Новини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
3 651 51

Зеленський готовий зустрітися з Путіним для вирішення питань щодо територій та ЗАЕС, - Сибіга

Зеленський та путін

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Глава МЗС заявив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші питання: стосовно територій та майбутнього контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", - сказав Сибіга.

Зустріч МЗС 

Водночас Сибіга не бачить необхідності у своїй зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне", – наголосив очільник МЗС.

  • Він також розповів, що переговорні команди вже провели предметні розмови щодо параметрів зупинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир'я.

Зеленський Володимир путін володимир Сибіга Андрій переговори з Росією
Топ коментарі
А чуже указ самого про заборону вести перемовини з путіним?
27.01.2026 18:00 Відповісти
А що територія України і українська ЗАЕС є власністю президента, що він готовий вирішувати по них питання?
27.01.2026 18:04 Відповісти
Ага, вже бачили!
https://vk.com/video131237_456247160 Зеленский Путину в КВН «Заберите меня за долги Украины»
27.01.2026 18:08 Відповісти
Агенту козиру вже внетерпець це зробити, провідати сватів, як воно там, знімається чи ні
27.01.2026 17:59 Відповісти
Діду, а що таке "потужно"?
-Це коли не тільки кашлянув, а ще й перднув... і навіть трохи вср@вся
27.01.2026 19:57 Відповісти
відмінить указ - "слово дав слово забрав"...
27.01.2026 18:04 Відповісти
Він не хазяїн свого слова, грозився три місяці назад москву вдарити, і де воно?
27.01.2026 18:05 Відповісти
Указ на паузі)
27.01.2026 18:25 Відповісти
Так і міліарди дерев обіцяв і с дерьмаком обіцяв піти , і шашлики і тд.
27.01.2026 19:01 Відповісти
якби зеурод там вбив ***** як собаку - я б може й простив йому все...
але то клоун без почуття гідності та справедливості
сміття.... а не людина
27.01.2026 18:01 Відповісти
Дурачок Чи шо? Він агент пуйла, навіщо йому вбивати руку яка годує?
28.01.2026 18:07 Відповісти
дурачок твій папа
йди у сраку хамло невиховане
у хлів!
28.01.2026 19:45 Відповісти
А що, для того щоб послати пуйла за рускім корабльом, вирішивши цим ці два найчутливіші питання, треба з ним особисто зустрічатися?
27.01.2026 18:01 Відповісти
А що може сказати Голобородько, коли пуйло за 4 роки перевело економіку на воєнні рейки і містить Україну то ракетами, то шахедами, в Голобородько наростив і модернізував тільки марафон і обіцянки, та оточив себе своїми друзями, що крім красти нічого не вміють?
27.01.2026 18:07 Відповісти
А що особисто ТИ зробив - окрім щоденного клацання тут ?
27.01.2026 18:08 Відповісти
А що я мав робити? Я попереджав своїх друзів, що якщо виберуть Голобородька', то буде те, що відбувається. Інших повноважень не мав.
А правда цікаве питання: " чому Голобородько не перевів економіку на воєнні рейки під час війни? Кепки не вистачило, чи проти 'своїх рука не піднялася? Чи можливо щось є третє?
27.01.2026 18:18 Відповісти
А чого він мав щось робити,він що президент,міністр які мають виконувати взяті на себе обов'язки згідно конституції України,? Тупе питання,і судячі по питаню то ви теж.
27.01.2026 18:41 Відповісти
Тобто - ти тільки що визнав , як і твій Kozyuk що ви нічого корисного , для Держави , не робите і не збираєтесь робити ? Лише весь час тут срач і "зраду" розганяєте - більше ні на що не здатні
27.01.2026 18:45 Відповісти
Щось моє серце мені підказує, що Ви NNN працюєте на ботофермі ОПи. Ну як, платять? Совість не гризе?
27.01.2026 19:35 Відповісти
Дурень мріє знову в очі ***** зазирнути.Зате це дасть привід америці і половині європи вмити руки і забити на нашу війну.Ви ж зустрілися на одинці?Ну то домовляйтеся самі
27.01.2026 18:03 Відповісти
Їм привід і не потрібен - захочуть так зробити і зроблять .
27.01.2026 18:05 Відповісти
І тому можна творити любу *****?У нас же є час?
27.01.2026 18:35 Відповісти
Ручку паркер заточить пір'їву і в око встромить?
27.01.2026 18:04 Відповісти
Вкраде валізу, щоб ху.ло всралось
27.01.2026 18:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AUFB6z4kZEM

