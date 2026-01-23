МЗС Ірану назвало Зеленського "розгубленим клоуном" через промову в Давосі: Україна відповіла

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на закиди глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі щодо промови українського президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави висловився про повалення режиму аятол.

Про це Сибіга написав в соціальній мережі X.

Закиди МЗС Ірану

Напередодні Аракчі в соцмережі X накинувся зі звинуваченнями на президента України Зеленського після його висловлювання щодо Ірану на форумі в Давосі.

Зокрема, український президент закликав Європу активніше допомагати іранським протестувальникам у поваленні режиму аятол, який десятками років тероризує цивільне населення та підтримує терористичні проксі-сили на Близькому Сході.

На це у МЗС Ірану "дипломатично" відповіли, що український лідер нібито "оббирає американських і європейських платників податків, щоб набити кишені своїх корумпованих генералів та протистояти тому, що він називає незаконною агресією й порушенням Статуту ООН".

"Водночас він відкрито та безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану, що порушує той самий Статут ООН", - написав Аракчі, однак проігнорувавши масові розстріли та арешти протестувальників у власній країні.

Він додав, звертаючись до Зеленського, що "світу набридли ці розгублені клоуни". Аракчі заявив, що нібито українська армія "кишить" іноземцями, а Іран може себе захистити.

Реакція України

У відповідь на закиди Ірану Сибіга заявив, що ображатися на слова Зеленського –– це все одно, що ображатися на дзеркало.

"Як у сурі Аз-Зухруф (43:78): "Ми, безумовно, принесли вам істину, але більшість з вас відвернулися від істини", - додав він.

Сибіга наголосив, що "світ втомився від шутів", а Ірану вже час припинити топити власний народ у крові, набиваючи кишені й розпалюючи численні війни коштом іранців, які прагнуть миру і кращого життя.

