24 392 59

МЗС Ірану назвало Зеленського "розгубленим клоуном" через промову в Давосі: Україна відповіла

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на закиди глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі щодо промови українського президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави висловився про повалення режиму аятол.

Про це Сибіга написав в соціальній мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Закиди МЗС Ірану

Напередодні Аракчі в соцмережі X накинувся зі звинуваченнями на президента України Зеленського після його висловлювання щодо Ірану на форумі в Давосі.

  • Зокрема, український президент закликав Європу активніше допомагати іранським протестувальникам у поваленні режиму аятол, який десятками років тероризує цивільне населення та підтримує терористичні проксі-сили на Близькому Сході.

На це у МЗС Ірану "дипломатично" відповіли, що український лідер нібито "оббирає американських і європейських платників податків, щоб набити кишені своїх корумпованих генералів та протистояти тому, що він називає незаконною агресією й порушенням Статуту ООН".

"Водночас він відкрито та безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану, що порушує той самий Статут ООН", - написав Аракчі, однак проігнорувавши масові розстріли та арешти протестувальників у власній країні.

Він додав, звертаючись до Зеленського, що "світу набридли ці розгублені клоуни". Аракчі заявив, що нібито українська армія "кишить" іноземцями, а Іран може себе захистити.

Реакція України

У відповідь на закиди Ірану Сибіга заявив, що ображатися на слова Зеленського –– це все одно, що ображатися на дзеркало.

"Як у сурі Аз-Зухруф (43:78): "Ми, безумовно, принесли вам істину, але більшість з вас відвернулися від істини", - додав він.

Сибіга наголосив, що "світ втомився від шутів", а Ірану вже час припинити топити власний народ у крові, набиваючи кишені й розпалюючи численні війни коштом іранців, які прагнуть миру і кращого життя.

23.01.2026 23:37
а вы знаете-тут правы все.и когда наши сказали,что Иран залил кровью страну,и когда аятолы ответили,что Зебил и Ко ****** все,что под руки попадет
- Дурак!
- Сам дурак!
23.01.2026 22:39
Таке враження, що єдине завдання режиму аятолл - вбити побільше власних гррмадян. І це триває ще з війни з Іраком. Мразотний режим людоїдів.
Сибіга наголосив, що "світ втомився від шутів"

з 1 апрєля 2019 року
Єдине завдання режиму аятол - задовільняти всі хотєлкі аятол.
Все інше - *****.
23.01.2026 23:09
Ніби можна аналогію провести з одним піськограєм
24.01.2026 01:32
Почему началось с войны с Ираком? Это Ирак напал на Иран из за нефтеносных полей, а не наоборот. Ирану ничего не оставалось как защищаться
24.01.2026 08:05
Я знаю, хто на кого напав, але саме аятолли довели тактику м'ясних штурмів іракських позицій з молитвами і піснями просто до утилізації іранців в дурних масштабах.
23.01.2026 22:42
Великий флот іде до берегів Ірану про всяк випадок, заявив Трамп. За даними Reuters, на Близький Схід прибудуть авіаносець "Авраам Лінкольн" і кілька есмінців.

Винищувачі на борту авіаносця "Авраам Лінкольн"
Будуть нафту віджимати
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

23.01.2026 22:59
Это может быть техническим сбоем, а может начинают тестировать РЭБ. Если начнётся, то с учетом опыта нашей июньской войны, положат им связь и радиолокацию, потом снесут ПВО (то, что от нее осталось), а потом будут бомбить уже все подряд.

