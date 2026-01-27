Украина в ближайшее время назначит спецпредставителя по вопросам Беларуси, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время внесет кандидатуру на назначение спецпредставителем для контактов с демократическими силами Беларуси.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской свидетельствует о новом, системном подходе Украины к "белорусскому треку".

Министр отметил, что получил соответствующее поручение от президента и в ближайшее время внесет кандидатуру на рассмотрение. Название должности еще определяется, однако речь идет о должностном лице, ответственном за контакты с демократическими белорусскими силами.

"Сейчас я получил поручение от президента назначить спецпредставителя и в ближайшее время внесу кандидатуру на рассмотрение. Название этой должности мы еще определяем, но это будет чиновник, уполномоченный для контактов с демократическими белорусскими силами", - рассказал Сибига.

Он также обратил внимание, что почти треть речи Зеленского в Вильнюсе была посвящена белорусскому вопросу.

"Для нас действительно важно сохранять отношения с представителями демократической Беларуси. Мы верим, что наступит время, и Беларусь - демократическая Беларусь - станет четвертым участником Люблинского треугольника", - сказал министр.