Новости Удар Орешником по Львову
513 12

Макрон о российском "Орешнике": Вся Европа в зоне досягаемости подобных ударов

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы создать собственные дальнобойные возможности в противовес российской баллистической ракете средней дальности "Орешник", которая недавно во второй раз ударила по Украине.

Об этом Макрон сказал в выступлении перед военными, передает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

 Угроза для Европы

Лидер Франции упомянул о втором применении Россией "Орешника" против Украины, назвав это "сигналом для Европы".

"Сообщение является четким, и все, кто считает, что Россия не является проблемой, которая нас касается, должны четко его воспринять. Мы находимся в зоне досягаемости этих ракет", - отметил Макрон.

Конкуренция "Орешнику"

  • Французский политик призвал европейских партнеров, в частности Великобританию и Германию, объединиться для создания собственных дальнобойных мощностей, которые составили бы конкуренцию "Орешнику".

"Если мы хотим оставаться надежными, мы, европейцы, и особенно Франция, которая обладает определенными технологиями, должны заняться разработкой новых видов оружия, которые меняют ситуацию... Эта способность повышает нашу надежность и дополняет фактор ядерного сдерживания", - добавил Макрон.

+3
Злякалися совкової ракети? Пуйло дурак , пішов би на Європу в 22 році замість України, отримав би набагато більше профіту
показать весь комментарий
15.01.2026 16:29 Ответить
+2
вже обхезалися, не встигнувши добігти...
показать весь комментарий
15.01.2026 16:28 Ответить
+1
До речі, читав версію, чому русня вдарила бояришніком по Львівщині (тобто максимально близько до кордонів ЄС). Згідно з нею, штати мають на бойовому чергуванні у Польщі та Румунії системи Aegis Ashore, які потенційно можть перехопити це гівно. Так ось русня таким чином хотіла перевірити їхню реакцію на запуск. Тобто оцінити швидкість реагування, захоплення та супровід цілі і ще купу інших параметрів.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:34 Ответить
З язика зняли(
показать весь комментарий
15.01.2026 16:30 Ответить
❗️❗️❗️ росія знову може вдарити по Україні «‎Орєшніком‎» з Капустиного Яру найближчим часом, - ЗМІ
показать весь комментарий
15.01.2026 16:28 Ответить
Ага 20 штук …. І три тополя в придачу.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:30 Ответить
А двох до цього - у Дніпрі та Львіській області - мало було? Чи там пінопластові дрони прилітали?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:39 Ответить
Енергетику в Києві, Одесі, Дніпрі і тд винесли без арєшніков. Чим принципово орешнік страшніше за сотні інших ракет (включаючи балістичні) і тисячі шахедів? Навіть якщо опускати що ефект від нього сильно менше вартості, - що принципово нового дає орешнік?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:58 Ответить
Огурєшнік в них є півтори ракети діючих, запустили що полетіло із 10. А ви вже в штанці кірпічів наклали.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:28 Ответить
Занадто складно для москалів.Вони туди влупили ,що показати що долетить,якщо там буде наприклад база союзників України,й можливо з ядерною боєголовкою,хоча не факт,що з таким зарядом вибухне десь в повітрі прямо над ними.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:06 Ответить
Макароні ще є бажання везти переговори з ****** ?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:35 Ответить
Подвійну дозу лубрифіканта використовуй(
показать весь комментарий
15.01.2026 17:04 Ответить
 
 