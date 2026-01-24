Понад 80% білоруських підприємств працюють на військові потреби Росії, - СЗР

З початку повномасштабного вторгнення білоруський військово-промисловий комплекс фактично став частиною російського. Понад 80% підприємств Білорусі працюють на виконання російського держоборонзамовлення, а сама країна залишається тилом РФ і ключовим каналом обходу санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

За його словами, Білорусь залишається основним і єдиним союзником Росії на Західному напрямку. Продовжує виступати у ролі тилу Росії, постачаючи снаряди, безпілотні системи, а також ремонтуючи російську військову техніку.

Також читайте: Білорусь розгорнула російський ЗРК на Мозирському НПЗ поблизу кордону з Україною, - ЗМІ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

"З початку повномасштабного вторгнення білоруський ВПК інтегрувався у російський. Понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського Держоборонзамовлення і Державної програми озброєнь Росії на 2025–2034 роки. Територія Білорусі активно використовується для постачання технологій і продукції для підприємств російського ВПК з метою обходу санкцій", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети "Орєшнік" в Білорусі - це не просто декорація, - Зеленський

За словами Луговського, білоруські підприємства ремонтують бронетанкове і ракетно-артилерійське озброєння, засоби зв'язку, автоматизовані системи управління і авіаційну техніку.