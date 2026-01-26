Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Європа в цілому не здатна захистити себе від потенційних загроз без допомоги Сполучених Штатів.

Роль США в НАТО

Рютте похвалив президента США Дональда Трампа, наголосивши, що той робить "багато хорошого", зокрема досяг зростання витрат членів НАТО на оборону до 5%:

"Тож коли президент Трамп робить добрі справи, я хвалитиму його… І якщо хтось тут знову думає, що Європейський Союз або Європа в цілому можуть захистити себе без США – продовжуйте мріяти. Ви не можете. Ми не можемо. Ми потрібні одне одному.

І чому ми потрібні одне одному? Я вам скажу. Перш за все тому, що США також потребують НАТО. США перебувають у НАТО не лише для того, щоб запобігти помилці, зробленій після Першої світової війни, — не відновлювати взаємодію з Європою", - пояснив генсек НАТО.

Оборона Європи та Гренландія

Рютте зауважив, що Європа в разі наміру самостійно піклуватися про власну безпеку, має підняти витрати на оборону до 10% та інвестувати мільярди євро у створення власного ядерного арсеналу.

  • Він також заявив, що він і Трамп погодили два "робочі напрямки" для зменшення напруженості щодо Гренландії: зростання відповідальності НАТО за оборону Арктики та тристоронні перемовини між США, Данією та Гренландією.

"Вони також перебувають у НАТО, тому що для безпеки США – і, до речі, Арктичний регіон є доказом цього – їм потрібна безпечна Арктика, їм потрібен безпечний Євроатлантичний простір, і їм також потрібна безпечна Європа. Тож США мають такий самий інтерес у НАТО, як і Канада та європейські союзники по НАТО", - додав генсек.

Кожна країна Європи має робити ядерку, ми тебе почули.
Деморалізація країн Альянсу? Чи підлизали Нарцису-трампону ??
Ну і для чого це було висрано? Й@бнутий якийсь. Реально,повні неадеквати ці єврпопейці.
Кожна країна Європи має робити ядерку, ми тебе почули.
🤣😄😆
ще один спєц по ядерці вискочив з мотлоху. 😂
Рютте вискочив?
Рютте зауважив, що Європа в разі наміру самостійно піклуватися про власну безпеку, має підняти витрати на оборону до 10% та інвестувати мільярди євро у створення власного ядерного арсеналу Джерело: https://censor.net/ua/n3597375
ну, Рютте, мабуть теж спєц ядерщик, як і багато тут і не тільки тут.
заПіздали і перші, і другі, оскільки ніякі 10% не витягнуть навіть підготовку персоналу для того.
Пакістану розкажи 🤣🤣🤣
менше читай )(уйлопліток як про Пакістан, так і про КНДР, де випробували ЯЗ з )(уйлокассапердонії і отримали пшик замість 20 кт.
ЯЗ це не гранати, не снаряди і не міни, які можна зберігати століттями.
на цьому все, йди до школи і вивчи фізику, а потім прийдеш з доповіддю.
26.01.2026 22:00 Відповісти
А в Ізраілі як ядерну бімбу отримали?
сам бачив, чи знову з баблавки новини? 👀🧐
Шо, нема бімби, тоді диран вас знищить 🤣🤣🤣
бімба є тільки у тебе, і та біля копчика. 😂
Вкрали звичайно як і все
Деморалізація країн Альянсу? Чи підлизали Нарцису-трампону ??
Підлизали...
Може до них щось і доходить, але дуже туго .
Так і є, + ще виграє час.Посада зобовязує.
Ну і для чого це було висрано? Й@бнутий якийсь. Реально,повні неадеквати ці єврпопейці.
Це саме банальне що міг сказати генеральний секретар НАТО.
Був би він генеральним секретарем армії ЄС, то говорив б зовсім інші речі. Але тоді б це інше говорила зовсім інша людина.
поэтому должна подарить Гренландию..пока....
Ну, такі як орбан та фіцо наводитимуть ракети,як наші підерас" в Україні((Попробуй оборонятися(А применшувати можливості Європи неварто.
Саме смішне, що він цілком правий. ******* Европа сама себе не захистить. Тому що не збірна солянка купи різних країн, переважна більшість з яких дрібні за розміром, або не мають військової сили. ЕС мае стати однією країною, з однією арміею, даним урядом, однією столицею. Сполучені Штати Европи.
Європа різна. Німеччина, Франція, Італія, Польща, Ірландія цілком здатні захистити себе через свій економічний і військовий потенціал і (або) особливості географії. А ось припустимо Естонію не зможе захистити і США з тих же причин.
Руки прочь от Эстонии! Нашел тоже страну для сравнения! Разве страна размером с Днепропетровскую область может себя защитить от соседа, который в 140 раз больше?
Якщо матиме ядерну бімбу - зможе.
Ага, друга світова це дуже добре демонструє. Тут саму Францію взяли за два тижні.
А хто її взяв? Китай? Та ж Європа. До цього Франція виграла 1 світову, а до цього дійшла до Єгипту і Москви.
І правий.
Бо в них немає такого батька племені, Лідара Світу як наш головнокомандувач Буба Зелений. Тактик і стратег, випускник школи військового мистецтва квартал95.
Якщо шо - поділимось - відправимо Юзіка...Хоча, він вже там, приймає справи.
Не стане ЄС однією країною.
Це необхідно щоб біла людина і далі контролювала світ.
Це він люто опустив українських інфантилів з їхньою сліпою вірою в "сильну та об'єднану Європу, яка зараз як підніметься та як надає клятим піндосам".
Якщо хочете зрозуміти наскільки сміхотворна Європа, подивіться "навчання" НАТО зі смішними назвами.
Якщо Україна мотає орків скоро п'ятий рік - то чому ЕС не здатен себе захистити?
Тим більше що Україна отримує і озброєння з того ж ЄС.
Несуть якусь дурню. Яка мета такої риторики?
все просто: у випадку нашої поразки європейці і касапи будуть "мотати" один одного. Зараз ми касапів "мотаємо" один одного.
Немає у орків вже ніяких сил мотати ще і ЄС. Кинули Сирію Іран Вірменію...
Для нового нападу орді потрібно ще років з десять, поки підросте нове м'ясо та наштампують нових ракет та бомб.
так в тому й то справа, що "ще років з десять" промайнуть - не помітиш. А політик зобов'язаний думати і передбачати на більший проміжок часу, можливо, на століття наперед
У 1941 (до 22 червня) думали, що Гітлер не ризикне воювати на два фронти - але ризикнув. Щоправда, можна сказати, що у Гітлера не було вибору, бо Сталін сам почав би війну через кілька тижнів (В. Суворов називає дату 6 липня). Але й ***** іноді порівнює себе із щуром, якого загнали в глухий кут.
https://t.me/PresidentPoroshenko/14759 «Збройні Сили України є опорою трансатлантичної безпеки», - заявив Петро Порошенко під час участі у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі.
Він подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте та союзникам за послідовну підтримку України, та наголосив, що допомога Києву є інвестицією у безпеку всієї Європи. За словами Порошенка, захист України означає захист європейського континенту.
Петро Порошенко підкреслив, що НАТО залишається найсильнішим гарантом безпеки, а будь-які безпекові гарантії для України можуть бути лише перехідним етапом до повноправного членства в Альянсі.
Окремо Порошенко зазначив, що Україна здатна стати найбільшими та найпрофесійнішими збройними силами Європи. Водночас він наголосив, що НАТО - це не лише про безпеку, а й про свободу та демократію, які потребують захисту через реформи, боротьбу з корупцією, повагу до прав опозиції та проведення вільних і чесних виборів після завершення війни.
"Нам потрібно підтримувати реформи, включаючи антикорупційну, а також захищати права опозиції. Саме тому ми маємо наполягати на вільних та чесних виборах в Україні. Але після мирної угоди, а не під час війни. А НАТО робить безпеку, стабільність, демократію, свободу та мир більш тривалими та гарантованими для кожної європейської країни" - зазначив таким висновком Порошенко свій виступ.
https://t.me/espresotb/153900 Телеканал Еспресо.TV:
Рютте закликає https://espreso.tv/svit-ryutte-zaklikae-zakupovuvati-potribnu-zbroyu-dlya-ukraini-vidiyshovshi-vid-pravila-kupuy-evropeyske закуповувати потрібну зброю для України, відійшовши від правила "купуй європейське"
"Пакет позики на 90 мільярдів євро кардинально вплине на безпеку України... Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське", - наголосив Рютте.
Генсек підкреслив: розуміє, що "Європа зараз розбудовує свою оборонну промисловість", однак та "не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра".
Рютте маленька напомажена ***** Трампа.
Якщр хтось думає що США їх захистить-хай мріє далі
Колись були великі держави. Тепер за труси папіка тримаються.
На думку Рютте Трамп - гарний хлопець? Можливо. Хтозна...
Я думаю він не так сказав
його не так сприймають... Сказав він все правильно. Не міг же він акцентувати на тому, що Трампа треба уберегти від союзу з ******... бо такий варіант цілком можливий.
население Евросоюза плюс Великобритания 500 миллионов человек. Оружие у них есть, гроши есть. Они привыкли к высокой стоимости человеческой жизни в Европе, люди типа гитлера или путлера очень быстро опускают стоимость жизни. Поэтому либо будут защищать свои земли и ценности, либо поедут в мордовские лагеря, и на новый китайско-путлеровский беломорканал. Хай Шаламова читают, там про это хорошо написано.
Це пряме запрошення до агресії.
рютте стрімко трампеніє, в повітрі перезувається
може чяс подумати за нового Генерального Cекретаря НАТО?
І як Європа до Х. Колумба жила?
Які в Європи потенційні загрози ,Рюгге їх визначив ? Якщо кацапи ,то завдяки Україні справиться.Якщо кацапи, венгри та серби -має всі можливості справитися, якщо кацапи й американці -то мають ядерну зброю ,які проблеми?Цей Рюгге вирішив попрацювати дискобомбуляром трампа, захист Європи слід починати з його заміни.
Суща правда,"охочих" самих треба захищати.Недаром амер.війська стоять в Європі,як гарантія безпеки.
Да отдайте им уже Гренландию. Посмотрим что будет.
Сша будують золотий купол. А потім ядерна війна. Європа все, якщо Гренландію віддасть. Кінець при ядерній війні.
Ще ніхто не нападав а Рюте в штани наклав....вже.
Рютте, а чого європейські країни НАТО не виготовляють ******* військову техніку?
Це ж треба такий анекдот - сцикун 'керує' НАТО
