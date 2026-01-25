РФ використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на дедалі більшій залежності Білорусі від Росії, що стає небезпечним для світу.

Про це Зеленський сказав під час виступу на вшануванні пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.

Залежність Білорусі від РФ

"Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль", - сказав Зеленський.

Так, він наголосив, що у 2020 році білоруси мали шанс змінити ситуацію, і такий шанс ще буде, на думку президента.

"Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні, в тому числі, з території Білорусі. Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі.

Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками"", - додав президент.

Загроза для Європи

За словами Зеленського, промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають російському диктатору Володимиру Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх у Європі.

"Саме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу", - зауважив він.

