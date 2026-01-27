Зеленський готовий зустрітися з Путіним для вирішення питань щодо територій та ЗАЕС, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Глава МЗС заявив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші питання: стосовно територій та майбутнього контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", - сказав Сибіга.

Зустріч МЗС

Водночас Сибіга не бачить необхідності у своїй зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне", – наголосив очільник МЗС.

Він також розповів, що переговорні команди вже провели предметні розмови щодо параметрів зупинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир'я.

