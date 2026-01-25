РФ використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на дедалі більшій залежності Білорусі від Росії, що стає небезпечним для світу.

Про це Зеленський сказав під час виступу на вшануванні пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.

Залежність Білорусі від РФ

"Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль", - сказав Зеленський.

Так, він наголосив, що у 2020 році білоруси мали шанс змінити ситуацію, і такий шанс ще буде, на думку президента.

"Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні, в тому числі, з території Білорусі. Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі.

Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками"", - додав президент.

Загроза для Європи

За словами Зеленського, промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають російському диктатору Володимиру Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх у Європі.

"Саме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу", - зауважив він.

Стендапер всратий. Для чокнутої богуцької "лідерєвропи".
показати весь коментар
25.01.2026 15:49 Відповісти
А Членограй використовує своє узурпування владою для власних потреб, і сцить потужніми відосиками кожен вечір
показати весь коментар
25.01.2026 15:49 Відповісти
От, якби не Вова з водокачки, ніхто б цього не второпав. 😁

Вова, це вони тебе на повідку тримають, а не ти їх.
Це ти у них циганиш гроші та зброю, а не вони у тебе.
Це ти користуєшся їхніми розвідданими, а не вони твоїми

Тому сядь і займи чимось рота. 😁
показати весь коментар
25.01.2026 15:59 Відповісти
Європа сполошилась?--чи *****
показати весь коментар
25.01.2026 16:04 Відповісти
Ну і нахріна все це?
Знов план *****?
показати весь коментар
25.01.2026 16:05 Відповісти
"Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо..."

І яку ж підтримку надоло ти, сидячі в кліслі Президента? Здав вагнерівців?

Ну а про "залежність від москви" я б волів почути докладніше: дєрьмак, баканов з наумовим, міндічі-рабіновічі, татарови-подоляки і т.д. Чи це знов "ви нє панімаєтє - ета другоє!"?
показати весь коментар
25.01.2026 16:09 Відповісти
Розкажи краще про подробиці оману 19/20 років, що там було чого ти їздив до патрушева? Багато питань і без відповідей.
показати весь коментар
25.01.2026 16:13 Відповісти
****, *****, обдовбане, де наші Нептуни, розроблені ще в 2018????
Дебіли 73% від тих 40 %, що тоді прийшли на вибори, дасте цьому покидьку другу Україну на наступних виборах?
показати весь коментар
25.01.2026 16:37 Відповісти
воно не безтолкове і не обкурене ЧМО воно цілком свідомо- продовжує грати роль"президента України" при цьому з вказівками ФСБ
показати весь коментар
25.01.2026 18:28 Відповісти
А піджачок, як у Мао...
показати весь коментар
25.01.2026 20:13 Відповісти
Треба писати у "Раду миру"!!!
показати весь коментар
25.01.2026 20:21 Відповісти
 
 