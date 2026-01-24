Более 80% белорусских предприятий работают на военные нужды России, - СВР
С начала полномасштабного вторжения белорусский военно-промышленный комплекс фактически стал частью российского. Более 80% предприятий Беларуси работают на выполнение российского гособоронзаказа, а сама страна остается тылом РФ и ключевым каналом обхода санкций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Укрінформ первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
По его словам, Беларусь остается основным и единственным союзником России на Западном направлении. Продолжает выступать в роли тыла России, поставляя снаряды, беспилотные системы, а также ремонтом российской военной техники.
"С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в российский. Более 80% белорусских предприятий вовлечены в выполнение российского Гособоронзаказа и Государственной программы вооружений России на 2025-2034 годы. Территория Беларуси активно используется для поставки технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций", - сказал он.
По словам Луговского, белорусские предприятия ремонтируют бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, средства связи, автоматизированные системы управления и авиационную технику.
Після агресії 2022 вона повина бути засуджена гнівом святим
Ось такі відповіді лунають і від рашистів і від білорусів. Тобто вони не винуваті що працюють на збройових заводах і фабриках, і йдуть воювати на мясо. То всьо інопланетяни .