Более 80% белорусских предприятий работают на военные нужды России, - СВР

как белорусский ВПК обслуживает российскую войну

С начала полномасштабного вторжения белорусский военно-промышленный комплекс фактически стал частью российского. Более 80% предприятий Беларуси работают на выполнение российского гособоронзаказа, а сама страна остается тылом РФ и ключевым каналом обхода санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Укрінформ первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

По его словам, Беларусь остается основным и единственным союзником России на Западном направлении. Продолжает выступать в роли тыла России, поставляя снаряды, беспилотные системы, а также ремонтом российской военной техники.

"С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в российский. Более 80% белорусских предприятий вовлечены в выполнение российского Гособоронзаказа и Государственной программы вооружений России на 2025-2034 годы. Территория Беларуси активно используется для поставки технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций", - сказал он.

По словам Луговского, белорусские предприятия ремонтируют бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, средства связи, автоматизированные системы управления и авиационную технику.

білорусі як країни вже нема є бульбашинска волость рф
24.01.2026 17:46 Ответить
Бульбондія це така ж сама підАрасня як і кацапня!
24.01.2026 18:22 Ответить
Білорусь це яскравий приклад рееалізованої кацапської денацифікації.
24.01.2026 19:33 Ответить
білорусі як країни вже нема є бульбашинска волость рф
24.01.2026 17:46 Ответить
А когда она была как государство? Никогда. Они никогда особо и не стремились строить государство. Только в составе совка были и повезло чуть после 2 мировой как подписант за ООН от совдепии. Их это выбор кстати. Их всё устраивает сегодня и вчера так было и 200 лет назад.
24.01.2026 18:04 Ответить
Білорусь це яскравий приклад рееалізованої кацапської денацифікації.
24.01.2026 19:33 Ответить
ти шо хворий чи тебе опустили ?
24.01.2026 17:50 Ответить
А чому дивуєтесь? Це свіжевистуганий ботяра..до спаму просто та й все
24.01.2026 18:03 Ответить
Ще й напідпитку: по клавішам не влучає.
24.01.2026 18:04 Ответить
Що ти несеш рашиський бот ?
24.01.2026 17:51 Ответить
Местный шизофреник с аккаунтом как у горца, не обращайте внимания).
24.01.2026 17:54 Ответить
свинособака..
24.01.2026 18:16 Ответить
Крім константації що ще сзр навчене робити?
24.01.2026 17:49 Ответить
А як ти доведеш законність витребування репарацій, з БРСР? Ота "констатація", і послужить доводом... Поставки продовольства, пального, комплектуючих, техніки, *********** - це все іменується "співучастю в агресії". Коли прийде час - кацапи "кинуть" білорусів так само, як "кинули" вірмен. І тоді білоруси почнуть "чухать потилицю"... А так як грошей у них "катма" - значить, будуть везти будматеріали, і посилать свої будівельні бригади, на відбудову міст і сіл... А для претензій у нас повинна буть "доказова база"... Саме цим і займається СЗР, в тому числі... "Диверсійна робота" - не їх прямий обов"язок... Вони аналітикою займаються...
24.01.2026 18:08 Ответить
Допоки не вбють цих двох чортів годі сподіватись на якийсь мир ,один відморожений нациський виродок який живе ментально в середньовічі інший його вірна маріонетка ,тому тільки ліквідація злочинців може зупинити цю війну.
24.01.2026 17:50 Ответить
БО НЕМА ТАКОЇ КРАЇНИ - це уже область РФ. Формально є - але Формально Україна була в ООН з 1945 - незалежна
24.01.2026 17:54 Ответить
На фото Гитлер и Муссолини 21-ого века.
24.01.2026 17:55 Ответить
Ібанітові голови-терпили, там більше ні куя немає, картоплю жеруть і куярять... Що можна написати тільки це...
24.01.2026 17:57 Ответить
Білоруси - кончені тварі.
24.01.2026 18:04 Ответить
Таракан живе і в уст не дує. І так буде допоки не буде і в них горіти теж. А цього вже не буде. Зато буде по 1000 шахедів з старлінками і пзрк проти Українськіх фанерних пукалок
24.01.2026 18:07 Ответить
Рыжая псина выполнила требования х-ла по снятию санкций с белосраши.
24.01.2026 18:07 Ответить
Зеленський повідомив про це Трампу?
24.01.2026 18:15 Ответить
а ти в курсі що Зеленський підтримує дипломатичні та економічні стосунки з бульбафюрером?
24.01.2026 20:44 Ответить
Я б не здивувалась. Двушечки на москву до сих пір летіли.
24.01.2026 21:00 Ответить
Бульбондія це така ж сама підАрасня як і кацапня!
24.01.2026 18:22 Ответить
Більше як 90 % населення там відмовляються захищати рідну мову та суверенітет,
24.01.2026 20:23 Ответить
Во,а ми досі посольство в мінську тримаємо.А нахера?
24.01.2026 19:11 Ответить
Зате як тут ******* розказувати що не потрібно бомбити Бульборашку ато Бульбофюрер напада. Ви дебіли правда думаєте що Бульбофюрер не напав тільки тому що ви не обстрілюєте Бульборашку? А не думали що длі того ж X yйла Бульборашка зараз вигідніша як військова промислова база з якої доречі Тромб зняв санкції а також через яку Китай проганяє все військове озброєння для забезпечення армії рашистів
24.01.2026 19:14 Ответить
і Мозирський НПЗ також
який ,ну дуже близько до наших дронів
24.01.2026 19:17 Ответить
в світі цього не знають
24.01.2026 20:13 Ответить
Бсср не має права на існування!!
Після агресії 2022 вона повина бути засуджена гнівом святим
24.01.2026 20:22 Ответить
А хто в тому сумнівається, що лукобульбівська білорусь 100-відсотковий союзник дикої путлерівської московії!
24.01.2026 20:29 Ответить
А бєларуси,здесь прі чом ? єта всьо правітєлі нас столкнулі.
Ось такі відповіді лунають і від рашистів і від білорусів. Тобто вони не винуваті що працюють на збройових заводах і фабриках, і йдуть воювати на мясо. То всьо інопланетяни .
24.01.2026 20:30 Ответить
чому українська влада продовжує дипломатичні тв єкономічні стосунки з бульбафюрером?
24.01.2026 20:41 Ответить
Пора вже по ним в'їб@ти
24.01.2026 21:28 Ответить
Недаремно ж санкції з них знімають потроху
25.01.2026 23:46 Ответить
 
 