Число жертв протестов в Иране может превышать 20 тысяч, - ООН

Специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертвво время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Американское агентство правозащитников HRANA подтвердило 5 002 смерти во время беспорядков, вспыхнувших в конце декабря. Еще 9 787 случаев находятся на проверке. Известно также об аресте более 26 000 человек.

Сато сообщила ABC, что количество погибших гражданских оценивается в 5 000 или более. По данным врачей в стране, эта цифра может достигать не менее 20 000. ООН пока не подтвердила эти данные.

Ограничение доступа к интернету и связи значительно затрудняют правозащитникам установление точного количества жертв крупнейших демонстраций со времен революции 1979 года.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".

