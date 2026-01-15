Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" из 34 стран обеспечивает всю международную поддержку Украины в войне против России, а Франция отдельно предоставляет две трети разведывательных возможностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что коалиция желающих объединяет страны ЕС, Великобританию, Норвегию, Исландию, Канаду, Японию и Новую Зеландию. По его словам, она сегодня обеспечивает весь объем поддержки Украины.
Президент Франции подчеркнул, что созданное интегрированное франко-британское командование с участием США дает реальные гарантии безопасности, мониторинг линии прекращения огня и восстановление украинской армии.
"Там, где еще год назад Украина была крайне зависимой от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей предоставляет Франция", - подчеркнул Макрон.
Он добавил, что партнеры коалиции готовы продолжать сдерживать агрессию и поддерживать сопротивление Украины, демонстрируя готовность защищать мир и безопасность в Европе.
Але звісно що більше для заспокоєння ЄС які досі не можуть пригадати що вони великі європейські нації яким має бути соромно ховатися за спідницю США від зграї здичавілих свинособак.
рудий звісно поц рідкісний, оно навіть ***** офуїв наскіки рудий гопник, проте Штати в реалі допомагають, без них торба