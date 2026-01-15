Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" із 34 країн забезпечує всю міжнародну підтримку України у війні проти Росії, а Франція окремо надає дві третини розвідувальних можливостей.

Він зазначив, що коаліція охочих об’єднує країни ЄС, Великобританію, Норвегію, Ісландію, Канаду, Японію та Нову Зеландію. За його словами, вона сьогодні забезпечує весь обсяг підтримки України.

Президент Франції наголосив, що створене інтегроване франко-британське командування, з участю США, дає реальні гарантії безпеки, моніторинг лінії припинення вогню та відновлення української армії.

"Там, де ще рік тому Україна була вкрай залежною від американських розвідувальних спроможностей, сьогодні дві третини цих можливостей надає Франція", - підкреслив Макрон.

Він додав, що партнери коаліції готові продовжувати стримувати агресію та підтримувати опір України, демонструючи готовність захищати мир і безпеку в Європі.

