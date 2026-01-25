РФ использует Беларусь в качестве полигона для шантажа Европы и мира "Орешниками", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул растущую зависимость Беларуси от России, что становится опасным для мира.
Об этом Зеленский сказал во время выступления на событии в память о погибших во время январского восстания в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.
Зависимость Беларуси от РФ
"Пока белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению", - сказал Зеленский.
Так, он подчеркнул, что в 2020 году белорусы имели шанс изменить ситуацию, и такой шанс еще будет, по мнению президента.
"Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше", - отметил Зеленский.
Он рассказал, что операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине, в том числе, с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси.
Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками", - добавил президент.
Угроза для Европы
По словам Зеленского, промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают российскому диктатору Владимиру Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех в Европе.
"Именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, которые живут свободой. Именно поэтому для Европы критически важно не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу", - отметил он.
Вова, це вони тебе на повідку тримають, а не ти їх.
Це ти у них циганиш гроші та зброю, а не вони у тебе.
Це ти користуєшся їхніми розвідданими, а не вони твоїми
Тому сядь і займи чимось рота. 😁
Знов план *****?
І яку ж підтримку надоло ти, сидячі в кліслі Президента? Здав вагнерівців?
Ну а про "залежність від москви" я б волів почути докладніше: дєрьмак, баканов з наумовим, міндічі-рабіновічі, татарови-подоляки і т.д. Чи це знов "ви нє панімаєтє - ета другоє!"?
Дебіли 73% від тих 40 %, що тоді прийшли на вибори, дасте цьому покидьку другу Україну на наступних виборах?