Новини Призначення спецпредставника України щодо Білорусі
Україна найближчим часом призначить спецпредставника з питань Білорусі, - Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом внесе кандидатуру на призначення спецпредставником для контактів із демократичними силами Білорусі.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського з лідеркою білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською свідчить про новий, системний підхід України до "білоруського треку".

Міністр зазначив, що отримав відповідне доручення від президента і найближчим часом внесе кандидатуру на розгляд. Назву посади ще визначають, однак йдеться про посадовця, відповідального за контакти з демократичними білоруськими силами.

"Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і ближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади ми ще визначаємо, але це буде посадовець, уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами", - розповів Сибіга.

Він також звернув увагу, що майже третина промови Зеленського у Вільнюсі була присвячена білоруському питанню.

"Для нас дійсно важливо зберігати відносини з представниками демократичної Білорусі. Ми віримо, що настане час, і Білорусь - демократична Білорусь - стане четвертим учасником Люблінського трикутника", - сказав міністр.

Обережніше треба, з цими "апазіціанєрами"... Вони такі самі, як і "навальнята"... Тіхановська була "запасним варіантом", для Кремля, якби Лука "биконув", і не погодився остаточно "покласти під Росію", БРСР... Коли Лука це зробив, Тіхановська та решта "апазіціанєров", стали Кремлю "неинтересны" і "ненужны"...
27.01.2026 17:31
Лидеркой ручной оппозиции?
27.01.2026 17:31
Операція майже готова, залишилося лише уточнити кого викрадати.
27.01.2026 17:31
Операція "мадуро-2.0" на горизонті...
27.01.2026 17:27
