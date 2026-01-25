1 276 13

РФ использует Беларусь в качестве полигона для шантажа Европы и мира "Орешниками", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул растущую зависимость Беларуси от России, что становится опасным для мира.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на событии в память о погибших во время январского восстания в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.

Зависимость Беларуси от РФ

"Пока белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению", - сказал Зеленский.

Так, он подчеркнул, что в 2020 году белорусы имели шанс изменить ситуацию, и такой шанс еще будет, по мнению президента.

"Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине, в том числе, с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси.

Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками", - добавил президент.

Угроза для Европы

По словам Зеленского, промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают российскому диктатору Владимиру Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех в Европе.

"Именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, которые живут свободой. Именно поэтому для Европы критически важно не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу", - отметил он.

Стендапер всратий. Для чокнутої богуцької "лідерєвропи".
показать весь комментарий
25.01.2026 15:49 Ответить
А Членограй використовує своє узурпування владою для власних потреб, і сцить потужніми відосиками кожен вечір
показать весь комментарий
25.01.2026 15:49 Ответить
От, якби не Вова з водокачки, ніхто б цього не второпав. 😁

Вова, це вони тебе на повідку тримають, а не ти їх.
Це ти у них циганиш гроші та зброю, а не вони у тебе.
Це ти користуєшся їхніми розвідданими, а не вони твоїми

Тому сядь і займи чимось рота. 😁
показать весь комментарий
25.01.2026 15:59 Ответить
Європа сполошилась?--чи *****
показать весь комментарий
25.01.2026 16:04 Ответить
Ну і нахріна все це?
Знов план *****?
показать весь комментарий
25.01.2026 16:05 Ответить
"Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо..." Джерело: https://censor.net/ua/v3597173

І яку ж підтримку надоло ти, сидячі в кліслі Президента? Здав вагнерівців?

Ну а про "залежність від москви" я б волів почути докладніше: дєрьмак, баканов з наумовим, міндічі-рабіновічі, татарови-подоляки і т.д. Чи це знов "ви нє панімаєтє - ета другоє!"?
показать весь комментарий
25.01.2026 16:09 Ответить
Розкажи краще про подробиці оману 19/20 років, що там було чого ти їздив до патрушева? Багато питань і без відповідей.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:13 Ответить
****, *****, обдовбане, де наші Нептуни, розроблені ще в 2018????
Дебіли 73% від тих 40 %, що тоді прийшли на вибори, дасте цьому покидьку другу Україну на наступних виборах?
показать весь комментарий
25.01.2026 16:37 Ответить
воно не безтолкове і не обкурене ЧМО воно цілком свідомо- продовжує грати роль"президента України" при цьому з вказівками ФСБ
показать весь комментарий
25.01.2026 18:28 Ответить
А піджачок, як у Мао...
показать весь комментарий
25.01.2026 20:13 Ответить
Треба писати у "Раду миру"!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:21 Ответить
 
 