Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" из 34 стран обеспечивает всю международную поддержку Украины в войне против России, а Франция отдельно предоставляет две трети разведывательных возможностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что коалиция желающих объединяет страны ЕС, Великобританию, Норвегию, Исландию, Канаду, Японию и Новую Зеландию. По его словам, она сегодня обеспечивает весь объем поддержки Украины.

Президент Франции подчеркнул, что созданное интегрированное франко-британское командование с участием США дает реальные гарантии безопасности, мониторинг линии прекращения огня и восстановление украинской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, - Макрон

"Там, где еще год назад Украина была крайне зависимой от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей предоставляет Франция", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что партнеры коалиции готовы продолжать сдерживать агрессию и поддерживать сопротивление Украины, демонстрируя готовность защищать мир и безопасность в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушение суверенитета Гренландии повлечет за собой беспрецедентные цепные последствия, - Макрон