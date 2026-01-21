Беларусь развернула российский ЗРК на Мозырском НПЗ вблизи границы с Украиной, - СМИ
В Беларуси на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода в начале августа 2025 года появилась система противовоздушной обороны, похожая на российскую зенитно-ракетную установку "Тор".
Об этом сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.
Беларусь разместила российский "Тор"
Журналисты отмечают, что работы по обустройству позиции для системы ПВО на территории завода начались в январе 2025 года – за семь месяцев до того, как там появился сам зенитно-ракетный комплекс.
Система ПВО, которую летом прошлого года на территории нефтебазы зафиксировал спутник, может быть российским зенитно-ракетным комплексом "Тор", считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
По его словам, на это указывает форма тени от установки, которая лучше всего видна на снимках Planet Labs высокого разрешения за 16 января 2026 года.
"Мы видим, что у объекта на снимке тень похожа на танк (башня и шасси), а его длина-ширина четко соответствует размерам такой системы, как "Тор". Скорее всего, это современный "Тор-М2", который построен, в частности, на шасси от белорусского "Минского завода колесных тягачей"", – сказал Храпчинский.
НПЗ находится под украинскими санкциями
В ноябре 2022 года оппозиционный телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщал, что Россия передала Беларуси не менее 15 систем ПВО "Тор-М2".
- Отмечается, что Мозырский НПЗ производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Предприятие расположено в 30 километрах к северу от границы с Украиной.
- С октября 2022 года НПЗ находится под украинскими санкциями.
