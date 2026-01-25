РФ использует Беларусь в качестве полигона для шантажа Европы и мира "Орешниками", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул растущую зависимость Беларуси от России, что становится опасным для мира.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на событии в память о погибших во время январского восстания в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.

Зависимость Беларуси от РФ

"Пока белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению", - сказал Зеленский.

Так, он подчеркнул, что в 2020 году белорусы имели шанс изменить ситуацию, и такой шанс еще будет, по мнению президента.

"Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 80% белорусских предприятий работают на военные нужды России, - СВР

Он рассказал, что операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине, в том числе, с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси.

Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками", - добавил президент.

Читайте также: Россия поможет Беларуси оснастить комплекс "Полонез" ядерной боевой частью

Угроза для Европы

По словам Зеленского, промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают российскому диктатору Владимиру Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех в Европе.

"Именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, которые живут свободой. Именно поэтому для Европы критически важно не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу", - отметил он.

Читайте также: Российские ракеты "Орешник" в Беларуси - это не просто декорация, - Зеленский