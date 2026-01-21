Защищая Украину, погиб белорусский доброволец Алексей Лазарев (Вуж)

В боях за Украину погиб белорусский доброволец из полка имени Кастуся Калиновского Алексей "Вуж" Лазарев.

Об этом сообщает белорусский полк имени Кастуся Калиновского, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о погибшем добровольце

Известно, что Алексей Лазарев был первым белорусом, который встал на защиту украинского народа после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Вуж" участвовал в боях за Киев, кампании по освобождению Херсонской и Николаевской областей, боях на Луганском и Донецком направлениях, работал во многих горячих точках на линии фронта", рассказали в полку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 22-летним бразильцем Кауа Виктором да Силвой, который защищал Украину, простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Боевой путь младшего сержанта Алексея Лазарева завершился в рядах 225-го отдельного штурмового полка. Он был командиром 2-го отделения, 3-го взвода, роты перехватчиков, батальона беспилотных авиационных комплексов, сообщил военный Владимир Балюк (Балу).





Справка

Полк имени Кастуся Калиновского — белорусское добровольческое военное формирование в составе ВС Украины, созданное после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Подразделение сформировали граждане Беларуси, которые встали на защиту Украины и выступают против режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и российской агрессии. Сначала полк действовал в формате батальона, впоследствии был расширен до полка.

Бойцы полка Калиновского участвовали в боях за Киев, в освобождении Киевской, Харьковской, Херсонской областей, а также в боях на востоке Украины. Подразделение официально интегрировано в структуры ВСУ и подчиняется украинскому военному командованию.

Полк назван в честь Кастуся Калиновского — одного из лидеров национально-освободительного восстания 1863–1864 годов, символа борьбы за свободу Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больнице скончался 28-летний польский доброволец Кацпер Басс (Француз) после ранения в боях на Харьковщине. ФОТО