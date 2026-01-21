Беларусь развернула российский ЗРК на Мозырском НПЗ вблизи границы с Украиной, - СМИ

В Беларуси на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода в начале августа 2025 года появилась система противовоздушной обороны, похожая на российскую зенитно-ракетную установку "Тор".

Об этом сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Беларусь разместила российский "Тор"

Журналисты отмечают, что работы по обустройству позиции для системы ПВО на территории завода начались в январе 2025 года – за семь месяцев до того, как там появился сам зенитно-ракетный комплекс.

Система ПВО, которую летом прошлого года на территории нефтебазы зафиксировал спутник, может быть российским зенитно-ракетным комплексом "Тор", считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Фото: Схемы

По его словам, на это указывает форма тени от установки, которая лучше всего видна на снимках Planet Labs высокого разрешения за 16 января 2026 года.

"Мы видим, что у объекта на снимке тень похожа на танк (башня и шасси), а его длина-ширина четко соответствует размерам такой системы, как "Тор". Скорее всего, это современный "Тор-М2", который построен, в частности, на шасси от белорусского "Минского завода колесных тягачей"", – сказал Храпчинский.

НПЗ находится под украинскими санкциями

В ноябре 2022 года оппозиционный телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщал, что Россия передала Беларуси не менее 15 систем ПВО "Тор-М2".

Отмечается, что Мозырский НПЗ производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Предприятие расположено в 30 километрах к северу от границы с Украиной.

С октября 2022 года НПЗ находится под украинскими санкциями.

