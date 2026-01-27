Зеленський готовий зустрітися з Путіним для вирішення питань щодо територій та ЗАЕС, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.
Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Глава МЗС заявив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші питання: стосовно територій та майбутнього контролю над ЗАЕС.
"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", - сказав Сибіга.
Зустріч МЗС
Водночас Сибіга не бачить необхідності у своїй зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне", – наголосив очільник МЗС.
- Він також розповів, що переговорні команди вже провели предметні розмови щодо параметрів зупинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир'я.
А правда цікаве питання: " чому Голобородько не перевів економіку на воєнні рейки під час війни? Кепки не вистачило, чи проти 'своїх рука не піднялася? Чи можливо щось є третє?
Трамп не виключення , усі президенти США ( й республіканці ненависники комунізму у т ч ) - прерогативою у міжнародних відносинах особливо на пострадянськму розвальному просторі, ставили РОСІЮ а не УКРАЇНУ - ПОРТНІКОВ
Краще б сказав як порішали інші питання)
По- друге,була ініційована ЗЕленським заборона на ведення переговорів з путіним.По-третє,про що можна домовлятись зі злодієм на якого виданий ордер міжнародним трибуналом на арешт?
2. Виходить, що для зустрічі з ****** на рівних, ЗЄ потрібно теж отримати міжнародний ордер на арешт. 😁
3. Про трохи різні професійні сфери досвіду "переговорників" не будемо. Бо ЗЄ та 2/3 населенея впевнені, що досвіду гри на роялі без штанів достатньо для будь-чого.
