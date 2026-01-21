Захищаючи Україну, загинув білоруський доброволець Олексій Лазарєв (Вуж)

У боях за Україну загинув білоруський доброволець із полку імені Кастуся Калиновського Олексій "Вуж" Лазарєв.

Про це повідомляє білоруський полк імені Кастуся Калиновського, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про полеглого добровольця

Відомо, що Олексій Лазарєв був першим білорусом, який став на захист українського народу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Вуж" брав участь у боях за Київ, кампанії зі звільнення Херсонської та Миколаївської областей, боях на Луганському та Донецькому напрямках, працював у багатьох гарячих точках на лінії фронту", розповіли в полку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 22-річним бразильцем Кауа Віктором да Сілвою, який боронив Україну, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Бойовий шлях молодшого сержанта Олексія Лазарєва завершився у лавах 225-го окремого штурмового полку. Він був командиром 2-го відділення, 3-го взводу, роти перехоплювачів, батальйону безпілотних авіаційних комплексів, повідомив військовий Володимир Балюк (Балу).





Довідка

Полк імені Кастуся Калиновського — білоруське добровольче військове формування у складі ЗС України, створене після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Підрозділ сформували громадяни Білорусі, які стали на захист України та виступають проти режиму самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка і російської агресії. Спочатку полк діяв у форматі батальйону, згодом був розширений до полку.

Бійці полку Калиновського брали участь у боях за Київ, у звільненні Київської, Харківської, Херсонської областей, а також у боях на сході України. Підрозділ офіційно інтегрований у структури ЗСУ та підпорядковується українському військовому командуванню.

Полк названо на честь Кастуся Калиновського — одного з лідерів національно-визвольного повстання 1863–1864 років, символу боротьби за свободу Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні помер 28-річний польський доброволець Кацпер Басс (Француз) після поранення в боях на Харківщині. ФОТО