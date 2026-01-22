Російські ракети "Орєшнік" в Білорусі - це не просто декорація, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі створює пряму загрозу для більшості європейських столиць.
Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що Росія вже двічі застосовувала БРСД "Орєшнік" проти України, а нещодавно ці ракети були розміщені на території Білорусі. За його словами, цього могло б не статися, якби демократичний світ підтримав білоруське суспільство під час протестів проти фальсифікації виборів у 2020 році.
"Коли відмовити у допомозі людям, що борються за свободу - наслідки будуть, і вони завжди погані. Прикладом є Білорусь у 2020 році. Ніхто не допоміг білорусам - а тепер там розміщені російські ракети "Орєшнік", спроможні досягнути більшості європейських столиць. Цього б не було, якби білоруський народ у 2020 році переміг", - заявив Зеленський.
Він також згадав, що раніше критикував Європу за пасивність під час протестів в Ірані, які, за його словами, були "проспані" у період свят.
"І ми вже неодноразово повторювали європейським партнерам: робіть щось з цим зараз… Ракети - це не просто декорація. Але Європа досі діє приблизно так само, як у питанні Гренландії. Може одного дня хтось щось зробить", - додав президент України.
Що передувало?
- Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс "Орєшнік" нібито уже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.
- За словами Лукашенка, Білорусь нібито може отримати від Росії "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".
Що таке "Орєшнік"?
- Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".
- Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.
- 31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому що немає різниці де її розміщувати , вона при запуску як з Мінська , так і з Капустіного Яру однаково покриває всю територію Європи . То який сенс встановлювати її у Білорашці ? Щоб - що ?
