Более 80% белорусских предприятий работают на военные нужды России, - СВР

С начала полномасштабного вторжения белорусский военно-промышленный комплекс фактически стал частью российского. Более 80% предприятий Беларуси работают на выполнение российского гособоронзаказа, а сама страна остается тылом РФ и ключевым каналом обхода санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Укрінформ первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

По его словам, Беларусь остается основным и единственным союзником России на Западном направлении. Продолжает выступать в роли тыла России, поставляя снаряды, беспилотные системы, а также ремонтом российской военной техники.

"С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в российский. Более 80% белорусских предприятий вовлечены в выполнение российского Гособоронзаказа и Государственной программы вооружений России на 2025-2034 годы. Территория Беларуси активно используется для поставки технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций", - сказал он.

По словам Луговского, белорусские предприятия ремонтируют бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, средства связи, автоматизированные системы управления и авиационную технику.