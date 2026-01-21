Захищаючи Україну, загинув білоруський доброволець Олексій Лазарєв (Вуж)

У боях за Україну загинув білоруський доброволець із полку імені Кастуся Калиновського Олексій "Вуж" Лазарєв.

Про це повідомляє білоруський полк імені Кастуся Калиновського, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що Олексій Лазарєв був першим білорусом, який став на захист українського народу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

  • "Вуж" брав участь у боях за Київ, кампанії зі звільнення Херсонської та Миколаївської областей, боях на Луганському та Донецькому напрямках, працював у багатьох гарячих точках на лінії фронту", розповіли в полку.

Бойовий шлях молодшого сержанта Олексія Лазарєва завершився у лавах 225-го окремого штурмового полку. Він був командиром 2-го відділення, 3-го взводу, роти перехоплювачів, батальйону безпілотних авіаційних комплексів, повідомив військовий Володимир Балюк (Балу).

Довідка

Полк імені Кастуся Калиновського — білоруське добровольче військове формування у складі ЗС України, створене після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Підрозділ сформували громадяни Білорусі, які стали на захист України та виступають проти режиму самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка і російської агресії. Спочатку полк діяв у форматі батальйону, згодом був розширений до полку.

  • Бійці полку Калиновського брали участь у боях за Київ, у звільненні Київської, Харківської, Херсонської областей, а також у боях на сході України. Підрозділ офіційно інтегрований у структури ЗСУ та підпорядковується українському військовому командуванню.
  • Полк названо на честь Кастуся Калиновського — одного з лідерів національно-визвольного повстання 1863–1864 років, символу боротьби за свободу Білорусі.

21.01.2026 18:20 Відповісти
Шана та дяка
21.01.2026 18:27 Відповісти
Воїну України Герою ,вірному сину Білорусі Слава !!! 🙏 🇺🇦 🇧🇾
21.01.2026 18:29 Відповісти
Ві чна пам ят воїну світла ,не багато таких в Білорусі.
21.01.2026 18:43 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
21.01.2026 18:43 Відповісти
❤️✝
21.01.2026 19:49 Відповісти
 
 