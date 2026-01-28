Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Путіним, - Ушаков

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС" та "РИА Новости".

За словами Ушакова, Путін неодноразово висловлював готовність зустрітися із Зеленським, якщо той "дійсно готовий".

Помічник російського президента також пообіцяв гарантії безпеки українському лідеру у разі його візиту до Москви.

Ушаков додав, що питання можливої зустрічі Путіна і Зеленського обговорювалося кілька разів під час телефонних розмов президента РФ із президентом США Дональдом Трампом. "І під час цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість", - зазначив він.