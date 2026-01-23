МЗС Ірану назвало Зеленського "розгубленим клоуном" через промову в Давосі: Україна відповіла
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на закиди глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі щодо промови українського президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави висловився про повалення режиму аятол.
Про це Сибіга написав в соціальній мережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Закиди МЗС Ірану
Напередодні Аракчі в соцмережі X накинувся зі звинуваченнями на президента України Зеленського після його висловлювання щодо Ірану на форумі в Давосі.
- Зокрема, український президент закликав Європу активніше допомагати іранським протестувальникам у поваленні режиму аятол, який десятками років тероризує цивільне населення та підтримує терористичні проксі-сили на Близькому Сході.
На це у МЗС Ірану "дипломатично" відповіли, що український лідер нібито "оббирає американських і європейських платників податків, щоб набити кишені своїх корумпованих генералів та протистояти тому, що він називає незаконною агресією й порушенням Статуту ООН".
"Водночас він відкрито та безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану, що порушує той самий Статут ООН", - написав Аракчі, однак проігнорувавши масові розстріли та арешти протестувальників у власній країні.
Він додав, звертаючись до Зеленського, що "світу набридли ці розгублені клоуни". Аракчі заявив, що нібито українська армія "кишить" іноземцями, а Іран може себе захистити.
Реакція України
У відповідь на закиди Ірану Сибіга заявив, що ображатися на слова Зеленського –– це все одно, що ображатися на дзеркало.
"Як у сурі Аз-Зухруф (43:78): "Ми, безумовно, принесли вам істину, але більшість з вас відвернулися від істини", - додав він.
Сибіга наголосив, що "світ втомився від шутів", а Ірану вже час припинити топити власний народ у крові, набиваючи кишені й розпалюючи численні війни коштом іранців, які прагнуть миру і кращого життя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Винищувачі на борту авіаносця "Авраам Лінкольн"
Пишут, что у иранцев глючат радары, в районе Шираза наблюдаются сильные сбои в работе систем радиолокации. Это южное направление, аккурат со стороны Персидского залива, где как раз неподалеку болтается американская авианосная группа. Со стороны юго-запада (граница с Ираком) никакой радиолокации нет, там все снесли еще в 12 дневную войну.
Это может быть техническим сбоем, а может начинают тестировать РЭБ. Если начнётся, то с учетом опыта нашей июньской войны, положат им связь и радиолокацию, потом снесут ПВО (то, что от нее осталось), а потом будут бомбить уже все подряд.
Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, НСДАП (нім. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) - починаючи з 1933 і до 1945, єдина керівна партія Німеччини.
Національна фашистська партія (італ. Partito Nazionale Fascista; PNF) - італійська політична партія, яку 1921 року заснував Беніто Муссоліні для реалізації ідеології фашизму.
