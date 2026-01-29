"Не выступаем в роли посредника": Мерц отверг прямые переговоры Германии с Путиным

Мерц о переговорах с Путиным

Германия не планирует проводить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что переговоры должны проходить непосредственно между Украиной и Россией. Германия же, по его словам, "следит за ходом этих переговоров с большой поддержкой" и надеется на скорейшее завершение конфликта, пишет издание stern.de.

Позиция канцлера и правительства Германии

Мерц подчеркнул, что Германия не выступает посредником в конфликте.

"Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника", - сказал канцлер. Он добавил, что сейчас важно поддерживать переговоры между Украиной и Россией, а не создавать новые форматы.

Вице-канцлер Ларс Клингбейль также подчеркнул, что диалог сейчас происходит главным образом между сторонами конфликта.

"Вопрос о том, наступит ли и когда наступит время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с Путиным, должен решиться позже", — отметил Клингбейль. Он не видит возможности такого диалога на данный момент.

Кацапи "петляють" все більше і більше, стараючись розпорошить увагу та накрутить вузли проблем, в переговорах...
29.01.2026 01:42 Ответить
кацапам ці переговори никуя не потрібні, як і Зеленському.
29.01.2026 01:45 Ответить
Називати нас і орків «двома воюючими сторонами»… еее, не по пацанськи((( Так тромб нас міг би назвати, але не Мерць.
29.01.2026 02:02 Ответить
Бо Рудий Донні не може залучати офіційних осіб для переговорів. Підписаний ним закон у 2017 році забороняє, тому і х....так вовтузиться з всяким офіціозом. Оточення Байдена також було на контакті з х.....через пенсіонера Грема, який був багаторічним секретарем Кісінджера. Вони у серпні 2022 року вже святкували перемогу в придушенні опору України. Саме тоді були перші спроби дуету з Банкової усунути Залужного.
29.01.2026 04:19 Ответить
Мирні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без урахування інтересів ЄС і НАТО, - Мерц

29.01.2026 07:26 Ответить
Це шо вже шпрехенбехенляндію перейменовують у ізраіль? бо поводится саме так.

Без нас не можна але ми не будемо.
маланська тема
29.01.2026 08:15 Ответить
Мені не потрібні жінки! - сказав імпотент.
29.01.2026 08:17 Ответить
Воно то так. А в мене виникло питання, чи допоміг виступ потужного Вождя племені 73% в Давосі, коли він вилив тони бруду на європейських лідерів? Кажуть Німеччина відмовилася давати дві нові системи ППО, які готова була давати до виступу цього Лідора. А Франція заброкувала купівлю великобританських ракет Storm Shadow для України. Така ж ситуація з фінансуванням.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow

29.01.2026 08:45 Ответить
Не розмови вести з кремлівським вибл@ядком
потрібно європейцям ,
а до Гааги його потрібно тягнути !!
29.01.2026 09:31 Ответить
 
 