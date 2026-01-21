Білорусь розгорнула російський ЗРК на Мозирському НПЗ поблизу кордону з Україною, - ЗМІ.

У Білорусі на території Мозирського нафтопереробного заводу на початку серпня 2025 року з’явилась система протиповітряної оборони, схожа на російську зенітно-ракетну установку "Тор".

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

Білорусь розмістила російський "Тор"

Журналісти зазначають, що роботи з облаштування позиції для системи ППО на території заводу розпочались у січні 2025 року – за сім місяців до того, як там зʼявився сам зенітно-ракетний комплекс.

Система ППО, яку влітку минулого року на території нафтобази зафіксував супутник, може бути російським зенітно-ракетним комплексом "Тор", важає авіаексперт Анатолій Храпчинський.

За його словами, на це вказує форма тіні від установки, яку найкраще видно на знімках Planet Labs високої роздільної здатності за 16 січня 2026 року.

"Ми бачимо, що в об’єкта на знімку тінь схожа на танк (башта та шасі), а його довжина-ширина чітко відповідає розмірам такої системи, як "Тор". Скоріш за все, це сучасний "Тор-М2", який побудований, зокрема, на шасі від білоруського "Мінського заводу колісних тягачів"", – сказав Храпчинський.

НПЗ перебуває під українськими санкціями 

У листопаді 2022 року опозиційний телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" повідомляв, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".

  • Зазначається, що Мозирський НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Розташоване підприємство за 30 кілометрів на північ від кордону з Україною.
  • З жовтня 2022 року НПЗ перебуває під українськими санкціями.

Пару дронів, і тор = купа метабрухту
21.01.2026 17:19
Лука натякає, що цей НПЗ ЗСУ потрібно палити. Це ж відомо, зо 70% його продукції йде на армію раші.
21.01.2026 17:24
І шо? Воно сильно допоможе як шо шо.ю?
21.01.2026 17:26
І який в нього боєзапас? 4 ракети? Тобто 5-й дрон спокійно в***бе по НПЗ. Мозирський НПЗ потрібно знищити заради миру. Те ж саме потрібно робити з моцквою. Моцква зараз обставлена плотним кільцем ПВО. Але скільки ракет в запасі в нього є? Тупо відсилати хвилю за хвилею хмари дешевих дронів на моцкву поки рашисти не вистріляють всі дорогезні ракети. А потім рашисти будуть оголювати інші участки фронту і везти їх на моцкву тому що захист моцкви для рашистів це першочергове завдання. Нажать українська влада вибирає план капітуляції Тромба-Xyйла а не реальний мир і перемогу
21.01.2026 17:30
Це Бульбофюреру потрібно продати всю бульбу щоб зарядити один залп ракет. А на Бульборашці і так неврожай бульби і вони сосуть х***** без солі
21.01.2026 17:50
А якщо взяти до уваги що Бульбосрань знаходиться в нас під носом то цю хреновину можна знищити одним керованим дроном а потім спокійно розбирати на запчастини МНПЗ
21.01.2026 18:17
"Мадяр" чи ГУР МО? Хто перший?
21.01.2026 17:40
Той НПЗ формально можна винести ствольною артилерією. Чи хаймансом.
21.01.2026 18:27
********** в сторону.Можливо,бульбособаки готують черговий "зелений корідор" свинособакам...
21.01.2026 18:31
Не сильно йому те поможе...
21.01.2026 21:25
Чим більше там, тим менше на Кацапії.
25.01.2026 17:15
 
 