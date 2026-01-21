Беларусь развернула российский ЗРК на Мозырском НПЗ вблизи границы с Украиной, - СМИ

В Беларуси на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода в начале августа 2025 года появилась система противовоздушной обороны, похожая на российскую зенитно-ракетную установку "Тор".

Об этом сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Беларусь разместила российский "Тор"

Журналисты отмечают, что работы по обустройству позиции для системы ПВО на территории завода начались в январе 2025 года – за семь месяцев до того, как там появился сам зенитно-ракетный комплекс.

Система ПВО, которую летом прошлого года на территории нефтебазы зафиксировал спутник, может быть российским зенитно-ракетным комплексом "Тор", считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Фото: Схемы

По его словам, на это указывает форма тени от установки, которая лучше всего видна на снимках Planet Labs высокого разрешения за 16 января 2026 года.

"Мы видим, что у объекта на снимке тень похожа на танк (башня и шасси), а его длина-ширина четко соответствует размерам такой системы, как "Тор". Скорее всего, это современный "Тор-М2", который построен, в частности, на шасси от белорусского "Минского завода колесных тягачей"", – сказал Храпчинский.

НПЗ находится под украинскими санкциями 

В ноябре 2022 года оппозиционный телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщал, что Россия передала Беларуси не менее 15 систем ПВО "Тор-М2".

  • Отмечается, что Мозырский НПЗ производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Предприятие расположено в 30 километрах к северу от границы с Украиной.
  • С октября 2022 года НПЗ находится под украинскими санкциями.

Пару дронів, і тор = купа метабрухту
21.01.2026 17:19 Ответить
Лука натякає, що цей НПЗ ЗСУ потрібно палити. Це ж відомо, зо 70% його продукції йде на армію раші.
21.01.2026 17:24 Ответить
І шо? Воно сильно допоможе як шо шо.ю?
21.01.2026 17:26 Ответить
І який в нього боєзапас? 4 ракети? Тобто 5-й дрон спокійно в***бе по НПЗ. Мозирський НПЗ потрібно знищити заради миру. Те ж саме потрібно робити з моцквою. Моцква зараз обставлена плотним кільцем ПВО. Але скільки ракет в запасі в нього є? Тупо відсилати хвилю за хвилею хмари дешевих дронів на моцкву поки рашисти не вистріляють всі дорогезні ракети. А потім рашисти будуть оголювати інші участки фронту і везти їх на моцкву тому що захист моцкви для рашистів це першочергове завдання. Нажать українська влада вибирає план капітуляції Тромба-Xyйла а не реальний мир і перемогу
21.01.2026 17:30 Ответить
Це Бульбофюреру потрібно продати всю бульбу щоб зарядити один залп ракет. А на Бульборашці і так неврожай бульби і вони сосуть х***** без солі
21.01.2026 17:50 Ответить
А якщо взяти до уваги що Бульбосрань знаходиться в нас під носом то цю хреновину можна знищити одним керованим дроном а потім спокійно розбирати на запчастини МНПЗ
21.01.2026 18:17 Ответить
"Мадяр" чи ГУР МО? Хто перший?
21.01.2026 17:40 Ответить
Той НПЗ формально можна винести ствольною артилерією. Чи хаймансом.
21.01.2026 18:27 Ответить
********** в сторону.Можливо,бульбособаки готують черговий "зелений корідор" свинособакам...
21.01.2026 18:31 Ответить
Не сильно йому те поможе...
21.01.2026 21:25 Ответить
Чим більше там, тим менше на Кацапії.
25.01.2026 17:15 Ответить
 
 