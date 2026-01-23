США запровадили нові санкції проти іранського режиму за вбивства мирних протестувальників

Сполучені Штати посилюють тиск на тіньовий флот іранського режиму на тлі репресій Тегерана проти мирних протестувальників.

Про це йдеться у повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти дев'яти суден

"OFAC запроваджує санкції проти дев'яти суден тіньового флоту та їхніх відповідних власників або керуючих фірм, які разом перевезли іранську нафту та нафтопродукти на сотні мільйонів доларів на іноземні ринки",- сказано в повідомленні.

Під санкції потрапили судна:

  • SEA BIRD,
  • AVON,
  • AL DIAB II,
  • CESARIA,
  • LONGEVITY 7,
  • EASTERN HERO,
  • AQUA SPIRIT,
  • CHIRON 5 та KEEL.

Крім цього, обмеження стосуватимуться і компаній-власників цих суден.

"Цей дохід, який по праву належить іранському народу, натомість спрямовується на фінансування регіональних терористичних проксі, програм озброєння та служб безпеки, а не на базові економічні блага, яких сміливо вимагає іранський народ", - заявили у Мінфіні США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "іранський режим здійснює ритуал економічного самоспалення — процес, який прискорився кампанією максимального тиску президента Трампа".

"Рішення Тегерана підтримувати терористів, а не власний народ, призвело до вільного падіння валюти та умов життя Ірану", - додав американський урядовець.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

  • Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
  • Спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Це насправді потужно!
В Ірані поржали. Ржав правда тільки іранський режим. А іранські протестувальники які повірили Тромбу і не діждалися ''допомоги вже в дорозі'' і яких розстріляли а потім скидали в братські могили вже не будуть сміятися. Те саме буде і з Україною і українцями. Тромб тільки посміється з вас коли ***** знову піде в наступ і почне випалювати ракетами українські міста. Чи є якийсь дебіл який вірить що Тромб вдарить по моцкві?
До статусу трампівського дружбана ще недостатньо вбив.
Найкращі санкції це В2 з 13 тонними подарунками....
А тарифи будуть?
Ти помниш? В нашій бухті сонній
Спала зельоная вода,
Коли кільватерной колонной
Ввійшли іранскіє суда.
23.01.2026 19:20 Відповісти
В Ірані поржали. Ржав правда тільки іранський режим. А іранські протестувальники які повірили Тромбу і не діждалися ''допомоги вже в дорозі'' і яких розстріляли а потім скидали в братські могили вже не будуть сміятися. Те саме буде і з Україною і українцями. Тромб тільки посміється з вас коли ***** знову піде в наступ і почне випалювати ракетами українські міста. Чи є якийсь дебіл який вірить що Тромб вдарить по моцкві?
Сподіваюсь загиблим борцям з тираном це допоможе 🙃
23.01.2026 19:33 Відповісти
Вот и анонсированная помощь. А некоторые сомневались.
23.01.2026 19:40 Відповісти
З 1979 санкції((Але що таке санкції і що таке людські життя для американців...ну чисто як москалі(
