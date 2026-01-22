Російські ракети "Орєшнік" в Білорусі - це не просто декорація, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі створює пряму загрозу для більшості європейських столиць.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що Росія вже двічі застосовувала БРСД "Орєшнік" проти України, а нещодавно ці ракети були розміщені на території Білорусі. За його словами, цього могло б не статися, якби демократичний світ підтримав білоруське суспільство під час протестів проти фальсифікації виборів у 2020 році.

"Коли відмовити у допомозі людям, що борються за свободу - наслідки будуть, і вони завжди погані. Прикладом є Білорусь у 2020 році. Ніхто не допоміг білорусам - а тепер там розміщені російські ракети "Орєшнік", спроможні досягнути більшості європейських столиць. Цього б не було, якби білоруський народ у 2020 році переміг", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала агентів ГРУ РФ, яким наказали розвідати наслідки від удару "Орєшніком" по Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він також згадав, що раніше критикував Європу за пасивність під час протестів в Ірані, які, за його словами, були "проспані" у період свят.

"І ми вже неодноразово повторювали європейським партнерам: робіть щось з цим зараз… Ракети - це не просто декорація. Але Європа досі діє приблизно так само, як у питанні Гренландії. Може одного дня хтось щось зробить", - додав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон про російський "Орєшнік": Уся Європа в зоні досяжності подібних ударів

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США про удар "Орєшніком" по Україні: "Небезпечна й незрозуміла ескалація"

Що таке "Орєшнік"?

  • Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".
  • Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.
  • 31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув білоруський доброволець Олексій Лазарєв (Вуж). ФОТО

а хто у 19-ому ухайдокав нашу ракетну програму?
хто нагибав з 19-го ЗСУ?
хто, нарешті, та за скіко розмінував Чонгар?
22.01.2026 17:56 Відповісти
Ти диви. Все таки геній, та ще й великий експерт по ракетах середньої дальності. А як турбується про європейців? Ну уявили собі,якщо б ті 73% не вибрали такого мужнього і мудрого президента, то хто б тім європейцям оце розповів? Хто б їх застеріг і дав пораду, що робити?
22.01.2026 17:54 Відповісти
ракєтиФламінго в Україні не просто декорація а потужний багато вартістний реквізит клоунів
22.01.2026 18:01 Відповісти
Та то не він. То Зінка. Він тоді був на фронті по 4-х повістках.
22.01.2026 17:58 Відповісти
Ти диви як розпєтушився горобчик. Всім указаніє дає кому що робити, які танкери захвачувати, які міни на кордонах кому ставити….. хороший заборістий кокс буданоф підганяє.
22.01.2026 17:58 Відповісти
Про міни,це хіба знімати....
22.01.2026 18:02 Відповісти
Не треба їх лякати - вони і так налякані ...
22.01.2026 18:01 Відповісти
дохєра реквізиту - аж 3 тисячі
22.01.2026 18:02 Відповісти
цванцятеро тисяч. мінімум.
22.01.2026 18:12 Відповісти
І що нам робити з цією інформацією? В фламінго? Це мабуть декорація? Хтось обіцяв їх запустити в вересні на москву.
22.01.2026 18:06 Відповісти
Якраз - розміщення орєшніка у Білорашці це і є - декорація . Понти ..
Тому що немає різниці де її розміщувати , вона при запуску як з Мінська , так і з Капустіного Яру однаково покриває всю територію Європи . То який сенс встановлювати її у Білорашці ? Щоб - що ?
22.01.2026 18:10 Відповісти
Цим Патешнiком тiлькi папуасiв можна лякати
22.01.2026 18:18 Відповісти
ФСБ доплачує ЗЄ за проросійську пропаганду аналоговнєтов?
Чи через Баканова оплатили все оптом ще у 2022?

Краще б розповів де не просто так Фламінго.
22.01.2026 18:23 Відповісти
чот наш потужний сегодня в ударе. Норм спич накатали
22.01.2026 18:28 Відповісти
И куда этоа вундервафля будет стрелять по Кипру?
22.01.2026 19:50 Відповісти
 
 