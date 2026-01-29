"Не виступаємо в ролі посередника": Мерц відкинув прямі переговори Німеччини з Путіним

Мерц про переговори з Путіним

Німеччина не планує проводити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив канцлер Фрідріх Мерц.

Він підкреслив, що переговори мають відбуватися безпосередньо між Україною і Росією. Німеччина ж, за його словами, "стежить за ходом цих переговорів із великою підтримкою" і сподівається на швидке завершення конфлікту, пише видання stern.de.

Позиція канцлера та уряду Німеччини

Мерц наголосив, що Німеччина не виступає посередником у конфлікті.

"Це дві воюючі сторони. Ми тут не виступаємо в ролі посередника", — сказав канцлер. Він додав, що зараз важливо підтримувати переговори між Україною та Росією, а не створювати нові формати.

Віце-канцлер Ларс Клінгбейль також підкреслив, що діалог зараз відбувається головним чином між сторонами конфлікту.

"Питання про те, чи настане і коли настане час для того, щоб глави європейських держав і урядів знову безпосередньо поговорили з Путіним, має вирішитися пізніше", — зазначив Клінгбейль. Він не бачить можливості такого діалогу на даний момент.

Переговори Європи з Росією

Кацапи "петляють" все більше і більше, стараючись розпорошить увагу та накрутить вузли проблем, в переговорах...
29.01.2026 01:42 Відповісти
кацапам ці переговори никуя не потрібні, як і Зеленському.
29.01.2026 01:45 Відповісти
Називати нас і орків «двома воюючими сторонами»… еее, не по пацанськи((( Так тромб нас міг би назвати, але не Мерць.
29.01.2026 02:02 Відповісти
Бо Рудий Донні не може залучати офіційних осіб для переговорів. Підписаний ним закон у 2017 році забороняє, тому і х....так вовтузиться з всяким офіціозом. Оточення Байдена також було на контакті з х.....через пенсіонера Грема, який був багаторічним секретарем Кісінджера. Вони у серпні 2022 року вже святкували перемогу в придушенні опору України. Саме тоді були перші спроби дуету з Банкової усунути Залужного.
29.01.2026 04:19 Відповісти
Мирні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без урахування інтересів ЄС і НАТО, - Мерц

29.01.2026 07:26 Відповісти
Це шо вже шпрехенбехенляндію перейменовують у ізраіль? бо поводится саме так.

Без нас не можна але ми не будемо.
маланська тема
29.01.2026 08:15 Відповісти
Мені не потрібні жінки! - сказав імпотент.
29.01.2026 08:17 Відповісти
Воно то так. А в мене виникло питання, чи допоміг виступ потужного Вождя племені 73% в Давосі, коли він вилив тони бруду на європейських лідерів? Кажуть Німеччина відмовилася давати дві нові системи ППО, які готова була давати до виступу цього Лідора. А Франція заброкувала купівлю великобританських ракет Storm Shadow для України. Така ж ситуація з фінансуванням.

29.01.2026 08:45 Відповісти
Не розмови вести з кремлівським вибл@ядком
потрібно європейцям ,
а до Гааги його потрібно тягнути !!
29.01.2026 09:31 Відповісти
 
 