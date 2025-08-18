РУС
Новости Зеленский Встреча Трампа, Зеленского и путина
Аэропорт Ататюрка предлагают в Турции как наиболее подходящее место для трехстороннего саммита, - СМИ

В Турции предлагают аэропорт Ататюрка в Стамбуле как наиболее подходящее место для проведения трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России, если она будет проходить в конце этой недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в материале турецкого издания Milliyet.

"Путин больше никогда не поедет в США на саммит, так же как он не поедет ни в одну страну ЕС, где его воспринимают как врага. Трамп может поехать в Россию, но ни Зеленский не поедет в Россию, ни Россия не захочет Зеленского на своей территории. Это обычный сценарий для любого трехстороннего саммита между США, Россией и Украиной", - говорится в материале.

Отмечается, что в случае проведения такой встречи в пятницу, 22 августа, в соответствии со всеми безопасностными и протокольными процедурами, трудно найти подходящее место.

"Турция является единственной страной, политически способной провести такой саммит в сжатые сроки, и аэропорт Ататюрка кажется наиболее подходящим местом... Системы ПВО, которые привозят транспортными самолетами, могут быть развернуты сразу после высадки; встреча проходит всего в 100 шагах от самолета, что в интересах служб безопасности", - говорится в статье.

Из политических преимуществ проведения трехстороннего саммита в Турции называют то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакт со всеми тремя лидерами, страна является членом НАТО и кандидатом на членство в ЕС. Также в качестве аргумента указывается проведение предыдущих раундов переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

гарне місце ,тим більше в Туреччині знають що робити кацапським дипломатам .
18.08.2025 20:26 Ответить
Та не буде нiякого тристороннього саміту
18.08.2025 20:29 Ответить
Пока не знаем чем всё закончится---хотя прогноз по старому. Но если даже как то что то, то можно в Турцию тремпеля вдруг не звать, не надо мол. ЕС, Украина и кацапия. Как вариант теоретический. Пукин конечно заблеет против, но можно киздюка обмануть. Пора кретину краснорожему показать кто есть кто. Он явно нарабатывает на импичмент у себя дома. И встреча сегодня скорее убыстрит процесс этот. Аляска показала настроение американцев. Там проплаченых и залётных не было.
18.08.2025 20:38 Ответить
потрібно щоб ху.......й.ло в цьому випадку не долетіло або не повернулося до дому
18.08.2025 20:39 Ответить
За умови, що кожна з сторін купить по ящику помідорів.
18.08.2025 21:12 Ответить
 
 