Военная и политическая зависимость Минска от Москвы растет, – отчет SAB

Российская Федерация усиливает контроль над внутриполитическими процессами в Беларуси с целью минимизации рисков смены режима и корректировки внешнеполитического курса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки, об этом говорится в ежегодном отчете латвийского Бюро по защите Конституции (SAB).

Россия блокирует попытки Беларуси сблизиться с ЕС

Как отмечает латвийское Бюро по защите Конституции, платформа для этого – союзное государство, где активно координируются действия МИД и реализуются интеграционные программы. Москва все острее реагирует даже на минимальные попытки Минска проводить более независимую политику, в частности восстанавливать экономические контакты с Европой, что автоматически снижает российское влияние.

Согласно оценкам SAB, смена власти в Беларуси без согласования с Кремлем рассматривается как угроза, поэтому Москва стремится обеспечить структурную зависимость следующего лидера от пророссийского курса. Несмотря на отсутствие прямого контроля над политикой Лукашенко, обе стороны пытаются избежать повторения протестов 2020 года. Россия будет блокировать любые шаги Минска по сближению с ЕС, если они будут противоречить ее интересам.

Экономическое сотрудничество двух режимов все больше приобретает военный характер.

Около 500 белорусских предприятий интегрированы в военное производство РФ,

включая проект завода беспилотников мощностью до 100 тыс. единиц в год.

Беларусь ежегодно поставляет около 480 тыс. артиллерийских и ракетных боеприпасов для российских систем.

SAB подчеркивает, что война против Украины подтвердила: гражданская экономика Беларуси фактически работает на военные нужды Москвы, давая возможность режиму избегать прямого участия в боевых действиях, но получать экономические выгоды. В перспективе роль Минска в военно-промышленных планах России будет только расти.