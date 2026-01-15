Макрон про російський "Орєшнік": Уся Європа в зоні досяжності подібних ударів
Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни Європи створити власні далекобійні спроможності на противагу російській балістичній ракеті середньої дальності "Орєшнік", яка нещодавно вдруге вдарила по Україні.
Про це Макрон сказав у виступі перед військовими, передає BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза для Європи
Лідер Франції згадав про друге застосування Росією "Орєшніка" проти України, назвавши це "сигналом для Європи".
"Повідомлення є чітким, і всі, хто вважає, що Росія не є проблемою, яка нас стосується, повинні чітко його сприйняти. Ми знаходимося в зоні досяжності цих ракет", - зазначив Макрон.
Конкуренція "Орєшніку"
- Французький політик закликав європейських партнерів, зокрема Британію та Німеччину, об’єднатися для створення власних далекобійних потужностей, які б склали конкуренцію "Орєшніку".
"Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, і особливо Франція, яка володіє певними технологіями, повинні зайнятися розробкою нових видів зброї, які змінюють ситуацію..Ця здатність підвищує нашу надійність і доповнює фактор ядерного стримування", - додав Макрон.
Я вище вже написав, тому просто продублюю (і це вже моя версія):
Демонструє потенційний удар ядерною зброєю у майбутньому. Так би мовити, генеральна репетиція. русня бачить, що всі вже звикли до їхніх погроз використати ядерку, які ніяк не матеріалізуються. Ну ось і нагадали про них ще раз. Але цього разу не на словах, а бояришніком. Ну і плюс показали, що гівно це перехопити звичайними засобами ППО неможливо.
Макрон: "Рік тому Україна переважно залежала від американських розвідувальних можливостей.
Але сьогодні дві третини цих можливостей надаються Францією. Дві третини!"