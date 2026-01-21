Протесты в Иране: судебная медицина страны сообщает о 3 000 жертвах, СМИ - о более 16 000 погибших
Иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 жителей Ирана в результате недавних массовых протестов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах телеканала Press TV.
По данным организации, в число погибших входят как гражданские лица, так и сотрудники сил безопасности.
Массовые жертвы и травмы во время протестов
По данным The Times, во время протестов режим убил не менее 16 500 человек и ранил более 330 000 человек. Один из врачей назвал эти события "геноцидом под прикрытием цифровой темноты", поскольку власти массово отключали интернет и телефонную связь.
Как указано в материале:
"Полное отключение связи в течение последних десяти дней оставило десятки тысяч иранцев без представления о судьбе своих близких".
Данные медицинских учреждений:
-
Погибших: 16 500–18 000 человек
-
Раненых: 330 000–360 000 человек
-
Жертв в возрасте до 30 лет — большинство
-
Потеря одного глаза: 700–1 000 протестующих
-
Травмы глаз: более 7 000 случаев
Врачи сообщают, что власти использовали оружие военного образца, включая автоматы и пулеметы, тогда как ранее применяли преимущественно резиновые пули и дробовики. Очевидцы добавляют, что снайперы целились в затылок людей.
Репрессии и контроль над информацией
Власти активно отключали интернет и телефонную связь, запрещали переливание крови раненым и вытаскивали пациентов из операционных. Активистам удалось завезти в страну терминалы Starlink, но силовики проводили рейды и изымали устройства.
Среди погибших — студенты, художники и спортсмены.
Реакция мира и международный контекст
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря из-за стремительного роста цен и падения курса риала. Мировые лидеры выразили поддержку иранцам:
-
Дональд Трамп (США) назвал протестующих патриотами и призвал "продолжать протестовать и захватывать свои институты"
-
Фридрих Мерц (Германия) заявил, что мир наблюдает последние дни режима в Иране
Протесты в Иране продолжают привлекать внимание международного сообщества из-за масштабов насилия и нарушений прав человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А трамподури їх кинули!! Самі ж закликали шатати режим!! І як часто , виявилось що лише заради короткого тиску на аятол