Защищая Украину, погиб белорусский доброволец Алексей Лазарев (Вуж)
В боях за Украину погиб белорусский доброволец из полка имени Кастуся Калиновского Алексей "Вуж" Лазарев.
Об этом сообщает белорусский полк имени Кастуся Калиновского, информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о погибшем добровольце
Известно, что Алексей Лазарев был первым белорусом, который встал на защиту украинского народа после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
- "Вуж" участвовал в боях за Киев, кампании по освобождению Херсонской и Николаевской областей, боях на Луганском и Донецком направлениях, работал во многих горячих точках на линии фронта", рассказали в полку.
Боевой путь младшего сержанта Алексея Лазарева завершился в рядах 225-го отдельного штурмового полка. Он был командиром 2-го отделения, 3-го взвода, роты перехватчиков, батальона беспилотных авиационных комплексов, сообщил военный Владимир Балюк (Балу).
Справка
Полк имени Кастуся Калиновского — белорусское добровольческое военное формирование в составе ВС Украины, созданное после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Подразделение сформировали граждане Беларуси, которые встали на защиту Украины и выступают против режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и российской агрессии. Сначала полк действовал в формате батальона, впоследствии был расширен до полка.
- Бойцы полка Калиновского участвовали в боях за Киев, в освобождении Киевской, Харьковской, Херсонской областей, а также в боях на востоке Украины. Подразделение официально интегрировано в структуры ВСУ и подчиняется украинскому военному командованию.
- Полк назван в честь Кастуся Калиновского — одного из лидеров национально-освободительного восстания 1863–1864 годов, символа борьбы за свободу Беларуси.
