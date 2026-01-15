Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" із 34 країн забезпечує всю міжнародну підтримку України у війні проти Росії, а Франція окремо надає дві третини розвідувальних можливостей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що коаліція охочих об’єднує країни ЄС, Великобританію, Норвегію, Ісландію, Канаду, Японію та Нову Зеландію. За його словами, вона сьогодні забезпечує весь обсяг підтримки України.
Президент Франції наголосив, що створене інтегроване франко-британське командування, з участю США, дає реальні гарантії безпеки, моніторинг лінії припинення вогню та відновлення української армії.
"Там, де ще рік тому Україна була вкрай залежною від американських розвідувальних спроможностей, сьогодні дві третини цих можливостей надає Франція", - підкреслив Макрон.
Він додав, що партнери коаліції готові продовжувати стримувати агресію та підтримувати опір України, демонструючи готовність захищати мир і безпеку в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але звісно що більше для заспокоєння ЄС які досі не можуть пригадати що вони великі європейські нації яким має бути соромно ховатися за спідницю США від зграї здичавілих свинособак.
рудий звісно поц рідкісний, оно навіть ***** офуїв наскіки рудий гопник, проте Штати в реалі допомагають, без них торба