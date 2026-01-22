РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10601 посетитель онлайн
Новости Орешник на территории Беларуси
1 926 15

Российские ракеты "Орешник" в Беларуси - это не просто декорация, - Зеленский

Орєшнік

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси создает прямую угрозу для большинства европейских столиц.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент напомнил, что Россия уже дважды применяла БРСД "Орешник" против Украины, а недавно эти ракеты были размещены на территории Беларуси. По его словам, этого могло бы не произойти, если бы демократический мир поддержал белорусское общество во время протестов против фальсификации выборов в 2020 году.

"Когда отказывают в помощи людям, борющимся за свободу, последствия будут, и они всегда плохие. Примером является Беларусь в 2020 году. Никто не помог белорусам - а теперь там размещены российские ракеты "Орешник", способные достичь большинства европейских столиц. Этого бы не было, если бы белорусский народ в 2020 году победил", - заявил Зеленский.

Он также напомнил, что ранее критиковал Европу за пассивность во время протестов в Иране, которые, по его словам, были "проспаны" в период праздников.

"И мы уже неоднократно повторяли европейским партнерам: делайте что-то с этим сейчас... Ракеты - это не просто декорация. Но Европа до сих пор действует примерно так же, как в вопросе Гренландии. Может, однажды кто-то что-то сделает", - добавил президент Украины.

Что предшествовало?

Что такое "Орешник"?

  • Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
  • Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
  • 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

Автор: 

Беларусь (7986) Зеленский Владимир (24072) Орешник (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
а хто у 19-ому ухайдокав нашу ракетну програму?
хто нагибав з 19-го ЗСУ?
хто, нарешті, та за скіко розмінував Чонгар?
показать весь комментарий
22.01.2026 17:56 Ответить
+11
Ти диви. Все таки геній, та ще й великий експерт по ракетах середньої дальності. А як турбується про європейців? Ну уявили собі,якщо б ті 73% не вибрали такого мужнього і мудрого президента, то хто б тім європейцям оце розповів? Хто б їх застеріг і дав пораду, що робити?
показать весь комментарий
22.01.2026 17:54 Ответить
+11
ракєтиФламінго в Україні не просто декорація а потужний багато вартістний реквізит клоунів
показать весь комментарий
22.01.2026 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та то не він. То Зінка. Він тоді був на фронті по 4-х повістках.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:58 Ответить
Ти диви як розпєтушився горобчик. Всім указаніє дає кому що робити, які танкери захвачувати, які міни на кордонах кому ставити….. хороший заборістий кокс буданоф підганяє.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:58 Ответить
Про міни,це хіба знімати....
показать весь комментарий
22.01.2026 18:02 Ответить
Не треба їх лякати - вони і так налякані ...
показать весь комментарий
22.01.2026 18:01 Ответить
дохєра реквізиту - аж 3 тисячі
показать весь комментарий
22.01.2026 18:02 Ответить
цванцятеро тисяч. мінімум.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:12 Ответить
І що нам робити з цією інформацією? В фламінго? Це мабуть декорація? Хтось обіцяв їх запустити в вересні на москву.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:06 Ответить
Якраз - розміщення орєшніка у Білорашці це і є - декорація . Понти ..
Тому що немає різниці де її розміщувати , вона при запуску як з Мінська , так і з Капустіного Яру однаково покриває всю територію Європи . То який сенс встановлювати її у Білорашці ? Щоб - що ?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:10 Ответить
Цим Патешнiком тiлькi папуасiв можна лякати
показать весь комментарий
22.01.2026 18:18 Ответить
ФСБ доплачує ЗЄ за проросійську пропаганду аналоговнєтов?
Чи через Баканова оплатили все оптом ще у 2022?

Краще б розповів де не просто так Фламінго.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:23 Ответить
чот наш потужний сегодня в ударе. Норм спич накатали
показать весь комментарий
22.01.2026 18:28 Ответить
И куда этоа вундервафля будет стрелять по Кипру?
показать весь комментарий
22.01.2026 19:50 Ответить
 
 