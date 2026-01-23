МИД Ирана назвал Зеленского "растерянным клоуном" из-за речи в Давосе: Украина ответила
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на обвинения главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в отношении речи украинского президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства высказался о свержении режима аятолл.
Об этом Сибига написал в социальной сети X, информирует Цензор.НЕТ.
Упреки МИД Ирана
Накануне Аракчи в соцсети X набросился с обвинениями на президента Украины Зеленского после его высказывания об Иране на форуме в Давосе.
В частности, украинский президент призвал Европу активнее помогать иранским протестующим в свержении режима аятолл, который десятки лет терроризирует гражданское население и поддерживает террористические прокси-силы на Ближнем Востоке.
На это в МИД Ирана "дипломатично" ответили, что украинский лидер якобы "оббирает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией и нарушением Устава ООН".
"В то же время он открыто и бесстыдно призывает к незаконной агрессии США против Ирана, что нарушает тот же Устав ООН", - написал Аракчи, однако проигнорировав массовые расстрелы и аресты протестующих в собственной стране.
Он добавил, обращаясь к Зеленскому, что "миру надоели эти растерянные клоуны". Аракчи заявил, что якобы украинская армия "кишит" иностранцами, а Иран может себя защитить.
Реакция Украины
В ответ на упреки Ирана Сибига заявил, что обижаться на слова Зеленского –– это все равно, что обижаться на зеркало.
"Как в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы, безусловно, принесли вам истину, но большинство из вас отвернулись от истины", - добавил он.
Сибига подчеркнул, что "мир устал от шутов", а Ирану уже пора прекратить топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые стремятся к миру и лучшей жизни.
Винищувачі на борту авіаносця "Авраам Лінкольн"
Пишут, что у иранцев глючат радары, в районе Шираза наблюдаются сильные сбои в работе систем радиолокации. Это южное направление, аккурат со стороны Персидского залива, где как раз неподалеку болтается американская авианосная группа. Со стороны юго-запада (граница с Ираком) никакой радиолокации нет, там все снесли еще в 12 дневную войну.
Это может быть техническим сбоем, а может начинают тестировать РЭБ. Если начнётся, то с учетом опыта нашей июньской войны, положат им связь и радиолокацию, потом снесут ПВО (то, что от нее осталось), а потом будут бомбить уже все подряд.