Трамп не виключення , усі президенти США ( й республіканці ненависники комунізму у т ч ) - прерогативою у міжнародних відносинах особливо на пострадянськму розвальному просторі, ставили РОСІЮ а не УКРАЇНУ - ПОРТНІКОВ
27.01.2026 18:05 Відповісти
Стальной лев: я готов для решения двух важных вопросов
Таежный царь: все мое и друг сказал у тебя нет карт
Стальной лев: понятно, пойду еще че-нить заявлю, в крайнем случае обвиню Европу
27.01.2026 18:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6nAjnoOlaVE

сцена репетиції капітуляції -
27.01.2026 18:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-9smD823aE0 https://www.youtube.com/watch?v=-The comedian who could be president - BBC News
27.01.2026 18:28 Відповісти
"Глава МЗС заявив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші запитання."
Краще б сказав як порішали інші питання)
27.01.2026 18:08 Відповісти
А питання з російської мови і російської церкви в Україні вже погодили? В школах не можна розповідати дітям, що кцапи вороги і вбивали українців, в мовчати або знову називати їх братами?
27.01.2026 18:14 Відповісти
Вонюче зелене дно як ти в іх дістав зелений блазень
27.01.2026 18:18 Відповісти
Знову КВН проти КГБ?
Дурень...
27.01.2026 18:20 Відповісти
Чиряк визрів?
27.01.2026 18:22 Відповісти
буде міняти курську область? ..Суджа наш ?
27.01.2026 18:23 Відповісти
Здувся фраер...
27.01.2026 18:24 Відповісти
Пуйло за ради зустрічі не зустрічається,йому потрібен "результат"
По- друге,була ініційована ЗЕленським заборона на ведення переговорів з путіним.По-третє,про що можна домовлятись зі злодієм на якого виданий ордер міжнародним трибуналом на арешт?
27.01.2026 18:31 Відповісти
1. ЗЄ на Конституцію клав прутня, що йому власні заборони...

2. Виходить, що для зустрічі з ****** на рівних, ЗЄ потрібно теж отримати міжнародний ордер на арешт. 😁

3. Про трохи різні професійні сфери досвіду "переговорників" не будемо. Бо ЗЄ та 2/3 населенея впевнені, що досвіду гри на роялі без штанів достатньо для будь-чого.
27.01.2026 18:58 Відповісти
Є постанова , де заборонено вести перемовини з теристами
і загарбниками , як кремлівсий вибл@ядок , пуЦін і вся його
воєнна машина !!
Чому наш , так званий , преЗедент готовий з ним зустрітись ??
27.01.2026 18:57 Відповісти
Зеленського Трамп прихватив так, що Зеля вже не знає, як викрутитися. Трамп вимагає вивести ЗСУ з Донбасу. Путін витирає ноги о Зеленського
27.01.2026 19:08 Відповісти
Що там зустрічатися? Ви вже все порішали в Омані ще 6 років тому. Кому потрібен цей цирк сьогодні?))
27.01.2026 19:15 Відповісти
не лох, боневтік, Черчіль, незламний, вождь племені зелених .......-- тепер вирішайло одним словом недоумок.
27.01.2026 19:21 Відповісти
Ці два питання неможливо вирішити переговорами.
27.01.2026 19:34 Відповісти
Готовий передати " лічно в рукі" , фраєр здав назад.
27.01.2026 19:40 Відповісти
Пасірідіні чіво сайдьомсі?
27.01.2026 20:46 Відповісти
Він прийшов до влади впевненим, що всякі там меркелі, оланди, штанмаєри, байдени лише заважають і просто подивитись в очі самому путіну буде достатньо, а якщо дотепно пожартувати, то той погодиться на все. Здається, Оман не відкрив очі на оману
27.01.2026 20:58 Відповісти
якась xитровидовбана падлюка через "сівоxу" збирає дані: як відреагують українці?
Погано
27.01.2026 21:54 Відповісти
Готов
27.01.2026 22:29 Відповісти
 
 