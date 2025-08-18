Аэропорт Ататюрка предлагают в Турции как наиболее подходящее место для трехстороннего саммита, - СМИ

В Турции предлагают аэропорт Ататюрка в Стамбуле как наиболее подходящее место для проведения трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России, если она будет проходить в конце этой недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в материале турецкого издания Milliyet.

"Путин больше никогда не поедет в США на саммит, так же как он не поедет ни в одну страну ЕС, где его воспринимают как врага. Трамп может поехать в Россию, но ни Зеленский не поедет в Россию, ни Россия не захочет Зеленского на своей территории. Это обычный сценарий для любого трехстороннего саммита между США, Россией и Украиной", - говорится в материале.

Отмечается, что в случае проведения такой встречи в пятницу, 22 августа, в соответствии со всеми безопасностными и протокольными процедурами, трудно найти подходящее место.

"Турция является единственной страной, политически способной провести такой саммит в сжатые сроки, и аэропорт Ататюрка кажется наиболее подходящим местом... Системы ПВО, которые привозят транспортными самолетами, могут быть развернуты сразу после высадки; встреча проходит всего в 100 шагах от самолета, что в интересах служб безопасности", - говорится в статье.

Из политических преимуществ проведения трехстороннего саммита в Турции называют то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакт со всеми тремя лидерами, страна является членом НАТО и кандидатом на членство в ЕС. Также в качестве аргумента указывается проведение предыдущих раундов переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.