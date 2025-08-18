УКР
Аеропорт Ататюрка пропонують у Туреччині як найбільш відповідне місце для тристороннього саміту, - ЗМІ

туреччина

У Туреччині пропонують аеропорт Ататюрка в Стамбулі як найбільш відповідне місце для проведення тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії, якщо вона відбуватиметься наприкінці цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в матеріалі турецького видання Milliyet.

"Путін більше ніколи не поїде до США на саміт, так само як він не поїде до жодної країни ЄС, де його сприймають як ворога. Трамп може поїхати до Росії, але ні Зеленський не поїде до Росії, ані Росія не захоче Зеленського на своїй території. Це звичайний сценарій для будь-якого тристороннього саміту між США, Росією та Україною", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Білий дім не вважає, що зустріч Трампа та Зеленського обов’язково призведе до їх зустрічі з Путіним, - The Washington Post

Зазначається, що в разі проведення такої зустрічі у п'ятницю, 22 серпня, відповідно до всіх безпекових та протокольних процедур, важко знайти підходяще місце.

"Туреччина є єдиною країною, політично здатною провести такий саміт у стислі терміни, і аеропорт Ататюрка здається найбільш підходящим місцем… Системи ППО, що привозять транспортними літаками, можуть бути розгорнуті одразу після висадки; зустріч проходить лише за 100 кроків від літака, що в інтересах служб безпеки", - йдеться у статті.

Також дивіться: Путін про зустріч із Зеленським: Це можливо, але мають бути "відповідні умови". ВIДЕО

З політичних переваг проведення тристороннього саміту в Туреччині називають те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує контакт з усіма трьома лідерами, країна є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС. Також як аргумент вказується проведення попередніх раундів перемовин між Україною та Росією в Стамбулі.

гарне місце ,тим більше в Туреччині знають що робити кацапським дипломатам .
18.08.2025 20:26 Відповісти
Та не буде нiякого тристороннього саміту
18.08.2025 20:29 Відповісти
Пока не знаем чем всё закончится---хотя прогноз по старому. Но если даже как то что то, то можно в Турцию тремпеля вдруг не звать, не надо мол. ЕС, Украина и кацапия. Как вариант теоретический. Пукин конечно заблеет против, но можно киздюка обмануть. Пора кретину краснорожему показать кто есть кто. Он явно нарабатывает на импичмент у себя дома. И встреча сегодня скорее убыстрит процесс этот. Аляска показала настроение американцев. Там проплаченых и залётных не было.
18.08.2025 20:38 Відповісти
потрібно щоб ху.......й.ло в цьому випадку не долетіло або не повернулося до дому
18.08.2025 20:39 Відповісти
За умови, що кожна з сторін купить по ящику помідорів.
18.08.2025 21:12 Відповісти
 
 