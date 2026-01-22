Російські ракети "Орєшнік" в Білорусі - це не просто декорація, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі створює пряму загрозу для більшості європейських столиць.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що Росія вже двічі застосовувала БРСД "Орєшнік" проти України, а нещодавно ці ракети були розміщені на території Білорусі. За його словами, цього могло б не статися, якби демократичний світ підтримав білоруське суспільство під час протестів проти фальсифікації виборів у 2020 році.

"Коли відмовити у допомозі людям, що борються за свободу - наслідки будуть, і вони завжди погані. Прикладом є Білорусь у 2020 році. Ніхто не допоміг білорусам - а тепер там розміщені російські ракети "Орєшнік", спроможні досягнути більшості європейських столиць. Цього б не було, якби білоруський народ у 2020 році переміг", - заявив Зеленський.

Він також згадав, що раніше критикував Європу за пасивність під час протестів в Ірані, які, за його словами, були "проспані" у період свят.

"І ми вже неодноразово повторювали європейським партнерам: робіть щось з цим зараз… Ракети - це не просто декорація. Але Європа досі діє приблизно так само, як у питанні Гренландії. Може одного дня хтось щось зробить", - додав президент України.

Що передувало?

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс "Орєшнік" нібито уже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.

За словами Лукашенка, Білорусь нібито може отримати від Росії "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".

