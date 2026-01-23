МИД Ирана назвал Зеленского "растерянным клоуном" из-за речи в Давосе: Украина ответила

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на обвинения главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в отношении речи украинского президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства высказался о свержении режима аятолл.

Об этом Сибига написал в социальной сети X, информирует Цензор.НЕТ.

Упреки МИД Ирана

Накануне Аракчи в соцсети X набросился с обвинениями на президента Украины Зеленского после его высказывания об Иране на форуме в Давосе.

В частности, украинский президент призвал Европу активнее помогать иранским протестующим в свержении режима аятолл, который десятки лет терроризирует гражданское население и поддерживает террористические прокси-силы на Ближнем Востоке.

На это в МИД Ирана "дипломатично" ответили, что украинский лидер якобы "оббирает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией и нарушением Устава ООН".

"В то же время он открыто и бесстыдно призывает к незаконной агрессии США против Ирана, что нарушает тот же Устав ООН", - написал Аракчи, однако проигнорировав массовые расстрелы и аресты протестующих в собственной стране.

Он добавил, обращаясь к Зеленскому, что "миру надоели эти растерянные клоуны". Аракчи заявил, что якобы украинская армия "кишит" иностранцами, а Иран может себя защитить.

Реакция Украины

В ответ на упреки Ирана Сибига заявил, что обижаться на слова Зеленского –– это все равно, что обижаться на зеркало.

"Как в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы, безусловно, принесли вам истину, но большинство из вас отвернулись от истины", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что "мир устал от шутов", а Ирану уже пора прекратить топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые стремятся к миру и лучшей жизни.

