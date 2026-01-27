Україна найближчим часом призначить спецпредставника з питань Білорусі, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом внесе кандидатуру на призначення спецпредставником для контактів із демократичними силами Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського з лідеркою білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською свідчить про новий, системний підхід України до "білоруського треку".

Міністр зазначив, що отримав відповідне доручення від президента і найближчим часом внесе кандидатуру на розгляд. Назву посади ще визначають, однак йдеться про посадовця, відповідального за контакти з демократичними білоруськими силами.

"Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і ближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади ми ще визначаємо, але це буде посадовець, уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами", - розповів Сибіга.

Він також звернув увагу, що майже третина промови Зеленського у Вільнюсі була присвячена білоруському питанню.

"Для нас дійсно важливо зберігати відносини з представниками демократичної Білорусі. Ми віримо, що настане час, і Білорусь - демократична Білорусь - стане четвертим учасником Люблінського трикутника", - сказав міністр.