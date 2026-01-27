Украина в ближайшее время назначит спецпредставителя по вопросам Беларуси, - Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время внесет кандидатуру на назначение спецпредставителем для контактов с демократическими силами Беларуси.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской свидетельствует о новом, системном подходе Украины к "белорусскому треку".

Министр отметил, что получил соответствующее поручение от президента и в ближайшее время внесет кандидатуру на рассмотрение. Название должности еще определяется, однако речь идет о должностном лице, ответственном за контакты с демократическими белорусскими силами.

"Сейчас я получил поручение от президента назначить спецпредставителя и в ближайшее время внесу кандидатуру на рассмотрение. Название этой должности мы еще определяем, но это будет чиновник, уполномоченный для контактов с демократическими белорусскими силами", - рассказал Сибига.

Он также обратил внимание, что почти треть речи Зеленского в Вильнюсе была посвящена белорусскому вопросу.

"Для нас действительно важно сохранять отношения с представителями демократической Беларуси. Мы верим, что наступит время, и Беларусь - демократическая Беларусь - станет четвертым участником Люблинского треугольника", - сказал министр.

Топ комментарии
+2
Обережніше треба, з цими "апазіціанєрами"... Вони такі самі, як і "навальнята"... Тіхановська була "запасним варіантом", для Кремля, якби Лука "биконув", і не погодився остаточно "покласти під Росію", БРСР... Коли Лука це зробив, Тіхановська та решта "апазіціанєров", стали Кремлю "неинтересны" і "ненужны"...
27.01.2026 17:31 Ответить
+2
Лидеркой ручной оппозиции?
27.01.2026 17:31 Ответить
+2
Операція майже готова, залишилося лише уточнити кого викрадати.
27.01.2026 17:31 Ответить
Операція "мадуро-2.0" на горизонті...
27.01.2026 17:27 Ответить
Операція майже готова, залишилося лише уточнити кого викрадати.
27.01.2026 17:31 Ответить
... бульбулятор!
27.01.2026 17:34 Ответить
Шпіц під загрозою ...? 🐶
27.01.2026 17:43 Ответить
👍
27.01.2026 17:54 Ответить
27.01.2026 17:31 Ответить
27.01.2026 17:31 Ответить
27.01.2026 17:36 Ответить
А может лучше его зарплату, зарплату его секретуток,охранников,шоферов и советников направить на нужды армии,а самого кандидатура на фронт послать?
27.01.2026 17:43 Ответить
Ще один високопосадовець,з відповідно своїм штатом,фінансуванням,приміщенням тощо...А коли фінансування припинеться - де і куди воно буде бігти?Як щури по норам з накраденим...По протореним міндічами-шміндічами стежкам...
27.01.2026 17:46 Ответить
 
 