Зеленский готов встретиться с Путиным для решения вопросов относительно территорий и ЗАЭС, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД заявил, что до сих пор в рамках мирного процесса несогласованными остаются два наиболее чувствительных вопроса: относительно территорий и будущего контроля над ЗАЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсудить", - сказал Сибига.

В то же время Сибига не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы не должны создавать параллельные треки. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не актуально, не нужно", – подчеркнул глава МИД.

Он также рассказал, что переговорные команды уже провели предметные беседы о параметрах прекращения огня, порядке мониторинга или верификации перемирия.

