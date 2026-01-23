24 392 59

МИД Ирана назвал Зеленского "растерянным клоуном" из-за речи в Давосе: Украина ответила

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на обвинения главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в отношении речи украинского президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства высказался о свержении режима аятолл.

Об этом Сибига написал в социальной сети X, информирует Цензор.НЕТ.

Упреки МИД Ирана

Накануне Аракчи в соцсети X набросился с обвинениями на президента Украины Зеленского после его высказывания об Иране на форуме в Давосе.

В частности, украинский президент призвал Европу активнее помогать иранским протестующим в свержении режима аятолл, который десятки лет терроризирует гражданское население и поддерживает террористические прокси-силы на Ближнем Востоке.

На это в МИД Ирана "дипломатично" ответили, что украинский лидер якобы "оббирает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией и нарушением Устава ООН".

"В то же время он открыто и бесстыдно призывает к незаконной агрессии США против Ирана, что нарушает тот же Устав ООН", - написал Аракчи, однако проигнорировав массовые расстрелы и аресты протестующих в собственной стране.

Он добавил, обращаясь к Зеленскому, что "миру надоели эти растерянные клоуны". Аракчи заявил, что якобы украинская армия "кишит" иностранцами, а Иран может себя защитить.

Реакция Украины

В ответ на упреки Ирана Сибига заявил, что обижаться на слова Зеленского –– это все равно, что обижаться на зеркало.

"Как в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы, безусловно, принесли вам истину, но большинство из вас отвернулись от истины", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что "мир устал от шутов", а Ирану уже пора прекратить топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые стремятся к миру и лучшей жизни.

Топ комментарии
а вы знаете-тут правы все.и когда наши сказали,что Иран залил кровью страну,и когда аятолы ответили,что Зебил и Ко ****** все,что под руки попадет
23.01.2026 23:37 Ответить
- Дурак!
- Сам дурак!
23.01.2026 22:36 Ответить
Таке враження, що єдине завдання режиму аятолл - вбити побільше власних гррмадян. І це триває ще з війни з Іраком. Мразотний режим людоїдів.
23.01.2026 22:39 Ответить
- Дурак!
- Сам дурак!
23.01.2026 22:36 Ответить
Сибіга наголосив, що "світ втомився від шутів"

з 1 апрєля 2019 року
23.01.2026 23:31 Ответить
а вы знаете-тут правы все.и когда наши сказали,что Иран залил кровью страну,и когда аятолы ответили,что Зебил и Ко ****** все,что под руки попадет
23.01.2026 23:37 Ответить
Таке враження, що єдине завдання режиму аятолл - вбити побільше власних гррмадян. І це триває ще з війни з Іраком. Мразотний режим людоїдів.
23.01.2026 22:39 Ответить
Єдине завдання режиму аятол - задовільняти всі хотєлкі аятол.
Все інше - *****.
23.01.2026 22:43 Ответить
Ніби можна аналогію провести з одним піськограєм
23.01.2026 23:09 Ответить
Почему началось с войны с Ираком? Это Ирак напал на Иран из за нефтеносных полей, а не наоборот. Ирану ничего не оставалось как защищаться
24.01.2026 01:32 Ответить
Я знаю, хто на кого напав, але саме аятолли довели тактику м'ясних штурмів іракських позицій з молитвами і піснями просто до утилізації іранців в дурних масштабах.
24.01.2026 08:05 Ответить
Великий флот іде до берегів Ірану про всяк випадок, заявив Трамп. За даними Reuters, на Близький Схід прибудуть авіаносець "Авраам Лінкольн" і кілька есмінців.

Винищувачі на борту авіаносця "Авраам Лінкольн"
23.01.2026 22:42 Ответить
Будуть нафту віджимати
23.01.2026 22:47 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Пишут, что у иранцев глючат радары, в районе Шираза наблюдаются сильные сбои в работе систем радиолокации. Это южное направление, аккурат со стороны Персидского залива, где как раз неподалеку болтается американская авианосная группа. Со стороны юго-запада (граница с Ираком) никакой радиолокации нет, там все снесли еще в 12 дневную войну.

