Кількість жертв протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч, - ООН

Спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Американське агентство правозахисників HRANA підтвердило 5 002 смерті під час заворушень, що спалахнули наприкінці грудня. Ще 9 787 випадків перебувають на перевірці. Відомо також про арешт понад 26 000 людей.

Сато повідомила ABC, що кількість загиблих цивільних оцінюється у 5 000 або більше. За даними лікарів у країні, ця цифра може сягати щонайменше 20 000. ООН поки не підтвердила ці дані.

Обмеження доступу до інтернету та зв’язку значно ускладнюють правозахисникам встановлення точної кількості жертв найбільших демонстрацій з часів революції 1979 року.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".

