Аеропорт Ататюрка пропонують у Туреччині як найбільш відповідне місце для тристороннього саміту, - ЗМІ

У Туреччині пропонують аеропорт Ататюрка в Стамбулі як найбільш відповідне місце для проведення тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії, якщо вона відбуватиметься наприкінці цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в матеріалі турецького видання Milliyet.

"Путін більше ніколи не поїде до США на саміт, так само як він не поїде до жодної країни ЄС, де його сприймають як ворога. Трамп може поїхати до Росії, але ні Зеленський не поїде до Росії, ані Росія не захоче Зеленського на своїй території. Це звичайний сценарій для будь-якого тристороннього саміту між США, Росією та Україною", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що в разі проведення такої зустрічі у п'ятницю, 22 серпня, відповідно до всіх безпекових та протокольних процедур, важко знайти підходяще місце.

"Туреччина є єдиною країною, політично здатною провести такий саміт у стислі терміни, і аеропорт Ататюрка здається найбільш підходящим місцем… Системи ППО, що привозять транспортними літаками, можуть бути розгорнуті одразу після висадки; зустріч проходить лише за 100 кроків від літака, що в інтересах служб безпеки", - йдеться у статті.

З політичних переваг проведення тристороннього саміту в Туреччині називають те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує контакт з усіма трьома лідерами, країна є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС. Також як аргумент вказується проведення попередніх раундів перемовин між Україною та Росією в Стамбулі.