оборону до 5%:
"Тож коли президент Трамп робить добрі справи, я хвалитиму його… І якщо хтось тут знову думає, що Європейський Союз або Європа в цілому можуть захистити себе без США – продовжуйте мріяти. Ви не можете. Ми не можемо. Ми потрібні одне одному.
І чому ми потрібні одне одному? Я вам скажу. Перш за все тому, що США також потребують НАТО. США перебувають у НАТО не лише для того, щоб запобігти помилці, зробленій після Першої світової війни, — не відновлювати взаємодію з Європою", - пояснив генсек НАТО.
Оборона Європи та Гренландія
Рютте зауважив, що Європа в разі наміру самостійно піклуватися про власну безпеку, має підняти витрати на оборону до 10% та інвестувати мільярди євро у створення власного ядерного арсеналу.
- Він також заявив, що він і Трамп погодили два "робочі напрямки" для зменшення напруженості щодо Гренландії: зростання відповідальності НАТО за оборону Арктики та тристоронні перемовини між США, Данією та Гренландією.
"Вони також перебувають у НАТО, тому що для безпеки США – і, до речі, Арктичний регіон є доказом цього – їм потрібна безпечна Арктика, їм потрібен безпечний Євроатлантичний простір, і їм також потрібна безпечна Європа. Тож США мають такий самий інтерес у НАТО, як і Канада та європейські союзники по НАТО", - додав генсек.
Був би він генеральним секретарем армії ЄС, то говорив б зовсім інші речі. Але тоді б це інше говорила зовсім інша людина.
Для нового нападу орді потрібно ще років з десять, поки підросте нове м'ясо та наштампують нових ракет та бомб.
Він подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте та союзникам за послідовну підтримку України, та наголосив, що допомога Києву є інвестицією у безпеку всієї Європи. За словами Порошенка, захист України означає захист європейського континенту.
Петро Порошенко підкреслив, що НАТО залишається найсильнішим гарантом безпеки, а будь-які безпекові гарантії для України можуть бути лише перехідним етапом до повноправного членства в Альянсі.
Окремо Порошенко зазначив, що Україна здатна стати найбільшими та найпрофесійнішими збройними силами Європи. Водночас він наголосив, що НАТО - це не лише про безпеку, а й про свободу та демократію, які потребують захисту через реформи, боротьбу з корупцією, повагу до прав опозиції та проведення вільних і чесних виборів після завершення війни.
"Нам потрібно підтримувати реформи, включаючи антикорупційну, а також захищати права опозиції. Саме тому ми маємо наполягати на вільних та чесних виборах в Україні. Але після мирної угоди, а не під час війни. А НАТО робить безпеку, стабільність, демократію, свободу та мир більш тривалими та гарантованими для кожної європейської країни" - зазначив таким висновком Порошенко свій виступ.
Рютте закликає закуповувати потрібну зброю для України, відійшовши від правила "купуй європейське"
"Пакет позики на 90 мільярдів євро кардинально вплине на безпеку України... Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське", - наголосив Рютте.
Генсек підкреслив: розуміє, що "Європа зараз розбудовує свою оборонну промисловість", однак та "не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра".