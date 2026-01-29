"Не выступаем в роли посредника": Мерц отверг прямые переговоры Германии с Путиным

Германия не планирует проводить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что переговоры должны проходить непосредственно между Украиной и Россией. Германия же, по его словам, "следит за ходом этих переговоров с большой поддержкой" и надеется на скорейшее завершение конфликта, пишет издание stern.de.

Позиция канцлера и правительства Германии

Мерц подчеркнул, что Германия не выступает посредником в конфликте.

"Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника", - сказал канцлер. Он добавил, что сейчас важно поддерживать переговоры между Украиной и Россией, а не создавать новые форматы.

Вице-канцлер Ларс Клингбейль также подчеркнул, что диалог сейчас происходит главным образом между сторонами конфликта.

"Вопрос о том, наступит ли и когда наступит время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с Путиным, должен решиться позже", — отметил Клингбейль. Он не видит возможности такого диалога на данный момент.

