1 385 19

Макрон про російський "Орєшнік": Уся Європа в зоні досяжності подібних ударів

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни Європи створити власні далекобійні спроможності на противагу російській балістичній ракеті середньої дальності "Орєшнік", яка нещодавно вдруге вдарила по Україні.

Про це Макрон сказав у виступі перед військовими, передає BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

 Загроза для Європи

Лідер Франції згадав про друге застосування Росією "Орєшніка" проти України, назвавши це "сигналом для Європи".

"Повідомлення є чітким, і всі, хто вважає, що Росія не є проблемою, яка нас стосується, повинні чітко його сприйняти. Ми знаходимося в зоні досяжності цих ракет", - зазначив Макрон.

Конкуренція "Орєшніку"

  • Французький політик закликав європейських партнерів, зокрема Британію та Німеччину, об’єднатися для створення власних далекобійних потужностей, які б склали конкуренцію "Орєшніку".

"Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, і особливо Франція, яка володіє певними технологіями, повинні зайнятися розробкою нових видів зброї, які змінюють ситуацію..Ця здатність підвищує нашу надійність і доповнює фактор ядерного стримування", - додав Макрон.

вже обхезалися, не встигнувши добігти...
15.01.2026 16:28 Відповісти
Злякалися совкової ракети? Пуйло дурак , пішов би на Європу в 22 році замість України, отримав би набагато більше профіту
15.01.2026 16:29 Відповісти
Огурєшнік в них є півтори ракети діючих, запустили що полетіло із 10. А ви вже в штанці кірпічів наклали.
15.01.2026 16:28 Відповісти
❗️❗️❗️ росія знову може вдарити по Україні «‎Орєшніком‎» з Капустиного Яру найближчим часом, - ЗМІ
15.01.2026 16:28 Відповісти
Ага 20 штук …. І три тополя в придачу.
15.01.2026 16:30 Відповісти
А двох до цього - у Дніпрі та Львіській області - мало було? Чи там пінопластові дрони прилітали?
15.01.2026 16:39 Відповісти
Енергетику в Києві, Одесі, Дніпрі і тд винесли без арєшніков. Чим принципово орешнік страшніше за сотні інших ракет (включаючи балістичні) і тисячі шахедів? Навіть якщо опускати що ефект від нього сильно менше вартості, - що принципово нового дає орешнік?
15.01.2026 16:58 Відповісти
Демонструє потенційний удар ядерною зброєю у майбутньому. Так би мовити, генеральна репетиція. русня бачить, що всі вже звикли до їхніх погроз використати ядерку, які ніяк не матеріалізуються. Ну ось і нагадали про них ще раз. Але цього разу не на словах, а бояришніком. Ну і плюс показали, що гівно це перехопити звичайними засобами ППО неможливо.
15.01.2026 18:02 Відповісти
До речі, читав версію, чому русня вдарила бояришніком по Львівщині (тобто максимально близько до кордонів ЄС). Згідно з нею, штати мають на бойовому чергуванні у Польщі та Румунії системи Aegis Ashore, які потенційно можть перехопити це гівно. Так ось русня таким чином хотіла перевірити їхню реакцію на запуск. Тобто оцінити швидкість реагування, захоплення та супровід цілі і ще купу інших параметрів.
15.01.2026 16:34 Відповісти
Занадто складно для москалів.Вони туди влупили ,що показати що долетить,якщо там буде наприклад база союзників України,й можливо з ядерною боєголовкою,хоча не факт,що з таким зарядом вибухне десь в повітрі прямо над ними.
15.01.2026 17:06 Відповісти
Для цього необов'язково було пуляти по Львівській області. Можна було влупити, скажімо, по руснявій частині Балтійського моря (наприклад, якомусь безлюдному острову). Там скрізь чиїсь територіальні води поруч - одразу кільком країнам НАТО можна було надіслати попередження. До того ж, у кого у НАТО залишалися сумніви щодо далекобійних можливостей цього гівна після першого удару?
15.01.2026 17:58 Відповісти
Якраз москалі і розраховували залякати і львів'ян також.Хоч насправді,якби це була така точна ракета то хоч болванкою могли по підстанції якійсь попасти.Але в тому й призначення,що не треба точності ,якщо передбачено на ядерний боєзаряд(
15.01.2026 18:44 Відповісти
Ефект від кинджалів та калібрів був у сотні разів руйнівнішим та страхітливішим.

Я вище вже написав, тому просто продублюю (і це вже моя версія):

Демонструє потенційний удар ядерною зброєю у майбутньому. Так би мовити, генеральна репетиція. русня бачить, що всі вже звикли до їхніх погроз використати ядерку, які ніяк не матеріалізуються. Ну ось і нагадали про них ще раз. Але цього разу не на словах, а бояришніком. Ну і плюс показали, що гівно це перехопити звичайними засобами ППО неможливо.
15.01.2026 18:48 Відповісти
Макароні ще є бажання везти переговори з ****** ?
15.01.2026 16:35 Відповісти
Подвійну дозу лубрифіканта використовуй(
15.01.2026 17:04 Відповісти
И разместить этот противовес в Балтии, Украине Польше Грузии и Казахстане. А так же Юж.корее и Японии
15.01.2026 17:29 Відповісти
Скоріше б вже до вас, курой...в, долетів!!!
15.01.2026 17:32 Відповісти
@ (в перекладі):
Макрон: "Рік тому Україна переважно залежала від американських розвідувальних можливостей.
Але сьогодні дві третини цих можливостей надаються Францією. Дві третини!"
15.01.2026 20:24 Відповісти
 
 