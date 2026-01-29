"Не виступаємо в ролі посередника": Мерц відкинув прямі переговори Німеччини з Путіним

Німеччина не планує проводити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив канцлер Фрідріх Мерц.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він підкреслив, що переговори мають відбуватися безпосередньо між Україною і Росією. Німеччина ж, за його словами, "стежить за ходом цих переговорів із великою підтримкою" і сподівається на швидке завершення конфлікту, пише видання stern.de.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до Євросоюзу 1 січня 2027 року неможливий, - Мерц

Позиція канцлера та уряду Німеччини

Мерц наголосив, що Німеччина не виступає посередником у конфлікті.

"Це дві воюючі сторони. Ми тут не виступаємо в ролі посередника", — сказав канцлер. Він додав, що зараз важливо підтримувати переговори між Україною та Росією, а не створювати нові формати.

Віце-канцлер Ларс Клінгбейль також підкреслив, що діалог зараз відбувається головним чином між сторонами конфлікту.

"Питання про те, чи настане і коли настане час для того, щоб глави європейських держав і урядів знову безпосередньо поговорили з Путіним, має вирішитися пізніше", — зазначив Клінгбейль. Він не бачить можливості такого діалогу на даний момент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не збирається публічно обговорювати документи щодо врегулювання війни в Україні, - Кремль

Переговори Європи з Росією

Також читайте: Рубіо про питання Донбасу на мирних переговорах: "Це міст, який ще не перейшли"