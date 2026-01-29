"Не виступаємо в ролі посередника": Мерц відкинув прямі переговори Німеччини з Путіним
Німеччина не планує проводити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив канцлер Фрідріх Мерц.
Він підкреслив, що переговори мають відбуватися безпосередньо між Україною і Росією. Німеччина ж, за його словами, "стежить за ходом цих переговорів із великою підтримкою" і сподівається на швидке завершення конфлікту, пише видання stern.de.
Позиція канцлера та уряду Німеччини
Мерц наголосив, що Німеччина не виступає посередником у конфлікті.
"Це дві воюючі сторони. Ми тут не виступаємо в ролі посередника", — сказав канцлер. Він додав, що зараз важливо підтримувати переговори між Україною та Росією, а не створювати нові формати.
Віце-канцлер Ларс Клінгбейль також підкреслив, що діалог зараз відбувається головним чином між сторонами конфлікту.
"Питання про те, чи настане і коли настане час для того, щоб глави європейських держав і урядів знову безпосередньо поговорили з Путіним, має вирішитися пізніше", — зазначив Клінгбейль. Він не бачить можливості такого діалогу на даний момент.
Переговори Європи з Росією
- Раніше Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Втім глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав заяву президента Франції Емманюеля Макрона про плани поговорити з Володимиром Путіним грою на публіку.
Джерело: https://censor.net/ua/n3589961
