СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которым приказали разведать последствия удара "Орешником" по Львовщине
Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки, которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
По материалам дела, разведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Сотрудники СБУ установили, что по заданию ГРУ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетного обстрела, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.
Далее он передавал собранную информацию "старшему" агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.
СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, а другого – "на горячем" во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского "прилета".
По имеющимся данным, рашисты нуждались в информации о масштабах разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.
Во время обысков у задержанных изъяты электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговоры одного из агентов с их куратором. Эти аудиозаписи приобщены к материалам уголовного производства.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей.
Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января
- Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
- 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
- СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.
А скільки затримали за час війни тих,хто вербує,тобто,кадрових офіцерів фсб і гру,стосується більше того колишнього,якого так хвалили?