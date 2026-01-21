Протести в Ірані: судова медицина країни повідомляє про 3 000 жертв, ЗМІ - про понад 16 000 загиблих

Іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 жителів Ірану в результаті недавніх масових протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах телеканалу Press TV.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними організації, до числа загиблих входять як цивільні особи, так і співробітники сил безпеки.

Масові жертви та травми під час протестів

За даними The Times, під час протестів режим вбив щонайменше 16 500 осіб та поранив понад 330 000 людей. Один із лікарів назвав ці події "геноцидом під прикриттям цифрової темряви", оскільки влада масово відключала інтернет та телефонний зв’язок.

Як зазначено у матеріалі:

"Повне відключення зв’язку упродовж останніх десяти днів залишило десятки тисяч іранців без уявлення про долю своїх близьких".

Дані медичних установ:

Загиблих: 16 500–18 000 осіб

Поранених: 330 000–360 000 осіб

Жертв віком до 30 років — більшість

Втрата одного ока: 700–1 000 протестувальників

Травми очей: понад 7 000 випадків

Лікарі повідомляють, що влада використовувала зброю військового зразка, включно з автоматами та кулеметами, тоді як раніше застосовували переважно гумові кулі та дробовики. Очевидці додають, що снайпери цілилися в потилицю людей.

Репресії та контроль над інформацією

Влада активно вимикала інтернет і телефонний зв’язок, забороняла переливання крові пораненим та витягувала пацієнтів із операційних. Активістам вдалося завезти до країни термінали Starlink, але силовики проводили рейди та вилучали пристрої.

Серед загиблих — студенти, митці та спортсмени.

Реакція світу та міжнародний контекст

Масові протести і Ірані розпочалися 28 грудня через стрімке зростання цін і падіння курсу ріала. Світові лідери висловили підтримку іранцям:

Дональд Трамп (США) назвав протестувальників патріотами і закликав "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції"

Фрідріх Мерц (Німеччина) заявив, що світ спостерігає останні дні режиму в Ірані

Протести в Ірані продовжують привертати увагу міжнародної спільноти через масштаб насильства та порушення прав людини.

