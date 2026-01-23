Новости Смена режима в Иране
Число жертв протестов в Иране может превышать 20 тысяч, - ООН

Массовые протесты в Иране

Специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертвво время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Американское агентство правозащитников HRANA подтвердило 5 002 смерти во время беспорядков, вспыхнувших в конце декабря. Еще 9 787 случаев находятся на проверке. Известно также об аресте более 26 000 человек.

Сато сообщила ABC, что количество погибших гражданских оценивается в 5 000 или более. По данным врачей в стране, эта цифра может достигать не менее 20 000. ООН пока не подтвердила эти данные.

Ограничение доступа к интернету и связи значительно затрудняют правозащитникам установление точного количества жертв крупнейших демонстраций со времен революции 1979 года.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Топ комментарии
+13
Трамп і тут руку приклав, обдуривши повіривших в нього.
23.01.2026 15:35 Ответить
+8
Цього ніколи не сталося б якби Трамп був президентом
23.01.2026 16:18 Ответить
+5
Нам теж допомогли аж цілим пакетом печива, а коли запахло жареним, то одайтє крисм і не вздумайтє там стрілять
23.01.2026 15:46 Ответить
23.01.2026 15:35 Ответить
23.01.2026 15:46 Ответить
Всі американці однакові. nothing personal just business
23.01.2026 15:47 Ответить
Был фальшсарт. Для давления на руководство Ирана и чтобы напустить тумана (только с такой целью) американцы достали из чулана Гриценко сына бывшего шаха. И в показаном режиме начали с ним переговоры "Не согласится ли любезный наследник стать новым шахом?
Тот и поверил в серьезность намерений, не преминув раструбить об этом на весь мир. А дальше рыжий клоун и его Табаки только много значительно надували щеки.
Посмотрите сами, чтоб умыкнуть президента они 2 месяца накапливались возле Венесуэлы. В случае Ирана такого движа не было. Чем реально, без пи.... жа могли помочь США? Запуском двух ракет?
23.01.2026 16:17 Ответить
Вони ж там три міста великих захватили. Є інфа хто контролює зараз? Чи свідєтєлі ісламкой революції вже взяли все під контроль?
23.01.2026 15:39 Ответить
Суть захоплення в страті поліцейських в відділку? Так це було вже в 2020, по факту ніхто нічого не захопив.
23.01.2026 16:17 Ответить
Американський шизоїд ще не запросив іранського м'ясника до "голубів миру" ?
23.01.2026 16:16 Ответить
23.01.2026 16:18 Ответить
допомога
трампона
вже близько...
біля каси..
23.01.2026 16:52 Ответить
Всі 26 тис. заарештованих будуть прилюдно повішані на автомобільних кранах. Бо вони порушили норми шаріату та зрадили аллаха.
23.01.2026 17:22 Ответить
Допомога від трампона уже в дорозі, тільки ніяк не дійде
23.01.2026 17:36 Ответить
Додік вбив десятки тисяч, котрі йому повірили і тиша. Віслюки в Давосі обговорюють шматок криги.
23.01.2026 18:43 Ответить
23.01.2026 22:04 Ответить
 
 