Это может быть техническим сбоем, а может начинают тестировать РЭБ. Если начнётся, то с учетом опыта нашей июньской войны, положат им связь и радиолокацию, потом снесут ПВО (то, что от нее осталось), а потом будут бомбить уже все подряд.
а чи варто було відповідати цим терористам?
Касапам же не відповідають на кожен їх чих, і правиьно роблять.
Мовчання - ознака згоди.
Ми, безумовно, принесли вам істину
Всі режими думают, що мають монополію на "істину".
Якийсь потік свідомості. Аятола каже: "світ втомився від кловунів", сібіга дотепно наголосив у відповідь: "світ втомився від шутів". Ще можна: скоморохів, паяців, кривляк.
Ето так невероятно і жестоко,
Чьто стоїш, не возмущон, а ізумльон,
Як над дудочкой лихого скомороха,
О котором узнайош, що він казньон.
23.01.2026 22:47
Восток- дело темное, по пословице. Может это знак уважения.
23.01.2026 22:53
Якщо опустити "МЗС Ірану" це беззаперечна істина
23.01.2026 22:55
Правда , як повія . Всі її хочуть, але нікому вона не подобається.
Це трохи інакше звучить...
Правда , як повія . Всі її хочуть, але ніхто не любить. Тобто вона подобається, але її андеграунд робить не5можливою любов до неї.
23.01.2026 23:25
Невдале порівняння правди з повією, бо ніхто тієї правди і не хоче, і не любить. Навпаки - прагнення людей займатися самообманом іноді вражає. Щодо повії - це типу біотуалет для чоловіка, який йому іноді кортить відвідати, за умови що інших варіантів нема.
Поймала себя на мысли
Что мне абсолютно фиолетово
Что говорят о президенте Украины
24.01.2026 06:22
О каком президенте Украины? Которого нет с мая 2019 года?
23.01.2026 22:57
Він клоун, але він наш клоун! Геть аятольські брудні руки від нашого Зєлі!
23.01.2026 23:58
А чому Даффі Дак раптом почав розмовляти польською???
Бо впн
24.01.2026 11:51
Аналогічна дідусева мідрість є і в українського народу, "Не підходь до бика спереду, до коня - ззаду, а до дурня - взагалі!"
23.01.2026 22:59
А що, в нас Сибіга мусульманин? Я не знав, думав- християнин.
23.01.2026 23:00
не турбуй свой тюрбан і не тереби свою торбу, дєхканін !
Срані плагіатори.
Цитування сури - зочот!
23.01.2026 23:55
Щоб відплатити ×уятоллі за шахеди для кацапів, можна було б відправити іранським повстанцям трохи безпілотників, якби зелена наволоч все не розікрала.
24.01.2026 00:05
Цікаво, куди та на кого ще треба висратися чалмоносьцям, щоб зєлєнь із ними нарешті розірвала дипвідносини?
24.01.2026 00:11
Ну що правда те правда, клоун він і в Ірані і в Африці клоун, при чому самого низького криворізьського пошибу, до американських коміків (навіть до дуже середніх) йому як до Китая раком.
24.01.2026 01:04
Чому досі відкрите посольство ірану в Україні? Це якийсь сором.
24.01.2026 03:55
москалі не фашисти, москалі нацисти якщо що. Навіть німці не були фашистами під час Другої світової.
24.01.2026 04:04
Риси фашизму - невд`емна складова нацизму. Але ж бо, сам фашизм не е нацизмом, ондого (якщо що).
i
24.01.2026 05:22
Фашизм, тiпо, стосуеться тiльки внутрiшнього устрою краiни - це тоталiтаризм, з розподiлом населення на касти. Наприклад: муляр не мае права перевзутися в iнженера i наввпаки.
24.01.2026
От дідько, мені що, подобаються деякі риси фашизму?
Ти часом не зебобик?
Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, НСДАП (нім. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) - починаючи з 1933 і до 1945, єдина керівна партія Німеччини.
Національна фашистська партія (італ. Partito Nazionale Fascista; PNF) - італійська політична партія, яку 1921 року заснував Беніто Муссоліні для реалізації ідеології фашизму.
Тобі роз'яснити чому комуняки нацистів назвали фашистами, чи сам дотямаєш? Сподіваюсь ти знаєш як розшифровується коммуняцька армія РККА1918-1946 років .




Так то ж по свойськi, мовляв, в этногенезi персо-iранцiв приймали участь нашi предки, вихiдцi з Днiпро-донецькоi культури( кiмерiйце-скiфи, котрi гамселили мiдян з еламiтами, як i вавiлонян-палестинцiв).
Стосовно теми: а нефiг пхати свое свиняче рило у чужi справи, особливо, коли у тебе самого - безлад.
східна мудрість
Коли своє все просрали, а ті на кого надіялись-кидонули, звісно розгубився.
Зрозуміло, що шахедів і ракет з Ірану стане більше
Посібники терористів такж є терористи! А коли вони читають методички рашистів, то їх режим, як і москальський, має бути засуджений до вищої міри покарання!
Особисто мені пофіг на вбитих іранців (як і їм на нас). Але Іран ще не відповів за збиття нашого літака та постачання шахедів росії.
Він сказав, клоун, де балістика на Москву? Сибіга: світ втомився від клоунів, чекаючи балістику на Москву.
Сибіга сам шут гороховий тільки в піджаку.
