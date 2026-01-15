РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14009 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Франции
836 6

Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" из 34 стран обеспечивает всю международную поддержку Украины в войне против России, а Франция отдельно предоставляет две трети разведывательных возможностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что коалиция желающих объединяет страны ЕС, Великобританию, Норвегию, Исландию, Канаду, Японию и Новую Зеландию. По его словам, она сегодня обеспечивает весь объем поддержки Украины.

Президент Франции подчеркнул, что созданное интегрированное франко-британское командование с участием США дает реальные гарантии безопасности, мониторинг линии прекращения огня и восстановление украинской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, - Макрон

"Там, где еще год назад Украина была крайне зависимой от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей предоставляет Франция", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что партнеры коалиции готовы продолжать сдерживать агрессию и поддерживать сопротивление Украины, демонстрируя готовность защищать мир и безопасность в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушение суверенитета Гренландии повлечет за собой беспрецедентные цепные последствия, - Макрон

Автор: 

разведка (4264) Франция (3687) Макрон Эмманюэль (1563)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо и на этом.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:33 Ответить
Якщо це правда, то навіщо нам потрібні штати з їхніми ідіотськими умовами? Лише заради ракет для петріотів?
показать весь комментарий
15.01.2026 15:45 Ответить
Технічно за великим рахунком - так.
Але звісно що більше для заспокоєння ЄС які досі не можуть пригадати що вони великі європейські нації яким має бути соромно ховатися за спідницю США від зграї здичавілих свинособак.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:57 Ответить
на жаль, без Штатів кіна не буде, взагалі
рудий звісно поц рідкісний, оно навіть ***** офуїв наскіки рудий гопник, проте Штати в реалі допомагають, без них торба
показать весь комментарий
15.01.2026 15:57 Ответить
За 30-ть років незалежності жодного супутника не запустили, вкрали абсолютно все.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:45 Ответить
Навіть Пентагон брав нещодавно дані по Ірану з систем європейської розвідки.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:52 Ответить
 
 