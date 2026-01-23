Кількість жертв протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч, - ООН
Спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
Про це повідомляє Bloomberg.
Американське агентство правозахисників HRANA підтвердило 5 002 смерті під час заворушень, що спалахнули наприкінці грудня. Ще 9 787 випадків перебувають на перевірці. Відомо також про арешт понад 26 000 людей.
Сато повідомила ABC, що кількість загиблих цивільних оцінюється у 5 000 або більше. За даними лікарів у країні, ця цифра може сягати щонайменше 20 000. ООН поки не підтвердила ці дані.
Обмеження доступу до інтернету та зв’язку значно ускладнюють правозахисникам встановлення точної кількості жертв найбільших демонстрацій з часів революції 1979 року.
Протести в Ірані
Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.
- Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
Гриценкосына бывшего шаха. И в показаном режиме начали с ним переговоры "Не согласится ли любезный наследник стать новым шахом?
Тот и поверил в серьезность намерений, не преминув раструбить об этом на весь мир. А дальше рыжий клоун и его Табаки только много значительно надували щеки.
Посмотрите сами, чтоб умыкнуть президента они 2 месяца накапливались возле Венесуэлы. В случае Ирана такого движа не было. Чем реально, без пи.... жа могли помочь США? Запуском двух ракет?
