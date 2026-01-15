УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9183 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Франції
1 398 7

Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" із 34 країн забезпечує всю міжнародну підтримку України у війні проти Росії, а Франція окремо надає дві третини розвідувальних можливостей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що коаліція охочих об’єднує країни ЄС, Великобританію, Норвегію, Ісландію, Канаду, Японію та Нову Зеландію. За його словами, вона сьогодні забезпечує весь обсяг підтримки України.

Президент Франції наголосив, що створене інтегроване франко-британське командування, з участю США, дає реальні гарантії безпеки, моніторинг лінії припинення вогню та відновлення української армії.

"Там, де ще рік тому Україна була вкрай залежною від американських розвідувальних спроможностей, сьогодні дві третини цих можливостей надає Франція", - підкреслив Макрон.

Він додав, що партнери коаліції готові продовжувати стримувати агресію та підтримувати опір України, демонструючи готовність захищати мир і безпеку в Європі.

Автор: 

розвідка (3912) Франція (3304) Макрон Емманюель (1749)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо и на этом.
показати весь коментар
15.01.2026 15:33 Відповісти
Якщо це правда, то навіщо нам потрібні штати з їхніми ідіотськими умовами? Лише заради ракет для петріотів?
показати весь коментар
15.01.2026 15:45 Відповісти
Технічно за великим рахунком - так.
Але звісно що більше для заспокоєння ЄС які досі не можуть пригадати що вони великі європейські нації яким має бути соромно ховатися за спідницю США від зграї здичавілих свинособак.
показати весь коментар
15.01.2026 15:57 Відповісти
на жаль, без Штатів кіна не буде, взагалі
рудий звісно поц рідкісний, оно навіть ***** офуїв наскіки рудий гопник, проте Штати в реалі допомагають, без них торба
показати весь коментар
15.01.2026 15:57 Відповісти
За 30-ть років незалежності жодного супутника не запустили, вкрали абсолютно все.
показати весь коментар
15.01.2026 15:45 Відповісти
Навіть Пентагон брав нещодавно дані по Ірану з систем європейської розвідки.
показати весь коментар
15.01.2026 15:52 Відповісти
...і ще третину розвідувальних можливостей забезпечує спутнік Прітули
показати весь коментар
15.01.2026 23:09 Відповісти
 
 