Это может быть техническим сбоем, а может начинают тестировать РЭБ. Если начнётся, то с учетом опыта нашей июньской войны, положат им связь и радиолокацию, потом снесут ПВО (то, что от нее осталось), а потом будут бомбить уже все подряд.
23.01.2026 22:59 Ответить
а чи варто було відповідати цим терористам?
Касапам же не відповідають на кожен їх чих, і правиьно роблять.
23.01.2026 22:43 Ответить
Мовчання - ознака згоди.
23.01.2026 22:49 Ответить
Ми, безумовно, принесли вам істину
Всі режими думают, що мають монополію на "істину".
23.01.2026 22:44 Ответить
Якийсь потік свідомості. Аятола каже: "світ втомився від кловунів", сібіга дотепно наголосив у відповідь: "світ втомився від шутів". Ще можна: скоморохів, паяців, кривляк.
Ето так невероятно і жестоко,
Чьто стоїш, не возмущон, а ізумльон,
Як над дудочкой лихого скомороха,
О котором узнайош, що він казньон.
23.01.2026 22:47 Ответить
Восток- дело темное, по пословице. Может это знак уважения.
23.01.2026 22:47 Ответить
Якщо опустити "МЗС Ірану" це беззаперечна істина
23.01.2026 22:53 Ответить
Правда , як повія . Всі її хочуть, але нікому вона не подобається.
23.01.2026 22:55 Ответить
Це трохи інакше звучить...
Правда , як повія . Всі її хочуть, але ніхто не любить. Тобто вона подобається, але її андеграунд робить не5можливою любов до неї.
23.01.2026 23:00 Ответить
Невдале порівняння правди з повією, бо ніхто тієї правди і не хоче, і не любить. Навпаки - прагнення людей займатися самообманом іноді вражає. Щодо повії - це типу біотуалет для чоловіка, який йому іноді кортить відвідати, за умови що інших варіантів нема.
23.01.2026 23:25 Ответить
Поймала себя на мысли
Что мне абсолютно фиолетово
Что говорят о президенте Украины
23.01.2026 22:55 Ответить
О каком президенте Украины? Которого нет с мая 2019 года?
24.01.2026 06:22 Ответить
Він клоун, але він наш клоун! Геть аятольські брудні руки від нашого Зєлі!
23.01.2026 22:57 Ответить
А чому Даффі Дак раптом почав розмовляти польською???
23.01.2026 23:58 Ответить
Бо впн
24.01.2026 08:46 Ответить
Аналогічна дідусева мідрість є і в українського народу, "Не підходь до бика спереду, до коня - ззаду, а до дурня - взагалі!"
24.01.2026 11:51 Ответить
А що, в нас Сибіга мусульманин? Я не знав, думав- християнин.
23.01.2026 22:59 Ответить
не турбуй свой тюрбан і не тереби свою торбу, дєхканін !
23.01.2026 23:00 Ответить
Срані плагіатори.
23.01.2026 23:13 Ответить
Цитування сури - зочот!
23.01.2026 23:42 Ответить
Щоб відплатити ×уятоллі за шахеди для кацапів, можна було б відправити іранським повстанцям трохи безпілотників, якби зелена наволоч все не розікрала.
23.01.2026 23:55 Ответить
Цікаво, куди та на кого ще треба висратися чалмоносьцям, щоб зєлєнь із ними нарешті розірвала дипвідносини?
24.01.2026 00:05 Ответить
Ну що правда те правда, клоун він і в Ірані і в Африці клоун, при чому самого низького криворізьського пошибу, до американських коміків (навіть до дуже середніх) йому як до Китая раком.
24.01.2026 00:11 Ответить
Чому досі відкрите посольство ірану в Україні? Це якийсь сором.
24.01.2026 01:04 Ответить
москалі не фашисти, москалі нацисти якщо що. Навіть німці не були фашистами під час Другої світової.
24.01.2026 03:55 Ответить
Риси фашизму - невд`емна складова нацизму. Але ж бо, сам фашизм не е нацизмом, ондого (якщо що).
24.01.2026 04:04 Ответить
i
24.01.2026 04:05 Ответить
Фашизм, тiпо, стосуеться тiльки внутрiшнього устрою краiни - це тоталiтаризм, з розподiлом населення на касти. Наприклад: муляр не мае права перевзутися в iнженера i наввпаки.
24.01.2026 05:22 Ответить
... а посередній блазень не може стати президентом країни...
От дідько, мені що, подобаються деякі риси фашизму?
24.01.2026 09:36 Ответить
Ти часом не зебобик?
Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, НСДАП (нім. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) - починаючи з 1933 і до 1945, єдина керівна партія Німеччини.
Національна фашистська партія (італ. Partito Nazionale Fascista; PNF) - італійська політична партія, яку 1921 року заснував Беніто Муссоліні для реалізації ідеології фашизму.
==========
Тобі роз'яснити чому комуняки нацистів назвали фашистами, чи сам дотямаєш? Сподіваюсь ти знаєш як розшифровується коммуняцька армія РККА1918-1946 років .




24.01.2026 13:39 Ответить
Так то ж по свойськi, мовляв, в этногенезi персо-iранцiв приймали участь нашi предки, вихiдцi з Днiпро-донецькоi культури( кiмерiйце-скiфи, котрi гамселили мiдян з еламiтами, як i вавiлонян-палестинцiв).
24.01.2026 04:02 Ответить
-
24.01.2026 04:07 Ответить
Стосовно теми: а нефiг пхати свое свиняче рило у чужi справи, особливо, коли у тебе самого - безлад.
24.01.2026 04:13 Ответить
східна мудрість
24.01.2026 04:38 Ответить
Коли своє все просрали, а ті на кого надіялись-кидонули, звісно розгубився.
24.01.2026 06:57 Ответить
Зрозуміло, що шахедів і ракет з Ірану стане більше
24.01.2026 07:10 Ответить
Посібники терористів такж є терористи! А коли вони читають методички рашистів, то їх режим, як і москальський, має бути засуджений до вищої міри покарання!
24.01.2026 07:56 Ответить
Особисто мені пофіг на вбитих іранців (як і їм на нас). Але Іран ще не відповів за збиття нашого літака та постачання шахедів росії.
24.01.2026 07:59 Ответить
Він сказав, клоун, де балістика на Москву? Сибіга: світ втомився від клоунів, чекаючи балістику на Москву.
24.01.2026 09:09 Ответить
24.01.2026 11:49 Ответить
Сибіга сам шут гороховий тільки в піджаку.
24.01.2026 21:08 Ответить
 
 