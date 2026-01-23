Число жертв протестов в Иране может превышать 20 тысяч, - ООН
Специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертвво время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Американское агентство правозащитников HRANA подтвердило 5 002 смерти во время беспорядков, вспыхнувших в конце декабря. Еще 9 787 случаев находятся на проверке. Известно также об аресте более 26 000 человек.
Сато сообщила ABC, что количество погибших гражданских оценивается в 5 000 или более. По данным врачей в стране, эта цифра может достигать не менее 20 000. ООН пока не подтвердила эти данные.
Ограничение доступа к интернету и связи значительно затрудняют правозащитникам установление точного количества жертв крупнейших демонстраций со времен революции 1979 года.
Протесты в Иране
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
- Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гриценкосына бывшего шаха. И в показаном режиме начали с ним переговоры "Не согласится ли любезный наследник стать новым шахом?
Тот и поверил в серьезность намерений, не преминув раструбить об этом на весь мир. А дальше рыжий клоун и его Табаки только много значительно надували щеки.
Посмотрите сами, чтоб умыкнуть президента они 2 месяца накапливались возле Венесуэлы. В случае Ирана такого движа не было. Чем реально, без пи.... жа могли помочь США? Запуском двух ракет?
