СБУ затримала агентів ГРУ РФ, яким наказали розвідати наслідки від удару "Орєшніком" по Львівщині
Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
За матеріалами справи, дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Співробітники СБУ встановили, що за завданням ГРУ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах.
Далі він передавав зібрану інформацію "старшому" агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби.
СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, а іншого – "на гарячому" у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого "прильоту".
За наявними даними, рашисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою.
Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня
- Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".
- 9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.
- У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
- Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.
- СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.
А скільки затримали за час війни тих,хто вербує,тобто,кадрових офіцерів фсб і гру,стосується більше того колишнього,якого так хвалили?