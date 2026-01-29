"Не выступаем в роли посредника": Мерц отверг прямые переговоры Германии с Путиным
Германия не планирует проводить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц.
Он подчеркнул, что переговоры должны проходить непосредственно между Украиной и Россией. Германия же, по его словам, "следит за ходом этих переговоров с большой поддержкой" и надеется на скорейшее завершение конфликта, пишет издание stern.de.
Позиция канцлера и правительства Германии
Мерц подчеркнул, что Германия не выступает посредником в конфликте.
"Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника", - сказал канцлер. Он добавил, что сейчас важно поддерживать переговоры между Украиной и Россией, а не создавать новые форматы.
Вице-канцлер Ларс Клингбейль также подчеркнул, что диалог сейчас происходит главным образом между сторонами конфликта.
"Вопрос о том, наступит ли и когда наступит время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с Путиным, должен решиться позже", — отметил Клингбейль. Он не видит возможности такого диалога на данный момент.
Переговоры Европы с Россией
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- Впрочем, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах поговорить с Владимиром Путиным игрой на публику.
