Макрон о российском "Орешнике": Вся Европа в зоне досягаемости подобных ударов

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы создать собственные дальнобойные возможности в противовес российской баллистической ракете средней дальности "Орешник", которая недавно во второй раз ударила по Украине.

Об этом Макрон сказал в выступлении перед военными, передает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

Угроза для Европы

Лидер Франции упомянул о втором применении Россией "Орешника" против Украины, назвав это "сигналом для Европы".

"Сообщение является четким, и все, кто считает, что Россия не является проблемой, которая нас касается, должны четко его воспринять. Мы находимся в зоне досягаемости этих ракет", - отметил Макрон.

Конкуренция "Орешнику"

Французский политик призвал европейских партнеров, в частности Великобританию и Германию, объединиться для создания собственных дальнобойных мощностей, которые составили бы конкуренцию "Орешнику".

"Если мы хотим оставаться надежными, мы, европейцы, и особенно Франция, которая обладает определенными технологиями, должны заняться разработкой новых видов оружия, которые меняют ситуацию... Эта способность повышает нашу надежность и дополняет фактор ядерного сдерживания", - добавил Макрон.

