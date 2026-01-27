Зеленский готов встретиться с Путиным для решения вопросов относительно территорий и ЗАЭС, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.
Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский готов к встрече с Путиным
Глава МИД заявил, что до сих пор в рамках мирного процесса несогласованными остаются два наиболее чувствительных вопроса: относительно территорий и будущего контроля над ЗАЭС.
"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсудить", - сказал Сибига.
Встреча МИД
В то же время Сибига не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Мы не должны создавать параллельные треки. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не актуально, не нужно", – подчеркнул глава МИД.
- Он также рассказал, что переговорные команды уже провели предметные беседы о параметрах прекращения огня, порядке мониторинга или верификации перемирия.
А правда цікаве питання: " чому Голобородько не перевів економіку на воєнні рейки під час війни? Кепки не вистачило, чи проти 'своїх рука не піднялася? Чи можливо щось є третє?
Трамп не виключення , усі президенти США ( й республіканці ненависники комунізму у т ч ) - прерогативою у міжнародних відносинах особливо на пострадянськму розвальному просторі, ставили РОСІЮ а не УКРАЇНУ - ПОРТНІКОВ
Краще б сказав як порішали інші питання)
По- друге,була ініційована ЗЕленським заборона на ведення переговорів з путіним.По-третє,про що можна домовлятись зі злодієм на якого виданий ордер міжнародним трибуналом на арешт?
2. Виходить, що для зустрічі з ****** на рівних, ЗЄ потрібно теж отримати міжнародний ордер на арешт. 😁
3. Про трохи різні професійні сфери досвіду "переговорників" не будемо. Бо ЗЄ та 2/3 населенея впевнені, що досвіду гри на роялі без штанів достатньо для будь-чого.
