Новини
1 145 13

Кількість жертв протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч, - ООН

Масові протести в Ірані

Спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Американське агентство правозахисників HRANA підтвердило 5 002 смерті під час заворушень, що спалахнули наприкінці грудня. Ще 9 787 випадків перебувають на перевірці. Відомо також про арешт понад 26 000 людей.

Сато повідомила ABC, що кількість загиблих цивільних оцінюється у 5 000 або більше. За даними лікарів у країні, ця цифра може сягати щонайменше 20 000. ООН поки не підтвердила ці дані.

Обмеження доступу до інтернету та зв’язку значно ускладнюють правозахисникам встановлення точної кількості жертв найбільших демонстрацій з часів революції 1979 року.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Трамп і тут руку приклав, обдуривши повіривших в нього.
23.01.2026 15:35 Відповісти
Цього ніколи не сталося б якби Трамп був президентом
23.01.2026 16:18 Відповісти
Нам теж допомогли аж цілим пакетом печива, а коли запахло жареним, то одайтє крисм і не вздумайтє там стрілять
23.01.2026 15:46 Відповісти
Трамп і тут руку приклав, обдуривши повіривших в нього.
23.01.2026 15:35 Відповісти
Нам теж допомогли аж цілим пакетом печива, а коли запахло жареним, то одайтє крисм і не вздумайтє там стрілять
23.01.2026 15:46 Відповісти
Всі американці однакові. nothing personal just business
23.01.2026 15:47 Відповісти
Был фальшсарт. Для давления на руководство Ирана и чтобы напустить тумана (только с такой целью) американцы достали из чулана Гриценко сына бывшего шаха. И в показаном режиме начали с ним переговоры "Не согласится ли любезный наследник стать новым шахом?
Тот и поверил в серьезность намерений, не преминув раструбить об этом на весь мир. А дальше рыжий клоун и его Табаки только много значительно надували щеки.
Посмотрите сами, чтоб умыкнуть президента они 2 месяца накапливались возле Венесуэлы. В случае Ирана такого движа не было. Чем реально, без пи.... жа могли помочь США? Запуском двух ракет?
23.01.2026 16:17 Відповісти
Вони ж там три міста великих захватили. Є інфа хто контролює зараз? Чи свідєтєлі ісламкой революції вже взяли все під контроль?
23.01.2026 15:39 Відповісти
Суть захоплення в страті поліцейських в відділку? Так це було вже в 2020, по факту ніхто нічого не захопив.
23.01.2026 16:17 Відповісти
Американський шизоїд ще не запросив іранського м'ясника до "голубів миру" ?
23.01.2026 16:16 Відповісти
Цього ніколи не сталося б якби Трамп був президентом
23.01.2026 16:18 Відповісти
23.01.2026 16:52 Відповісти
Всі 26 тис. заарештованих будуть прилюдно повішані на автомобільних кранах. Бо вони порушили норми шаріату та зрадили аллаха.
23.01.2026 17:22 Відповісти
Допомога від трампона уже в дорозі, тільки ніяк не дійде
23.01.2026 17:36 Відповісти
Додік вбив десятки тисяч, котрі йому повірили і тиша. Віслюки в Давосі обговорюють шматок криги.
23.01.2026 18:43 Відповісти
