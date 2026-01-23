США ввели новые санкции против иранского режима за убийства мирных протестующих

Соединенные Штаты усиливают давление на теневой флот иранского режима на фоне репрессий Тегерана против мирных протестующих.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции против девяти судов

"OFAC вводит санкции против девяти судов теневого флота и их соответствующих владельцев или управляющих фирм, которые вместе перевезли иранскую нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов на иностранные рынки", - говорится в сообщении.

Под санкции попали суда:

  • SEA BIRD,
  • AVON,
  • AL DIAB II,
  • CESARIA,
  • LONGEVITY 7,
  • EASTERN HERO,
  • AQUA SPIRIT,
  • CHIRON 5 и KEEL.

Кроме этого, ограничения коснутся и компаний-владельцев этих судов.

"Этот доход, который по праву принадлежит иранскому народу, вместо этого направляется на финансирование региональных террористических прокси, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические блага, которых смело требует иранский народ", - заявили в Минфине США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "иранский режим осуществляет ритуал экономического самосожжения — процесс, который ускорился кампанией максимального давления президента Трампа".

"Решение Тегерана поддерживать террористов, а не собственный народ, привело к свободному падению валюты и условий жизни Ирана", - добавил американский чиновник.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

  • Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
  • Специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

Це насправді потужно!
В Ірані поржали. Ржав правда тільки іранський режим. А іранські протестувальники які повірили Тромбу і не діждалися ''допомоги вже в дорозі'' і яких розстріляли а потім скидали в братські могили вже не будуть сміятися. Те саме буде і з Україною і українцями. Тромб тільки посміється з вас коли ***** знову піде в наступ і почне випалювати ракетами українські міста. Чи є якийсь дебіл який вірить що Тромб вдарить по моцкві?
До статусу трампівського дружбана ще недостатньо вбив.
Це насправді потужно!
23.01.2026 19:15 Ответить
Найкращі санкції це В2 з 13 тонними подарунками....
23.01.2026 22:20 Ответить
А тарифи будуть?
23.01.2026 19:17 Ответить
До статусу трампівського дружбана ще недостатньо вбив.
23.01.2026 19:17 Ответить
Ти помниш? В нашій бухті сонній
Спала зельоная вода,
Коли кільватерной колонной
Ввійшли іранскіє суда.
23.01.2026 19:20 Ответить
В Ірані поржали. Ржав правда тільки іранський режим. А іранські протестувальники які повірили Тромбу і не діждалися ''допомоги вже в дорозі'' і яких розстріляли а потім скидали в братські могили вже не будуть сміятися. Те саме буде і з Україною і українцями. Тромб тільки посміється з вас коли ***** знову піде в наступ і почне випалювати ракетами українські міста. Чи є якийсь дебіл який вірить що Тромб вдарить по моцкві?
23.01.2026 19:25 Ответить
Сподіваюсь загиблим борцям з тираном це допоможе 🙃
23.01.2026 19:33 Ответить
Вот и анонсированная помощь. А некоторые сомневались.
23.01.2026 19:40 Ответить
З 1979 санкції((Але що таке санкції і що таке людські життя для американців...ну чисто як москалі(
23.01.2026 21:01 Ответить
 
 