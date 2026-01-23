США ввели новые санкции против иранского режима за убийства мирных протестующих

Соединенные Штаты усиливают давление на теневой флот иранского режима на фоне репрессий Тегерана против мирных протестующих.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции против девяти судов

"OFAC вводит санкции против девяти судов теневого флота и их соответствующих владельцев или управляющих фирм, которые вместе перевезли иранскую нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов на иностранные рынки", - говорится в сообщении.

Под санкции попали суда:

SEA BIRD,

AVON,

AL DIAB II,

CESARIA,

LONGEVITY 7,

EASTERN HERO,

AQUA SPIRIT,

CHIRON 5 и KEEL.

Кроме этого, ограничения коснутся и компаний-владельцев этих судов.

"Этот доход, который по праву принадлежит иранскому народу, вместо этого направляется на финансирование региональных террористических прокси, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические блага, которых смело требует иранский народ", - заявили в Минфине США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "иранский режим осуществляет ритуал экономического самосожжения — процесс, который ускорился кампанией максимального давления президента Трампа".

"Решение Тегерана поддерживать террористов, а не собственный народ, привело к свободному падению валюты и условий жизни Ирана", - добавил американский чиновник.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".

Специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

