РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8635 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество России и Беларуси
786 2

Военная и политическая зависимость Минска от Москвы растет, – отчет SAB

білорусь

Российская Федерация усиливает контроль над внутриполитическими процессами в Беларуси с целью минимизации рисков смены режима и корректировки внешнеполитического курса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки, об этом говорится в ежегодном отчете латвийского Бюро по защите Конституции (SAB).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия блокирует попытки Беларуси сблизиться с ЕС

Как отмечает латвийское Бюро по защите Конституции, платформа для этого – союзное государство, где активно координируются действия МИД и реализуются интеграционные программы. Москва все острее реагирует даже на минимальные попытки Минска проводить более независимую политику, в частности восстанавливать экономические контакты с Европой, что автоматически снижает российское влияние.

Смотрите также: РФ использует Беларусь в качестве полигона для шантажа Европы и мира "Орешниками", – Зеленский. ВИДЕО

Согласно оценкам SAB, смена власти в Беларуси без согласования с Кремлем рассматривается как угроза, поэтому Москва стремится обеспечить структурную зависимость следующего лидера от пророссийского курса. Несмотря на отсутствие прямого контроля над политикой Лукашенко, обе стороны пытаются избежать повторения протестов 2020 года. Россия будет блокировать любые шаги Минска по сближению с ЕС, если они будут противоречить ее интересам.

Экономическое сотрудничество двух режимов все больше приобретает военный характер.

  • Около 500 белорусских предприятий интегрированы в военное производство РФ,
  • включая проект завода беспилотников мощностью до 100 тыс. единиц в год.
  • Беларусь ежегодно поставляет около 480 тыс. артиллерийских и ракетных боеприпасов для российских систем.

Читайте также: Более 80% белорусских предприятий работают на военные нужды России, - СВР

SAB подчеркивает, что война против Украины подтвердила: гражданская экономика Беларуси фактически работает на военные нужды Москвы, давая возможность режиму избегать прямого участия в боевых действиях, но получать экономические выгоды. В перспективе роль Минска в военно-промышленных планах России будет только расти.

Автор: 

Беларусь (7993) разведка (4181) СВР (233)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Попри відсутність прямого контролю над політикою Лукашенка" 🙄 схоже "анал_і_тиків" SAB варто розігнати, вони явно дармам свій хліб їдять і перебувають в полоні якихось хворобливих фантазій про "самостійність лукашенка" 🤔
показать весь комментарий
27.01.2026 15:49 Ответить
НЕМА такого країни і етносу уже

- російська мова 80% населення
- російські ЗМІ і наративи

ще 40-60 років і вимиється все. Це і є план Москви до всіх поневолених народів від татар до українців - знищення фізичне і ідентичності і потім раз - і нема такого.

Нажаль ті хто захищають досі мову РОСІЇ це не розуміють і не хочуть
показать весь комментарий
27.01.2026 15:50 Ответить
 
 