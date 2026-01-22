СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которым приказали разведать последствия удара "Орешником" по Львовщине

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки, которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

По материалам дела, разведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники СБУ установили, что по заданию ГРУ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетного обстрела, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.

Далее он передавал собранную информацию "старшему" агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.

СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, а другого – "на горячем" во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского "прилета".

По имеющимся данным, рашисты нуждались в информации о масштабах разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

Во время обысков у задержанных изъяты электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговоры одного из агентов с их куратором. Эти аудиозаписи приобщены к материалам уголовного производства.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества





