Білорусь розгорнула російський ЗРК на Мозирському НПЗ поблизу кордону з Україною, - ЗМІ.

У Білорусі на території Мозирського нафтопереробного заводу на початку серпня 2025 року з’явилась система протиповітряної оборони, схожа на російську зенітно-ракетну установку "Тор".

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

Білорусь розмістила російський "Тор"

Журналісти зазначають, що роботи з облаштування позиції для системи ППО на території заводу розпочались у січні 2025 року – за сім місяців до того, як там зʼявився сам зенітно-ракетний комплекс.

Система ППО, яку влітку минулого року на території нафтобази зафіксував супутник, може бути російським зенітно-ракетним комплексом "Тор", важає авіаексперт Анатолій Храпчинський.

За його словами, на це вказує форма тіні від установки, яку найкраще видно на знімках Planet Labs високої роздільної здатності за 16 січня 2026 року.

"Ми бачимо, що в об’єкта на знімку тінь схожа на танк (башта та шасі), а його довжина-ширина чітко відповідає розмірам такої системи, як "Тор". Скоріш за все, це сучасний "Тор-М2", який побудований, зокрема, на шасі від білоруського "Мінського заводу колісних тягачів"", – сказав Храпчинський.

НПЗ перебуває під українськими санкціями

У листопаді 2022 року опозиційний телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" повідомляв, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".

Зазначається, що Мозирський НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Розташоване підприємство за 30 кілометрів на північ від кордону з Україною.

З жовтня 2022 року НПЗ перебуває під українськими санкціями.

