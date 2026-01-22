Российские ракеты "Орешник" в Беларуси - это не просто декорация, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси создает прямую угрозу для большинства европейских столиц.
Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
Президент напомнил, что Россия уже дважды применяла БРСД "Орешник" против Украины, а недавно эти ракеты были размещены на территории Беларуси. По его словам, этого могло бы не произойти, если бы демократический мир поддержал белорусское общество во время протестов против фальсификации выборов в 2020 году.
"Когда отказывают в помощи людям, борющимся за свободу, последствия будут, и они всегда плохие. Примером является Беларусь в 2020 году. Никто не помог белорусам - а теперь там размещены российские ракеты "Орешник", способные достичь большинства европейских столиц. Этого бы не было, если бы белорусский народ в 2020 году победил", - заявил Зеленский.
Он также напомнил, что ранее критиковал Европу за пассивность во время протестов в Иране, которые, по его словам, были "проспаны" в период праздников.
"И мы уже неоднократно повторяли европейским партнерам: делайте что-то с этим сейчас... Ракеты - это не просто декорация. Но Европа до сих пор действует примерно так же, как в вопросе Гренландии. Может, однажды кто-то что-то сделает", - добавил президент Украины.
Что предшествовало?
- Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы уже находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.
- По словам Лукашенко, Беларусь якобы может получить от России "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".
Что такое "Орешник"?
- Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
- Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
- 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".
Тому що немає різниці де її розміщувати , вона при запуску як з Мінська , так і з Капустіного Яру однаково покриває всю територію Європи . То який сенс встановлювати її у Білорашці ? Щоб - що ?
