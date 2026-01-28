Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Путіним, - Ушаков
Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС" та "РИА Новости".
За словами Ушакова, Путін неодноразово висловлював готовність зустрітися із Зеленським, якщо той "дійсно готовий".
Помічник російського президента також пообіцяв гарантії безпеки українському лідеру у разі його візиту до Москви.
Ушаков додав, що питання можливої зустрічі Путіна і Зеленського обговорювалося кілька разів під час телефонних розмов президента РФ із президентом США Дональдом Трампом. "І під час цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість", - зазначив він.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.
Я написав на підтримку ваших намірів, без правових заморочок.
Можете зробити засідку з мішком і кайданками на Банковій і під розписку передати
тому, хто більше дасть з конфіскацією.
Я теж можу сказати, що готовий приїхати до ЄС в якості почесного члена Генасамблеї.
шош поробиш доля обирає і мітить саме таких президентів.
Путін - "пес, з побитою мордою"... Тому в Москву, "на поклон", Зеленському, їхать - "не по честі"...
А взагалі, краще на лінії розмежуванні.
Оце так - сЦарь свєрхдєржави ..
Бо по поверненню в Україну його чекає всенародний ЛІНЧ!
Чи жартувати вистачає сміливості лише з усього українського , а коли діло стосується кацапії і ***** особисто , то тут зразу - язик в дупу !?
Адамка диров не вропався, не доїхав до Зеленського.
Тепер хочуть вже не викрадати, а просто взяти в заручники
Чудовий план, Волтер.