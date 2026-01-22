Российские ракеты "Орешник" в Беларуси - это не просто декорация, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси создает прямую угрозу для большинства европейских столиц.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что Россия уже дважды применяла БРСД "Орешник" против Украины, а недавно эти ракеты были размещены на территории Беларуси. По его словам, этого могло бы не произойти, если бы демократический мир поддержал белорусское общество во время протестов против фальсификации выборов в 2020 году.

"Когда отказывают в помощи людям, борющимся за свободу, последствия будут, и они всегда плохие. Примером является Беларусь в 2020 году. Никто не помог белорусам - а теперь там размещены российские ракеты "Орешник", способные достичь большинства европейских столиц. Этого бы не было, если бы белорусский народ в 2020 году победил", - заявил Зеленский.

Он также напомнил, что ранее критиковал Европу за пассивность во время протестов в Иране, которые, по его словам, были "проспаны" в период праздников.

"И мы уже неоднократно повторяли европейским партнерам: делайте что-то с этим сейчас... Ракеты - это не просто декорация. Но Европа до сих пор действует примерно так же, как в вопросе Гренландии. Может, однажды кто-то что-то сделает", - добавил президент Украины.

Что предшествовало?

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы уже находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.

По словам Лукашенко, Беларусь якобы может получить от России "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

